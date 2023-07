Gewinner des Trainingslagers? Tuchel-Ansage an Bayern-Star macht einiges deutlich

Von: Florian Schimak

Leroy Sané steht vor einer richtungsweisenden Saison beim FC Bayern – mal wieder. Von Thomas Tuchel gab es jetzt Zuckerbrot und Peitsche.

Rottach-Egern – Es war schon auffällig, was Leroy Sané am Donnerstagvormittag auf dem Trainingsplatz des FC Rottach abspulte.

Leroy Sané Geburtsdatum: 11. Januar 1996 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Rechtsaußen Marktwert: 65 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Leroy Sané beim FC Bayern: Bei Zirkelläufen immer vorneweg

Während Alphonso Davies oder die anderen Sprinter bei den Zirkelläufen zum Abschluss der öffentlichen Einheit beim Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee nicht gänzlich „All in“ gingen, sprintete Sané in allen Läufen vorneweg.

Sané will‘s wissen! Gefühlt seit seinem Wechsel von Manchester City an die Säbener Straße im Jahr 2020 wartet man darauf, dass der inzwischen 27-Jährige den Durchbruch schafft. Bislang blieb dieser aus, auch wenn er in Ansätzen zu erahnen war. So steht Sané vor einer richtungsweisenden Saison – mal wieder.

Thomas Tuchel am Donnerstagvormittag beim Training des FC Bayern im Tegernsee-Trainingslager. © IMAGO

Leroy Sané vor ungewisser Zukunft beim FC Bayern: Durchbruch oder Verkauf?

Sanés Vertrag läuft 2025 aus, ruft der hochbegabte Linksfuß dauerhaft sein Potenzial ab, werden die Bayern-Bosse über eine Vertragsverlängerung sprechen wollen. Liefert der Linksfuß jedoch abermals eine so enttäuschende Saison wie die letzte, dann dürfte sich das Blatt wenden – weil nur noch 2024 eine Ablöse für ihn erzielt werden könnte.

Explodiert Sané endlich? „Es liegt nur an ihm“, sagte Thomas Tuchel in Rottach im Gespräch mit den Journalisten. An seinen Fähigkeiten gibt es keine Zweifel. Daher gab‘s vom Trainer auch Zuckebrot und Peitsche: „Es gibt auf jeden Fall was draufzulegen“, so Tuchel: „Leroy hat alle Möglichkeiten, vor allem auch körperlich, die Liga und die Gegner zu dominieren.“

Leroy Sané zeigt sich beim Bayern-Trainingslager verändert – nicht noch frisurentechnsich

Tatsächlich zeigte sich Sané in den Einheiten am Tegernsee fit, agierte beim einzigen Testspiel gegen den FC Rottach (27:0) sehr spielfreudig. Auch wenn Tuchel nach den sechs Tagen keinen Gewinner definierten wollte, zählte Sané zu den auffälligeren Akteuren in Rottach-Egern.

Dass Sané allerdings noch nicht das Standing beim FC Bayern hat, dass er aufgrund seiner Fähigkeiten haben müsste, wurde kürzlich auch deutlich. Als Tuchel zur Zukunft von Sadio Mané befragt wurde, erklärte der Coach, dass man Kingsley Coman habe, „der herausragend wichtig“ sei und „auch Serge Gnabry, der in der Rückrunde wieder zur Form gefunden hat.“ Kein Wort zu Sané.

Wie plant der FC Bayern mit Leroy Sané? Offensiv-Star schreibt fleißig Autogramm

Ob den Bayern-Star das angestachelt hat? Auffällig: Sané trat in den vergangenen Tagen durchaus verändert auf. Im Training, aber auch neben dem Platz. Früher wirkte er immer etwas distanziert. Bei der Abreise aus dem Teamhotel am Donnerstagmittag schrieb er als einer der wenigen Bayern-Stars sogar Autogramme.

Das verhilft ihm vermutlich nicht zum Durchbruch. Schaden aber kann es auch nicht … (smk)

Aus dem Bayern-Trainingslager in Rottach-Egern berichtet Florian Schimak