Winter-Transfers beim FC Bayern? Diese Freund-Aussage dürfte Tuchel freuen

Von: Florian Schimak, Patrick Mayer

Das dürfte Thomas Tuchel gerne hören: Bayerns Sportdirektor Christoph Freund kündigte Transfers des FC Bayern im Winter an.

Köln – Der FC Bayern wird im Winter auf dem Transfermarkt personell nachlegen. Das kündigte Sportdirektor Christoph Freund im Umfeld des Auswärtsspiels der Münchner beim 1. FC Köln (1:0) am Freitagabend (24. November) an.

FC Bayern: Münchner wollen im Winter auf dem Transfermarkt nachlegen

„Die Winter-Transferperiode ist nicht so einfach. Wir sind hinten nominell nicht so groß aufgestellt. Es gibt noch den Africa Cup und die Asienmeisterschaft, daher gibt‘s einiges zu tun die nächsten Wochen“, erklärte der Österreicher bei DAZN. Trainer Thomas Tuchel hatte in den vergangenen Monaten beim deutschen Rekordmeister wiederholt einen angeblich zu dünn besetzten Kader bemängelt.

Dem Vernehmen nach schauen sich die Münchner nach möglichen Verstärkungen für die Innenverteidigung und auf der Rechtsverteidigerposition um. Aktuell fehlt der Münchner Abwehrmann Matthijs de Ligt wegen eines Innenbandanrisses im Knie.

FC Bayern: Münchner suchen Innenverteidiger und Rechtsverteidiger

Weil Ende September de Ligt, Kim und Dayot Upamecano angeschlagen oder verletzt waren, mussten die Bayern damals im DFB-Pokal ohne nominellen Innenverteidiger bei Drittligist Preußen Münster (4:0) antreten. Gerade der 24-jährige Niederländer de Ligt gilt als verletzungsanfällig.

In Köln mussten die Münchner zudem zwei Schreckmomente überstehen: Nach 14 Minuten lag der Südkoreaner Kim länger mit Schmerzen auf dem Rasen, nachdem der 27-Jährige nach einem Luftduell mit Davie Selke die Balance verloren hatte und hart gelandet war.

Die sind mental müde, die sind emotional müde, erschöpft. Die sind physisch müde.

Nach 44 Minuten musste dann der Franzose Upamecano länger behandelt werden, nachdem er und der Kölner Jan Thielmann mit den Köpfen zusammengestoßen waren. Zudem hatten die Bayern vor der Saison mit Benjamin Pavard (zu Inter Mailand) und Josip Stanisic (zu Bayer Leverkusen) gleich zwei Rechtsverteidiger verkauft oder ausgeliehen. Und der englische Nationalspieler Kyle Walker entschied sich nach langem Werben gegen München.

Als potentielle Winter-Neuzugänge gelten nun der französische Abwehrspieler Raphaël Varane (Manchester United) und der deutsche Innenverteidiger Malick Thiaw (AC Mailand).

FC Bayern: Trainer Thomas Tuchel beklagt hohe Belastung

Auch die Belastung hatte in den vergangenen Wochen rund um das 0:2 (0:1) der deutschen Nationalmannschaft in Österreich (mit mehreren FCB-Spielern) deutlich zugenommen. „Das Feedback ist, dass die Jungs müde sind. Die sind mental müde, die sind emotional müde, erschöpft. Die sind physisch müde“, sagte Trainer Tuchel bei der Pressekonferenz zum Köln-Spiel auf Frage von IPPEN.MEDIA.

Tuchel weiter: „Und da geht es nicht nur immer darum, die Spielminuten zu sehen, sondern: Die spielen in der Liga. Dann verbringen sie unendlich viele Stunden im Bus. Sie verbringen so viele Stunden in Hotels. Sie verbringen so viele Stunden in Flugzeugen bei Reisen. Das ist belastend.“

Es wird also Zeit, dass der FC Bayern einen größeren Kader bekommt. Daran wird nun im Winter gearbeitet. (pm)