FC Bayern schnappt sich heimlich Tuchel-Vertrauten aus Paris

Von: Johannes Skiba

Der FC Bayern hat Nicolas Mayer von PSG für die Fitness-Abteilung verpflichtet. Trainer Thomas Tuchel kennt Mayer seit seiner Tätigkeit in Frankreich.

München – Der FC Bayern München bereitet sich aktuell am Tegernsee auf die neue Saison vor. Im Kader gab es bereits einige Veränderungen. Konrad Laimer kam aus Leipzig, Raphael Guerreiro wechselte von Dauerkonkurrent Borussia Dortmund zum FCB. Während der Transfer von Neapels Innenverteidiger Kim noch immer nicht abgeschlossen werden konnte, entdeckte tz.de einen weiteren Neuzugang im Team von Trainer Thomas Tuchel.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Deutscher Meister: 33x

Bayern-Coach Tuchel und Mayer kennen sich aus Paris

Offenbar hat Thomas Tuchel den Franzosen Nicolas Mayer von PSG zum FC Bayern gelotst. Der 41-Jährige war zuletzt als Performance Manager in der französischen Hauptstadt tätig. Dort arbeiteten der Münchener Chefcoach und Mayer bereits zusammen. Für den Fitness-Experten hatte der neue PSG-Trainer Luis Enrique offenbar keine Verwendung mehr.

Wie die Bild berichtet, soll Mayer eigentlich eine Rückkehr zu seinem Stammverein in Straßburg geplant haben. Doch dann hat der FCB dazwischen gegrätscht. Am Tegernsee radelte Mayer bereits zusammen mit Tuchel und seinen neuen Kollegen in voller Bayern-Montur zum Trainingsplatz. Der Verein hat die Verstärkung im Fitnessbereich zunächst nicht kommuniziert.

Thomas Tuchel bekommt Verstärkung für sein Trainerteam. © imago/Hoermann

Mayer als weitere kleiner Baustein für eine erfolgreiche Saison des FC Bayern

Nicolas Mayer wird beim FC Bayern zum Fitness-Team von Prof. Dr. Holger Broich gehören. Der hoch angesehene Sportwissenschaftler bleibt wissenschaftlicher Leiter und Leiter der Fitnessabteilung beim deutschen Rekordmeister.

Die Münchener wollen in der kommenden Saison die Meisterschaft in der Bundesliga sicherlich nicht so spannend machen wie in der vergangenen Spielzeit. Mit Nicolas Mayer wollen die Bayern offenbar verhindern, dass gegen Saisonende erneut die Puste im Meisterschaftskampf ausgeht. Dafür arbeiten die Mannschaft und das Trainerteam im Trainingslager am Tegernsee sehr hart. Dennoch sollen bekanntermaßen weitere Neu-Verpflichtungen folgen. Uli Hoeneß, der das Training der FCB-Stars in seiner Nachbarschaft besuchte, gewährte einige Einblicke in die weiteren Transferpläne des deutschen Meisters. (jsk)