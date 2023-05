Lothar Matthäus skizziert Abschieds-Szenario um Thomas Müller: „Das macht er nicht mit“

Von: Antonio José Riether

Thomas Müller sitzt unter Thomas Tuchel häufiger auf der Bank. Lothar Matthäus befürchtet, dass die FC-Bayern-Ikone den Verein verlassen könnte.

München – In den ersten Wochen unter Thomas Tuchel ließ sich bereits ablesen, auf welche Akteure der neue Trainer setzt. Der neue Coach sprach der Vereinsikone Thomas Müller zwar seinen Respekt aus, jedoch lässt er den 33-Jährigen nur unregelmäßig spielen. TV-Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus befürchtet sogar, dass sich Müller möglicherweise gegen einen Verbleib in München entscheiden könnte, sollte er nicht gesetzt sein.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 in Weilheim Beim FC Bayern seit: Juli 2000 Pflichtspiele für den FC Bayern: 662 (234 Tore, 255 Vorlagen) Länderspiele: 121 (44 Tore)

Thomas Müller am Sonntag zum dritten Mal unter Tuchel nur auf der Bank

Beim 2:0-Sieg des FC Bayern gegen Hertha BSC am vergangenen Wochenende saß Müller von Beginn an auf der Ersatzbank und wurde erst nach einer Stunde eingewechselt. Damit ließ Tuchel den Weilheimer in seinem achten Spiel als Trainer bereits zum dritten Mal außen vor, bereits bei den beiden Champions-League-Spielen gegen Manchester City fand sich Müller nicht in der Startelf und kam erst in der Schlussphase.

In seiner aktuellen Sky-Kolumne ging Lothar Matthäus auf die derzeitige Situation des Offensivspielers ein. Besonders der Aufstieg von Jamal Musiala habe Müller „ersetzbarer gemacht“, meint der ehemalige Bayern-Profi. „Es ist keine einfache Zeit für den ‚Mister FC Bayern‘“, analysiert der heutige TV-Experte, der auch den Grund für diesen Umstand kennen will: „Thomas Tuchel sieht in diesem Kader wohl nicht die ideale Position für ihn.“

Thomas Müller saß auch am vergangenen Wochenende von Beginn an nur auf der Bank. © Revierfoto/MIS/imago

Lothar Matthäus: Thomas Müller ist beim FC Bayern „ersetzbarer“ geworden

Der neue Cheftrainer sieht Musiala als „klareren Spielmacher“, die Flügel besetzt er meist mit schnellen Spielern wie Leroy Sané, Serge Gnabry oder Kingsley Coman. So sei es für Tuchel schwierig, Müller in seiner eigentlichen Position als „Neuneinhalb“ zu bringen.

„Tatsache ist, dass ich mich nach den Aussagen von Tuchel frage, was denn das ideale Spiel und der Gegner für Müller wären. Die wichtigen Spiele gegen Manchester City waren es beide nicht und ein Spiel gegen den Tabellenletzten ebenso wenig“, meint Matthäus mit Blick auf die jüngste Abwesenheit der Identifikationsfigur in der Startaufstellung. Trotzdem verstehe er Tuchel, „wenn er positionsgetreu aufstellt, das würde mir möglicherweise auch so gehen“.

Matthäus zeichnet Müller-Zukunftsszenario: „Das macht er nicht mit“

Mattäus blickt offenbar mit Sorge um Müller auf die bevorstehenden Kaderplanungen des FC Bayern, der seine Mannschaft für die kommende Saison optimieren möchte. „Wenn man nach der Saison eine Analyse macht und der Trainer sowohl der Mannschaft als auch den Verantwortlichen erklärt, was er sich für die kommende Saison wünscht und vorstellt, dann würde es mich überraschen, wenn Müller plötzlich wieder zum Stammspieler wird“, schreibt der Erlanger.

Folglich deutet Matthäus ein für viele Bayern-Fans unmöglich scheinendes Szenario an. „Und dann ist wohl der Punkt erreicht, an dem er sich den Transfermarkt mindestens ganz genau anschaut, um nicht zu sagen geht“, meint der 410-fache Bayern-Spieler. „Denn das macht er nicht mit. Den Fans wird es nicht schmecken, denn er ist die Identifikationsfigur schlechthin des FC Bayern.“ Ob sich Müller tatsächlich für einen Abschied von seinem Jugendklub entscheidet, ist fraglich. Dennoch ist im Fußballgeschäft alles möglich. (ajr)