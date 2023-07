Trainingslager am Tegernsee

Der FC Bayern startet in die Vorbereitung auf die neue Saison. Eine Änderung war sofort beim ersten öffentlichen Termin zu sehen.

Rottach-Egern – Als letzter Bundesligist startete der FC Bayern am Samstag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Doch eigentlich ging es bereits am Donnerstag los, als die Stars zur internistischen Untersuchung im Krankenhaus Barmherzige Brüder in München vorfuhren.

Erste Änderung beim FC Bayern: Beim Tuchel-Auftritt fällt‘s sofort auf

Mit dem Trainingslager am Tegernsee will man beim Rekordmeister die vergangene, teils wilde Saison vergessen machen. Die erste Änderung war auch direkt beim ersten öffentlichen Auftritt von Thomas Tuchel zu sehen.

Als der Trainer in Rottach-Egern im Hotel „Übersee“ zur ersten Pressekonferenz erschien, fiel sofort auf, dass sich eine Sache geändert hatte. So stand neben den Flaschen der Sponsoren Paulaner und Coca-Cola dieses Mal ein neues Mineralwasser auf dem PK-Podium vor Tuchel.

+ Seit dieser Saison gibt‘s beim FC Bayern Mineralwasser von Lidl-Marke „Saskia“. © Schimak/IMAGO / Lackovic

Statt Adelholzener gibts beim FC Bayern jetzt Saskia-Wasser

Statt Adelholzener gibt‘s beim FC Bayern nämlich nun Saskia. Wie tz.de bereits berichtete, ist die Mineralwasser-Marke vom Discounter Lidl der neue Wasserversorger beim Rekordmeister. So gibt‘s Saskia-Wasser nun auch ab der neuen Saison in der Allianz Arena.

In Sachen Kader gibt‘s allerdings zunächst wenig Änderungen. Bis auf Manuel Neuer und Matthijs de Ligt sind alle Stars mit im Trainingslager am Tegernsee. Als Neuzugänge sind Raphael Guerreiro und Konrad Laimer dabei. Bei Min-jae Kim hofft Tuchel auf eine Verkündung noch in dieser Woche.

Thomas Tuchel spricht über möglichen Kane-Transfer: „Bereit, voll einzusteigen“

Auch zu Harry Kane äußerte sich Tuchel bei seiner ersten PK. Dort wollte sich der Coach nicht zu den Gerüchten äußern, kündigte aber an, dass man auf der Mittelstürmer-Position nur etwas machen werde, „wenn er uns sportlich, wie menschlich“ weiterhelfe. „Dann“, so Tuchel weiter, „sind wir bereit, voll einzusteigen.“

Voll einsteigen werden auch die Stars am Samstagabend, dann findet die erste öffentliche Trainingseinheit auf dem Sportplatz des FC Rottach-Egern statt. Bis zu 2000 Fans werden erwartet. Interessant: Für die Anhänger gibt‘s noch kein Saskia-Wasser, anders sieht es für die Journalisten vor Ort aus: Die kommen bereits in den Genuss des neuen Mineralwassers der Bayern. (smk)

Aus Rottach-Egern berichtet Florian Schimak

