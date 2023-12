Desolater FC Bayern kassiert heftige Klatsche in Frankfurt

Von: Marcel Schwenk

Der FC Bayern München ging am 14. Bundesliga-Spieltag mit 1:5 bei Eintracht Frankfurt baden. Die Partie zum Nachlesen im Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München 5:1 (3:1)

Kurz nach Einwechslung: Angeschlagener Gnabry muss wieder runter

Knauff macht den Deckel drauf: Neuer kassiert Treffer Nummer fünf

Fazit: Ein wirklich unterhaltsames Fußballspiel geht pünktlich zu Ende. Gegen eine befreit aufspielende Eintracht hatte der FC Bayern über weite Teile der Partie kaum etwas zu melden. Vor allem die Hintermannschaft der Münchner zeigte eine desolate Leistung und sah gegen die glänzend aufgelegten Offensivspieler der SGE keine Sonne. Durch die krachende Pleite verpasste der FC Bayern auch, sich an Leverkusen vorbei an die Tabellenspitze zu schieben. Bayer kann morgen mit einem Sieg gegen Stuttgart auf sechs Punkte davonziehen. Besonders bitter: Nur kurz nach seiner Einwechslung verletzte sich Serge Gnabry und musste wieder runter, Musiala feierte sein Comeback. Für den Rekordmeister geht es am kommenden Dienstag in der Champions League bei Manchester United weiter, Frankfurt trifft zwei Tage später in der Conference League auf Aberdeen.

Eintracht Frankfurt – FC Bayern München 5:1 (3:1)

Aufstellung Eintracht Frankfurt: Trapp – Tuta, Koch, Pacho – Buta (89. Baum), Larsson, Dina Ebimbe (76. Nkounkou), Knauff (82. Hasebe) – Götze, Chaibi (89. Ngankam) – Marmoush (82. Hauge) Aufstellung FC Bayern: Neuer – Mazraoui (46. Laimer), Kim, Upamecano, Davies (46. Guerreiro) – Goretzka, Kimmich – Sane, Choupo-Moting (66. Müller), Coman (66. Gnabry, 71. Musiala) – Kane Tore: 1:0 Marmoush (12. Minute), 2:0 Dina Ebimbe (31.), 3:0 Larsson (36.), 3:1 Kimmich (44.), 4:1 Dina Ebimbe (50.), Knauff (60.)

90. Minute +3: Zwayer pfeift ab. Frankfurt meldet sich nach vier Pflichtspiel-Niederlagen eindrucksvoll zurück, die Bayern gehen krachend mit 1:5 unter.

90. Minute +2: Noch 90 Sekunden im Deutsche Bank Park. Für die Frankfurter wird es reichlich Grund zum Jubeln geben, die Münchner werden bedient die Heimreise antreten.

90. Minute: Nkounkou nimmt es mit Laimer auf, legt sich den Ball auf seinen schwächeren Rechten und zieht von links ab. Der Ball segelt einen guten Meter rechts am Tor vorbei.

89. Minute: Bei der SGE kommt Baum zu seinem Bundesliga-Debüt, zudem bringt Toppmöller auch Ngankam. Für Chaibi und Buta ist der Arbeitstag beendet.

88. Minute: Müller holt nochmal eine Ecke raus. Der zweite Ball kommt zu Sane, der ab- und verzieht.

86. Minute: Trapp darf sich mal auszeichnen und pariert Kanes Distanzschuss zur Ecke. Diese landet erneut beim Sommer-Neuzugang, der die Kugel aber nicht aufs Tor bringt.

84. Minute: Upamecano steht komplett neben sich. Der Franzose tritt über den Ball, Nkounkou nimmt diesen auf und macht sich los in Richtung Neuer. Sein Abschluss geht aber neben den Kasten.

82. Minute: Toppmöller bringt Hasebe und Hauge für die überragenden Knauff und Marmoush.

80. Minute: Musiala leitet den Gegenstoß ein, über Laimer landet das Leder bei Müller. Dessen Flanke wird zur Ecke geklärt, die aber nichts einbringt.

78. Minute: Goretzka und Guerreiro wissen sich gegen den enorm agilen Marmoush nur mit einem Foul zu helfen.

Kurz nach Einwechslung: Angeschlagener Gnabry muss wieder runter

76. Minute: Erster Wechsel bei den Hausherren. Dina Ebimbe, mit zwei Treffern einer der überragenden Frankfurter heute, darf frühzeitig vom Platz. Nkounkou mischt die Schlussviertelstunde mit.

74. Minute: Musiala will Müller mitnehmen, der Routinier bekommt den Ball 18 Meter vor dem Tor nicht unter Kontrolle. Tuta haut das Spielgerät aus der Gefahrenzone.

71. Minute: Da ist bei Sane auch Frust dabei. Pacho läuft den Nationalspieler ab, der Arm des heute glücklosen Bayern-Stars geht in Richtung Kopf des Gegenspielers. Es gibt zurecht Gelb. Derweil betritt der bereits erwähnte Musiala den Platz.

68. Minute: Der soeben eingewechselte Gnabry sitzt auf dem Boden und muss behandelt werden. Kurz darauf ist klar: Der Flügelspieler muss wieder runter, Musiala macht sich bereit und wird gleich kommen.

67. Minute: Marmoush zieht das taktische Foul, sieht seine fünfte Gelbe und fehlt kommende Woche gegen Leverkusen.

66. Minute: Die Bayern sind völlig von der Rolle, Tuchel wechselt erneut doppelt. Coman und Choupo-Moting haben Feierabend, Müller und Gnabry kommen.

Knauff macht den Deckel drauf: Neuer kassiert Treffer Nummer fünf

60. Minute: Kaum zu glauben, aber die Eintracht macht ihren fünften Treffer des Tages. Nach VAR-Check entscheidet Zwayer zurecht auf Tor. Zuvor hatte Götze Marmoush bedient, der den Ball mit dem ersten Kontakt zwischen Upamecano und Kim hindurch legt. Von rechts kommt Knauff angelaufen und schiebt mit den Außenspann ein. Laimer hatte das Abseits klar aufgehoben.

59. Minute: Kimmichs Ecke segelt in Richtung von Kane, Tuta klärt rechtzeitig per Kopf.

57. Minute: Starker Ball von Sane in Richtung zweiter Pfosten, sowohl Kane als auch Coman verpassen aber.

Upamecanos Ballverlust leitet 4:1 ein: Dina Ebimbe schnürt den Doppelpack

55. Minute: Choupo-Moting mit der Riesenchance aufs 2:4, der Kameruner setzt den Ball nach starker Kombination über Kane und Coman aus zehn Metern aber über die Latte.

50. Minute: 4:1! Upamecano dribbelt an und verliert den Ball auf Höhe der Mittellinie an Dina Ebimbe. Den Abpraller nimmt Chaibi auf und steckt auf den nachgeeilten Dina Ebimbe durch, der den Ball mit links leicht über Neuer hebt.

48. Minute: Knauff, Götze und Buta kombinieren sich auf rechts durch, die flache Flanke schnappt sich Neuer. Im direkten Gegenzug versucht es Coman aus 20 Metern halblinker Position, stellt Trapp damit aber vor keine großen Probleme.

47. Minute: Sane mit dem Seitenwechsel auf Coman, der Guerreiro mitnimmt. Die Hereingabe des Portugiesen segelt in Richtung zweiter Pfosten, der Ball prallt zurück in die Mitte zu Kane. Der Mittelstürmer legt ab, der nachfolgende Schuss geht neben das Tor.

46. Minute: Es geht weiter. Tuchel wechselt zwei Mal, Laimer und Guerreiro sind für Mazraoui und Davies mit von der Partie.

Halbzeitfazit: Damit geht eine ereignisreiche erste Hälfte zu Ende, in der die Frankfurter sich sehr effektiv, bissig und wesentlich konsequenter als die Gäste präsentierten. Rein von den Spielanteilen her sind die Münchner auf Augenhöhe oder haben sogar einen leichten Vorteil, Kapital daraus schlagen können sie aber kaum. Die Toppmöller-Elf ist hingegen in den entscheidenden Momenten zur Stelle, individuelle Aussetzer auf Seiten des FCB tragen ihren Teil zum 1:3-Pausenrückstand aus Bayern-Sicht bei. Vor allem die Offensive kommt bislang kaum ins Spiel, Kane, Choupo-Moting und Sane blieben blass. Will der Rekordmeister noch Zähler aus dem Deutsche Bank Park entführen, ist eine Leistungssteigerung unumgänglich.

Larsson erzielt das 3:0, Upamecano und Neuer verzweifeln. © IMAGO/Oliver Vogler

Kimmich aus der Distanz: FCB verkürzt kurz vor der Pause

45. Minute +3: Kimmichs Chip ist zu kurz für Sane, Pacho köpft den Ball raus. Danach ist Pause.

45. Minute +2: Die zweite von drei Minuten Nachspielzeit ist gleich durch.

44. Minute: Das 1:3! Mazraoui legt auf rechts für Sane ab, Kimmich im Rückraum mitnimmt. Der Sechser nimmt die Kugel direkt mit der Innenseite und zirkelt ihn ins rechte obere Eck. Trapp kann nur zuschauen.

41. Minute: Verständlicherweise ist die Stimmung bei den SGE-Fans prächtig. Die Tuchel-Elf muss hier wirklich aufpassen, nicht unter die Räder zu geraten.

Larsson eiskalt: SGE mit dem 3:0

36. Minute: Was ist denn hier los? Und wo ist die Bayern-Abwehr? Kimmich spielt den Ball genau zu Larsson, der Marmoush mitnimmt. Auch Larsson läuft auf links in Richtung Sechzehner und bekommt auch den Ball. Der Youngster tanzt kurz mit Upamecano, ehe er vor Neuer die Nerven behält und ganz souverän einschiebt. 3:0 für Frankfurt.

Junior Dina Emimbe trifft zum 2:0 gegen den FC Bayern. © IMAGO/HMB Media

31. Minute: 2:0 für die Eintracht! Kim gewinnt den Zweikampf eigentlich schon gegen Knauff, der aber dran bleibt und sich den Ball vom Innenverteidiger zurückholt. Der Ball kommt zu Dina Ebimbe, der in den Strafraum eindringt und von Davies nicht richtig angegriffen wird. Der Frankfurter setzt sich gegen den Kanadier und Upamecano durch, sein nicht sonderlich starker Abschluss aus wenigen Metern wird noch abgefälscht und trudelt an Neuer vorbei ins Tor.

29. Minute: Einen Freistoß von der rechten Seite spielen die Münchner kurz aus, Kimmich legt den Ball in den Lauf von Choupo-Moting, dessen Abschluss Trapp vor keine größeren Probleme stellt.

Zentimeter fehlen: Kane lässt Ausgleich liegen

28. Minute: Die Münchner haben immer mehr vom Spiel, die SGE ist aktuell ausschließlich in der Defensive gefordert. Entlastungsangriffe sind Mangelware.

25. Minute: Kane mit der Chance zum Ausgleich! Coman bedient Goretzka, der in der Zentrale zu viel Zeit hat und Meter in Richtung SGE-Tor macht. Im Rücken von Tuta stiehlt sich Kane weg und wird vom deutschen Nationalspieler bedient, schiebt den Ball aber Zentimeter am langen Pfosten vorbei.

23. Minute: Kim sieht die erste Gelbe der Partie, der Südkoreaner hatte zuvor Knauff mit der Sohle erwischt.

21. Minute: Mazraoui hat bislang enorme Probleme mit Chaibi, der sich erneut den Ball vom Marokkaner schnappt und das Spiel schnell macht. Sein Ball findet auf dem rechten Flügel Buta, dessen Flanke verpufft aber.

18. Minute: Coman spielt den Ball direkt in die Füße von Chaibi, der sofort Tempo aufnimmt und sich in Richtung Bayern-Strafraum aufmacht. Letztlich klären die Münchner im Verbund. Auf der Gegenseite probiert es Coman aus der Distanz, verzieht aber klar.

16. Minute: Comans Flanke findet den Kopf von Goretzka, der aber nicht hinter den Ball kommt.

15. Minute: Wie reagiert die Tuchel-Elf auf den Rückstand? Bislang machen es die Hausherren sehr gut, lassen kaum Ballbesitzphasen der Gäste zu und setzen vor allem über die Außen Nadelstiche.

Erst Latte, dann Tor: Marmoush mit der Führung für Frankfurt

12. Minute: Die Eintracht führt! Wieder ist es eine Flanke von der rechten Seite, die in den FCB-Strafraum segelt. Mazraoui kann den Ball nicht klären, Chaibi schnappt sich das Spielgerät, lässt Kimmich mit einem Kontakt aussteigen und zieht ab, trifft aber nur die Latte. Marmoush ist zur Stelle, nimmt den Ball mit der Brust herunter und schließt trocken aus wenigen Metern flach ins linke Eck ab. Neuer ist ohne Chance.

10. Minute: Buta setzt sich gegen Goretzka durch und bringt die Kugel von rechts in die Mitte. Der erste Kontakt von Marmoush am kurzen Pfosten ist nicht gut, die Chance dahin.

9. Minute: Erstmals der FCB im gegnerischen Strafraum. Eine Hereingabe von Davies ist zu hoch für Kane, Mazraoui kann den Abpraller nicht verwerten.

Der FC Bayern mit Leroy Sané trifft auf Eintracht Frankfurt mit Aurelio Buta. © IMAGO/HMB Media

7. Minute: Die SGE geht durchaus rustikal zu Werke, Dina Ebimbe legt Mazraoui. Zwayer belässt es zunächst bei einer Ermahnung.

4. Minute: Larsson gewinnt den Zweikampf gegen Kane und treibt den Ball nach einem Doppelpass mit Knauff auf dem rechten Flügel nach vorne. Seine Flanke landet bei Chaibi, dessen Abschluss von Mazraoui geblockt wird.

2. Minute: Die SGE presst hoch und wird bislang dafür belohnt, Choupo-Moting verliert die Kugel auf Höhe der Mittellinie.

1. Minute: Über Larsson und Chaibi landet der Ball bei Marmoush, der von Kim gestoppt wird. Davies rutscht unmittelbar darauf aus, Knauff nimmt den Ball auf, zieht von rechts in den Sechzehner ein und schließt ab – Außennetz.

1. Minute: Das Spiel ist freigegeben, Bayern stößt an.

Update, 15.29 Uhr: Angeführt von Zwayer und den Kapitänen Trapp und Neuer betreten die Mannschaften den Rasen. Alles ist angerichtet, gleich geht‘s los.

Update, 15.25 Uhr: Noch fünf Minuten bis zum Anpfiff. In wenigen Augenblicken rollt der Ball im Deutsche Bank Park.

Update, 15.15 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist übrigens Felix Zwayer, an den Seitenlinien stehen Stefan Lupp und Marco Achmüller. Vierter Offizieller ist Tobias Reichel, als VAR fungieren Benjamin Brand und Thomas Stein.

FCB vs. Frankfurt im Live-Ticker: Toppmöllers Duell mit alten Bekannten

Update, 15.10 Uhr: Während es defensiv bei der SGE bislang durchaus zufriedenstellend läuft (15 Gegentore), drückt im Angriff der Schuh. Erst 19 Treffer gelangen Marmoush und Co., nur Freiburg traf aus der oberen Tabellenhälfte seltener. Ganz anders sieht es beim FCB aus: Die Münchner stellen neben der besten Defensive (neun Gegentore) mit 43 Treffern auch die beste Offensive im Oberhaus, alleine Harry Kane netzte schon 18 Mal.

Update, 15.05 Uhr: Die direkte Bilanz in den jüngsten Aufeinandertreffen spricht für die Münchner. In den vergangenen zehn Bundesliga-Partien gab es sechs FCB-Siege, drei Mal behielt Frankfurt die Oberhand. Letztmals standen sich die beiden Teams im Januar gegenüber und teilten sich beim 1:1 die Punkte.

Update, 14.55 Uhr: Für SGE-Coach Toppmöller dürfte die heutige Partie durchaus besonders sein. Unter Julian Nagelsmann fungierte er als Co-Trainer der Münchner und kennt logischerweise einen Großteil des FCB-Kaders.

Update vom 9. Dezember, 14.45 Uhr: Die letzte Niederlage der Münchner datiert vom 1. November, damals setzte es eine 1:2-Pleite im Pokal gegen Saarbrücken. Unter der Woche kegelte der FCS auch die Eintracht aus dem Wettbewerb, die damit ihr viertes Pflichtspiel in Folge verlor. Gelingt ausgerechnet gegen den Rekordmeister der Turnaround?

FC Bayern gegen Frankfurt im Live-Ticker: Musiala erstmal unten, Choupo-Moting darf ran

Update vom 9. Dezember, 14.35 Uhr: Mittlerweile ist auch die Startelf der SGE klar. Trainer Dino Toppmöller setzt im Vergleich zum Pokal-Aus in Saarbrücken auf Larsson, Buta und Knauff anstelle von Hasebe, Max und Nkounkou.

Update vom 9. Dezember, 14.30 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Im Vergleich zum Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen tauscht Tuchel vier Mal. Mazraoui, Choupo-Moting, Sane und Kim rotieren in die erste Elf, dafür bleiben Laimer, Tel, Müller und Guerreiro auf der Bank. Dort sitzt zu Beginn auch noch Jamal Musiala.

Erstmeldung vom 9. Dezember, 13.08 Uhr: Frankfurt – Bevor es am Sonntag (10. Dezember) in der Bundesliga zum Top-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart kommt, ist zunächst der FC Bayern gefordert. Ab 15.30 Uhr duelliert sich der Tabellenzweite heute mit Eintracht Frankfurt.

Vorerst nur auf der Bank gegen Frankfurt: Bayern-Star Jamal Musiala. © M.i.S./imago

Trotz Negativserie: Bayern-Coach Tuchel warnt vor Eintracht Frankfurt

Für die Münchner geht im Deutsche Bank Park vor allem darum, den Druck auf den Tabellenführer aus Leverkusen weiter hochzuhalten. Drei Punkte liegt der FCB hinter den Rheinländern, aufgrund des Ausfalls der Partie gegen Union Berlin hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel eine Partie weniger absolviert.

Um die Rückreise in den Süden mit einem Sieg im Gepäck antreten zu können, wird sich der FC Bayern bei der SGE allerdings gehörig strecken müssen, wie Tuchel bereits auf der Pressekonferenz im Vorfeld deutlich machte. Denn trotz des aktuellen Formtiefs der Gastgeber, die ihre jüngsten vier Begegnungen allesamt verloren, rechnet der FCB-Coach mit einem starken Gegner.

Hält der FC Bayern in Frankfurt den Druck auf Leverkusen hoch? © IMAGO/Laci Perenyi

Musiala vor Comeback: Tuchel stellt Offensivstar gegen Frankfurt Rückkehr in Aussicht

„Wenn ich Frankfurt analysiere, sehe ich die vier Niederlagen nicht. Es ist wahrscheinlich auch extrem unbefriedigend aus ihrer Sicht. Ich sehe eine sehr gute, schnelle und sehr flexible Mannschaft mit einer klaren Handschrift. Da wartet ein schweres Spiel mit viel Arbeit auf uns“, lobte der 50-Jährige SGE-Trainer Dino Toppmöller und dessen Team.

Aus Bayern-Sicht erfreulich: Jamal Musiala wird nach seinem Muskelfaserriss wieder im Kader stehen. Ob er beginnt oder eingewechselt wird, ließ Tuchel am Freitag noch offen. (masc)