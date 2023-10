Tuchel-PK heute im Live-Ticker: Neue Neuer-Infos vor Spiel gegen Freiburg?

Von: Marius Epp

Teilen

Platz drei in der Bundesliga – für den FC Bayern unbefriedigend. Am Sonntag ist der SC Freiburg zu Gast. Die PK mit Thomas Tuchel im Live-Ticker.

Bundesliga, 7. Spieltag: FC Bayern München – SC Freiburg | Sonntag, 17.30 Uhr

| Sonntag, 17.30 Uhr Gibt es neue Neuer-Infos ? Comeback soll kurz bevor stehen

? Comeback soll kurz bevor stehen Dieser Live-Ticker zur Spieltags-Pressekonferenz des FC Bayern (13 Uhr) wird laufend aktualisiert.

München – Bis auf die Supercup-Pleite gegen RB Leipzig ist der FC Bayern in dieser Saison noch ungeschlagen. Sieben Siege und zwei Unentschieden gegen die starken Teams aus Leverkusen und Leipzig stehen zu Buche. Auch wenn das keine schlechte Bilanz ist, kann Thomas Tuchel mit einigen Auftritten noch nicht zufrieden sein. In der Abwehr passieren zu viele Fehler, generell fehlt noch die Konstanz.

Nach dem knappen 2:1-Sieg, den Thomas Müller und Mathys Tel mit einer tollen Co-Produktion besorgten, ist am Sonntagabend der SC Freiburg in der Allianz Arena zu Gast. Die Breisgauer verloren am Donnerstag unglücklich gegen West Ham United. Der deutsche U21-Nationalkeeper Noah Atubolu, eine der wenigen Zukunftshoffnungen für die Torwartposition, patzte schwer.

Thomas Tuchel steht bei der Bayern-PK Rede und Antwort. © IMAGO/Sven Sonntag

Bayern-PK mit Thomas Tuchel: Gibt es neue Neuer-Infos? Comeback soll kurz bevor stehen

Gegen den FC Bayern soll aber wieder im Kasten stehen, bekräftigte SCF-Trainer Christian Streich. „Das ist ein normaler Prozess für einen jungen Torwart“, beschwichtigte er. Auf der anderen Seite wird Sven Ulreich für die Münchner im Kasten stehen, der mit seiner Weltklasse-Parade den Sieg in Kopenhagen festhielt.

Zu einem Überraschungs-Comeback von Manuel Neuer wird es nicht kommen, obwohl er bereits „zwei, drei Mal mit der Mannschaft“ trainierte, wie Sportdirektor Christoph Freund informierte. Er wolle „nicht ausschließen“, dass Neuer beim Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul wieder im Tor stehen könnte. „Zuletzt sah es sehr gut aus“, bekräftigte auch Trainer Tuchel.

Auf der Spieltags-Pressekonferenz (Freitag, 13 Uhr) gibt der Coach vielleicht schon das nächste Update. Alle wichtigen Aussagen finden Sie hier im Live-Ticker. Drei Stunden zuvor gab Julian Nagelsmann seinen ersten DFB-Kader bekannt. (epp)