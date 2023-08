Franstastisch: Bayern gewinnt Torspektakel gegen Liverpool dank Krätzig-Kracher in der Nachspielzeit

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern liegt gegen den FC Liverpool im Testspiel zurück. © IMAGO/Propaganda Photo Agency

Der FC Bayern gewinnt ein unterhaltsames Testspiel gegen den FC Liverpool. FCB-Youngster Krätzig entscheidet die Partie in der Nachspielzeit.

Testspiel: FC Bayern München – FC Liverpool 4:3 (2:2)

Sehenswerter Assist von Neuzugang Kim: Gnabry bringt FCB zurück ins Spiel

Blitzstart für den FC Liverpool: Münchner nach wenigen Sekunden im Rückstand

Das Testspiel des FC Bayern gegen FC Liverpool zum Nachlesen im Ticker.

FC Bayern München – FC Liverpool 4:3 (2:2)

Aufstellung FC Bayern: Sommer (46. Ulreich) – Pavard (61. Mazraoui), Upamecano (61. Stanisic) , Kim (46. de Ligt), Davies (61. Krätzig) – Kimmich (69. Pavlovic), Laimer (61. Goretzka) – Sané (46. Coman), Musiala (61. Gravenberch), Gnabry (61. Ibrahimovic)– Tel (69. Sarr) Aufstellung FC Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold (62. Gomez), Matip (46. Konaté), van Dijk (76. Quansah), Robertson (62. Tsimikas) – Jones (76. Clark), Mac Allister (46. Diaz), Szoboszlai (76. McConnell) – Jota (46. Nunez), Gakpo (62. Elliott), Salah (76. Doak) Tore: 0:1 Gakpo (2.), 0:2 van Dijk (28.), 1:2 Gnabry (33.), 2:2 Gnabry (42.), 2:3 Diaz (66.), 3:3 Stanisic (80.), 4:3 Krätzig (91.)

Fazit zum Test-Kick: Der FC Bayern gewinnt zum Abschluss seiner Asien-Reise ein äußerst unterhaltsames Spiel gegen den FC Liverpool mit 4:3. In der ersten Hälfte kamen die Männer von Thomas Tuchel nach einer wilden Anfangsphase inklusivem 0:2-Rückstand stark zurück und auch in der zweiten Halbzeit ließ sich der FCB vom erneuten Liverpooler Führungstreffer nicht aus dem Konzept bringen. Am Ende ist es Nachwuchsspieler Frans Krätzig, der mit einem sehenswerten Treffer in der Nachspielzeit für den Sieg des FC Bayern sorgt.

SCHLUSSPFIFF! Das Spiel ist aus. Der FC Bayern gewinnt das Torfestival gegen den FC Liverpool mit 4:3.

90. Minute +3: Gleich die nächste dicke Chance für den FCB. Mehrere Münchner verpassen aber die Vorentscheidung.

90. Minute +1: TOOOOR FÜR DEN FC BAYERN! Und dann ist es doch passiert. De Ligt schickt Krätzig mit einem Freistoß auf die Reise und der trifft mit einem absoluten Traumtreffer zum 4:3 für den deutschen Meister! Aus etwa 20 Metern nimmt der Nachwuchsspieler den Ball aus der Luft und jagt den Ball unter die Latte!

90. Minute: Und dann fällt fast doch noch der Treffer für den FC Bayern. Mazraoui und Coman setzen sich auf der rechten Seite mit einem Doppelpass stark durch, Gravenberch verpasst aber.

86. Minute: Liverpool ist jetzt wieder näher am Führungstreffer als der FC Bayern. Bislang steht allerdings die junge Abwehr der Münchner noch.

83. Minute: In den letzten Minuten der Partie geht es auf und ab. Jetzt wieder Liverpool mit einem Abschluss. Ulreich kann allerdings den Versuch von Nunez abwehren.

Luis Diaz trifft gegen den FC Bayern. © IMAGO/Propaganda Photo Agency

Erneuter Ausgleich: Stanisic mit seinem zweiten Treffer auf der Asien-Tour

80. Minute: TOOOOOR FÜR DEN FC BAYERN! Die Münchner kommen erneut zurück. Nach einem Ibrahimovic-Freistoß scheitert erst de Ligt an Alisson, beim Nachschuss von Stanisic ist der Brasilianer aber machtlos. Es ist bereits der zweite Treffer für Stanisic während der Asien-Reise.

80. Minuten: Von den Reservisten überzeugt vor allem Coman beim FC Bayern. Der Franzose weiß immer wieder mit seinen Tempodribblings auf der rechten Seite auf sich aufmerksam zu machen.

75. Minute: Auch Liverpool wechselt nochmals mehrfach. Damit dürfte die letzte Viertelstunde unter dem Motto Jugend forscht stehen.

69. Minute: Jetzt kommen beim FCB auch noch Pavlovic und Sarr. Damit steht keiner der elf Akteure aus der Startlef von Tuchel mehr auf dem Platz.

66. Minute: TOOOOR FÜR LIVERPOOL! Da ist die erneute Führung für die Reds. Diaz leitet seinen Treffer selbst mit einem klasse Diagonalball auf Salah ein und erhält den Ball im Strafraum des FCB wieder. Der Kolumbianer schließt trocken zum 3:2 aus Sicht des LFC ab.

61. Minute: Nach einer guten Stunde kommt es dann doch zur großen Wechselarie bei beiden Mannschaften. Bei den Bayern kommen Mazraoui, Krätzig, Gravenberch, Goretzka, Ibrahimovic und Stanisic.

59. Minute: Starker Pass von Pavard auf Musiala, der den Ball mit der Brust direkt auf Tel ablegen will. Der Schussversuch des Youngsters wird dann aber noch rechtzeitig abgeblockt.

58. Minute: Und jetzt gibt es auch die erste Verwarnung des Spiels. Gakpo kann einen Konterversuch von Davies nur mit einem Foul stoppen. Völlig korrekte gelbe Karte.

56. Minute: Jetzt mal wieder Liverpool. Diaz und Szoboszlai setzen sich mit einem Doppelpass stark auf der rechten Abwehrseite der Bayern durch. Die Flanke findet allerdings keinen Abnehmer.

53. Minute: Und gleich wieder Coman! Nach einem starken Ball aus dem Mittelfeld ist der Franzose plötzlich aus halblinker Position frei vor Alisson, der den Abschluss von Coman aber mit dem Fuß abwehren kann.

51. Minute: Das Spiel verliert durch die Wechsel nicht an Fahrt. Coman setzt sich am rechten Flügel stark gegen zwei Verteidiger durch, seine Flanke wird aber in allerletzter Sekunde noch geklärt.

49. Minute: Auch Klopp hat dreimal gewechselt. Für Matip, den angeschlagenen Mac Allister und Jota sind jetzt Konaté, Diaz und Nunez im Spiel.

46. Minute: Bei den Bayern sind lediglich Sven Ulreich, Matthijs de Ligt und Kingsley Coman neu im Spiel. Yann Sommer, Minjae Kim und Leroy Sané sind dafür in der Kabine geblieben. Durchaus ein Zeichen, dass Tuchel diesen Test sehr ernst nimmt.

ANPFIFF! Die zweite Halbzeit beginnt. Thomas Tuchel und Jürgen Klopp verzichten dieses Mal auf einen Komplett-Wechsel.

Halbzeit zwischen FC Bayern und Liverpool: Unterhaltsame erste 45 Minuten

Halbzeit – Da war ordentlich Feuer drin. Nach einer wilden Anfangsphase und einer schlecht verteidigten Ecke kommt der FC Bayern stark zurück und hat sich den Ausgleich mittlerweile verdient. Die Mannschaft von Thomas Tuchel hat deutlich mehr Spielanteile, agiert in der Defensive aber noch teils zu fahrig.

HALBZEIT! Der FC Bayern und Liverpool gehen mit einem unterhaltsamen 2:2 in die Pause.

45. Minute: Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

44. Minute: Die Münchner sind jetzt richtig stark im Spiel. Tel kommt zum Abschluss, kann diesen aber nicht genau genug platzieren. Kein Problem für Alisson.

42. Minute: TOOOOOR FÜR DEN FC BAYERN! Was für eine starke Antwort des FCB nach dem 0:2-Rückstand! Tel nimmt den Ball in der eigenen Hälfte klasse mit und schickt Gnabry mit einem Steilpass auf die Reise. Der Nationalstürmer zieht wieder in die Mitte, legt aber diesmal zum besser positionierten Sané ab, der sich nicht zweimal bitten lässt und durch die Hosenträger von Alisson zum Ausgleich abschließt.

37. Minute: Das Spiel wird jetzt wieder wilder. Viele Ballverluste bestimmen mittlerweile das Spielgeschehen. Nach genau so einem wissen sich die Münchner nur mit einem Foul zu helfen. Der Freistoß aus der rechten Halbposition bringt allerdings keine Gefahr.

Sehenswerter Assist von Neuzugang Kim: Gnabry antwortet für FCB

33. Minute: TOOOOOR FÜR DEN FC BAYERN! Da ist die Antwort des deutschen Rekordmeisters! Kim mit einem richtig starken Ball aus der eigenen Hälfte für Gnabry. Der Nationalspieler nimmt den Ball gekonnt mit und lässt Matip aussteigen. Anschließend schiebt er gekonnt zum Anschlusstreffer ein.

32. Minute: So hat sich Thomas Tuchel den Auftritt seiner vermutlichen A-Elf bisher sicher nicht vorgestellt. Die Münchner sind zwar spielbestimmend, aber in der Defensive viel zu anfällig.

Van Dijk netzt zum zwischenzetlichen 2:0 ein. © IMAGO/Propaganda Photo Agency

28. Minute: TOOOOOR FÜR LIVERPOOL! Die erste Ecke der Reds bringt das nächste Tor. Und das geht viel zu einfach. Robertson bringt die Ecke zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt, wo van Dijk völlig blank steht. So eine Chance lässt sich der Niederländer nicht nehmen. Zweiter Torschuss, zweiter Treffer für den LFC.

26. Minute: Jetzt auch der erste Abschluss aus dem Spiel für den FCB. Gnabry fasst sich aus 25 Metern halblinker Position ein Herz und schließt einfach mal ab. Allerdings kein Problem für Alisson.

25. Minute: Nach einer FCB-Ecke kommt es zum Missverständnis zwischen Musiala und Sané. Jota schickt Salah auf die Reise, wird aber vom pfeilschnellen Davies stark abgelaufen.

22. Minute: Es gibt die erste Trinkpause bei über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit. Nach einer wilden Anfangsphase hat der FCB mittlerweile die Kontrolle über das Spiel übernommen. Pavard hatte nach einer Ecke die beste Chance für die Münchner, setzte den Ball aber an den Pfosten.

17. Minute: Die Bayern sind jetzt deutlich besser im Spiel. Der FCB lässt den Ball mittlerweile kontrolliert im Mittelfeld laufen, kommt aber nicht so richtig in Abschlussszenen. Immer wieder gibt es aber Eckbälle für die Münchner. Der nächste bringt allerdings nichts ein.

Bitterer Start: Der FC Liverpool führt im Testspiel gegen den FC Bayern. © IMAGO/Propaganda Photo Agency

14. Minute: Laimer setzt ein erstes Zeichen im Mittelfeld. Der Österreicher legt sich den Ball zu weit vor und lässt anschließend Jones über die Klinge springen. Es bleibt aber bei einer Ermahnung für den Neuzugang.

11. Minute: Gleich die nächste Ecke des FCB bringt aber deutlich mehr Gefahr. Kim setzt sich am zweiten Pfosten durch, legt auf Pavard ab, dessen Kopfball landet aber nur am Pfosten. Auch den Nachschuss kann der Franzose nicht verwerten.

9. Minute: Jetzt auch die erste Offensivbemühung der Bayern. Musiala tankt sich stark durchs Zentrum, sein Abspiel auf Tel kann van Dijk aber zur Ecke klären. Diese bringt nichts ein.

7. Minute: Die Bayern sind hier in den ersten Minuten ordentlich unter Druck. Die Mannschaft von Thomas Tuchel versucht zwar das Spielgeschehen zu kontrollieren, steht in der Abwehr aber viel zu löchrig. Ein weiterer Angriff der Klopp-Elf kann gerade so noch abgewehrt werden.

4. Minute: Und gleich die nächste Konterchance für Liverpool. Die Bayern stehen in der Rückwärtsbewegung viel zu offen. Kim kann den Abschluss von Salah in letzter Sekunde noch abwehren.

Blitzstart für den FC Liverpool: Gakpo schockt Tuchel-Elf nach wenigen Sekunden

Der FC Bayern liegt gegen den FC Liverpool im Testspiel zurück. © IMAGO/Propaganda Photo Agency

2. Minute: TOOOOOR FÜR LIVERPOOL! Das geht ja gleich richtig gut los für den FC Bayern. Mit dem ersten Torschuss geht der FC Liverpool durch Cody Gakpo in Führung. Nach einem Einwurf lässt sich Kim zu weit nach vorne locken und Gakpo ist nach einem Doppelpass auf und davon. Der Niederländer lässt sich die Chance nicht nehmen und netzt zur Führung ein.

ANPFIFF! Der Ball rollt in Singapur. Die Bayern haben Anstoß. Interessant: Der FCB läuft tatsächlich in einer Viererkette auf, in der Benjamin Pavard den Part des rechten Außenverteidigers übernimmt.

Update, 13.25 Uhr: Gleich geht es los im National Stadium von Singapur. Fahren die Bayern den zweiten Sieg auf ihrer Asien-Reise ein oder setzt es nach der Pleite gegen Manchester City die zweite Niederlage gegen eine englische Topmannschaft. Beide Trainer schicken zumindest in der ersten Halbzeit ihre vermeintliche Top-Elf auf den Rasen. Wir sind gespannt!

Update vom 2. August, 12.31 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Im Vergleich zum Testspiel am Samstag gegen Kawasaki Frontale nimmt Thomas Tuchel nur eine Änderung vor. Dayot Upamecano ersetzt Noussair Mazraoui, damit rutscht Benjamin Pavard wohl auf die Position des Rechtsverteidigers.

Im Mittelfeldzentrum erhält erneut Neuzugang Konrad Laimer den Vorzug vor Leon Goretzka. Und auch im Sturmzentrum setzt Tuchel erneut auf Youngster Mathys Tel.

Erstmeldung vom 2. August: München – Der FC Bayern befindet sich in den letzten Zügen seiner Asien-Reise. Zum Abschluss der Audi Summer Tour trifft der deutsche Rekordmeister in Singapur auf das englische Top-Team um Trainer Jürgen Klopp. Zu einem Wiedersehen mit Sadio Mané wird es allerdings nicht kommen. Der Wechsel des Senegalesen nach Saudi-Arabien ist mittlerweile perfekt.

FC Bayern wartet weiterhin auf Harry Kane

Für die Bayern ist es der dritte Test auf seiner Asien-Reise. Zum Auftakt setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Champions-League-Sieger Manchester City, ehe am Samstag gegen Kawasaki Frontale der erste Sieg eingefahren wurde.

In beiden Testspiel wurde wieder mal offensichtlich, dass dem FC Bayern aktuell noch ein echter Mittelstürmer in seinem Kader fehlt. Die Verhandlungen über einen Transfer von Wunschkandidat Harry Kane ziehen sich weiter hin, auch wenn die Bayern-Verantwortlichen wohl bald ein Angebot über 100 Millionen Euro abgeben wollen.

FC Bayern mit abwanderungswilligen Pavard und Sommer

Im Gegensatz zu Kane sind Yann Sommer und Benjamin Pavard weiter Teil des FC-Bayern-Kaders, obwohl beide Spieler mit einem Abgang liebäugeln. „Beide sind glücklich, beim FC Bayern zu sein, könnten sich aber auch einen Wechsel vorstellen. Wir müssen unsere Interessen vertreten“, sagte Thomas Tuchel bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Beide werden wohl auch gegen Liverpool wieder zum Einsatz kommen.

Spannend wird auch zu sehen sein, auf wen Tuchel im Sturmzentrum – solange Harry Kane noch nicht da ist – setzen wird. Gegen Kawasaki Frontale setzte der Bayern-Coach auf die Youngster Mathys Tel und Arijon Ibrahimovic, die ihre Sache gut machten, aber reihenweise Top-Chancen liegen ließen. Anstoß ist am Mittwoch um 13.30 Uhr, mit unserem Live-Ticker verpassen Sie keine Spielminute. (kk)