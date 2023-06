Transfer-Ansage beim FC Bayern: Einer wie Mandzukic

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Nach Monaten und Wochen voller Querelen, Turbulenzen und Nebenkriegsschauplätzen hat der FC Bayern sich sortiert. Wie der Weg des Rekordmeisters zurück in die Erfolgsspur gelingen soll, ist ausgearbeitet.

München – Schon der Montag, an dem endlich ein wenig mehr Ruhe herrschte, hat den Verantwortlichen des FC Bayern München gutgetan. Und nun, wo auch die so viel zitierte, verschobene und letztendlich gar nicht mehr so brisante Aufsichtsratssitzung seit Dienstagabend vorüber ist, hat sich in den hohen Etagen der Geschäftsstelle des FC Bayern eine Art Erleichterung breitgemacht. Nach Monaten und Wochen voller Querelen, Turbulenzen und Nebenkriegsschauplätzen hat der FC Bayern sich sortiert. Wie der Weg des Rekordmeisters zurück in die Erfolgsspur gelingen soll, ist ausgearbeitet.

Rummenigge will einen Spieler wie den früheren Bayern-Angreifer Mario Mandzukic verpflichten. © Stache

Kaderplanung des FC Bayern mit Rummenigge läuft an

Die Zeit drängt, dessen sind sich alle Beteiligten bewusst. Das erste Treffen rund um die notwendigen Kaderveränderungen fand an der Säbener Straße statt, als die Sitzung in der Allianz Arena noch keine 24 Stunden vorüber war. Mit Trainer Thomas Tuchel trafen sich: Der neue Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, Präsident Herbert Hainer, die (Neu-) Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, den der Ehrenpräsident mit „treuen Hundeaugen“ (O-Ton Rummenigge) zum Comeback überredete, sowie Marco Neppe. Der Technische Direktor ist mit der Kaderplanung vertraut und aktuell ein wichtiger Ansprechpartner für alle – auch wenn seine Zukunft noch nicht endgültig geklärt ist.

Auf die Frage, bis wann ein Sportvorstand oder Sportdirektor gefunden sein soll, antwortete Rummenigge am Donnerstag auf der Sportmesse SpoBis in Düsseldorf: „Gestern.“ Favorisiert werde eine deutsche Lösung. Am Mittwoch ging es darum, alle auf einen Stand zu bringen. Nun werden die Lehren aus der sportlich wenig erfolgreichen Saison gezogen – mit erheblichem Einfluss auf das Anforderungsprofil von möglichen Neuzugängen.

Für Declan Rice von West Ham United könnte der FC Bayern erstmals die 100-Millionen-Marke sprengen. © Stansall

Rummenigge schwärmt von Ex-Bayern-Stürmer Mandzukic

„Man muss nicht immer ins oberste Regal greifen und hunderte Millionen Euro in den Transfermarkt blasen. Es muss vielmehr eine funktionale Mannschaft sein“, sagte Karl-Heinz Rummenigge in seinem Wiederantritts-Interview. Der ehemalige Boss will als Aufsichtsrat beratend eingreifen, er will aber vor allem die klare Hierarchie, die die bis dato erfolgreichsten Teams des FC Bayern ausgezeichnet hat, wieder einführen. „Du brauchst Häuptlinge und Indianer“, führte der 68-Jährige aus – und lobte die Champions-League-Sieger-Mannschaften von 2013 und 2020. Beim bis dato letzten Gewinn habe man „eine tolle Mannschaft gehabt. Aber hatten wir auch die beste?“

Beim Finalturnier in Lissabon ging es vor allem um „Teamgeist und Willen“. Attribute, die in der abgelaufenen Spielzeit über weite Strecken gefehlt haben. Intern ist, wie unsere Zeitung erfuhr, der Mangel an Disziplin und vor allem Mentalität schon länger ein Thema. Tenor: Lieber einen technisch und taktisch etwas schwächeren Spieler verpflichten, dessen Einstellung zum Sport, Team und Verein stimmt. Rummenigge nennt da als Beispiel Mario Mandzukic, für dessen Verpflichtung im Jahr 2012 er „keinen Beifall“ bekommen habe. Trotzdem war der Kroate – nicht nur wegen seines Finaltors 2013 in Wembley – „ein unglaublich wichtiger Spieler, weil er für die Mannschaft wie ein Berserker gearbeitet hat“.

Dusan Vlahovic von Juventus Turin könnte das Sturmproblem des FC Bayern beheben. © Giovannini

FC Bayern hält Ausschau nach Topverpflichtung

Einer wie Mandzukic wäre jemand für den Sturm, wo Rummenigge bestätigte, dass nach dem Abgang von Robert Lewandowski „50 Wettbewerbstore fehlten“. Harry Kane zieht es wohl nicht zu den Bayern, sondern zu Manchester United. Dafür steht Dusan Vlahovic von Juventus Turin im Fokus. Thomas Tuchel ist ein Fan des Serben, genau wie von Declan Rice. Rund 100 Millionen Euro soll der defensive Mittelfeldspieler von West Ham United den Bayern wert sein. Die Poker um die Wunschkandidaten haben begonnen.