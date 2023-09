Tuchel-Vertreter beim FC Bayern: Ein ungarischer „Jogi“ und ein englischer Experte

Von: Marius Epp

Wo ist Thomas Tuchel? Gegen Manchester United suchen Fans den Trainer des FC Bayern vergeblich an der Seitenlinie. Das sind seine Vertreter.

München – Der FC Bayern eröffnet zuhause die neue Champions-League-Saison. Und wer fehlt? Ausgerechnet der Cheftrainer. Thomas Tuchel besucht nicht etwa die Wiesn, sondern wird die Partie auf der Tribüne der Allianz Arena verfolgen. Tuchel muss eine Sperre der UEFA für seine Gelb-Rote Karte beim Viertelfinal-Aus gegen Manchester City aus der Vorsaison absitzen.

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 (Alter 50 Jahre), Krumbach (Schwaben) Stationen als Cheftrainer: 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris St. Germain, FC Chelsea, FC Bayern Stationen als Spieler: SSV Ulm, Stuttgarter Kickers Größe: 1,92 Meter

Thomas Tuchel gegen Manchester United gesperrt: Löw und Barry übernehmen

„Ich darf noch mit ins Stadion fahren. Aber dann müssen wir uns trennen bis nach Abpfiff“, erklärte der Trainer. „Das ist so, das ist nicht schön. Aber wir sind ein starkes Trainerteam – und meine Kollegen werden das auffangen.“ Doch wer ist dieses Trainerteam? Am Mittwoch werden die Co-Trainer Zsolt Löw und Anthony Barry an der Seitenlinie stehen. Zum Trainerteam gehört auch Arno Michels.

Löw ist ein langjähriger Wegbegleiter und Freund Tuchels. Der Ungar ist nicht verwandt oder verschwägert mit dem ehemaligen Bundestrainer. Tatsächlich heißt er aber bei den meisten „Jogi“ – wegen seines schwer aussprechlichen Vornamens. „Jeder hat mich bei all meinen Stationen so genannt“, verriet er bei einem Klubinterview.

Zsolt Löw (l.) und Anthony Barry vertreten Thomas Tuchel bei dessen Sperre in der Champions League. © IMAGO/Ulrich Wagner

FC Bayern in der Champions League ohne Tuchel: Das sind seine Vertreter

Löw assistierte Tuchel bereits bei seinen Stationen in Paris und beim FC Chelsea. Die Wege der beiden kreuzten sich erstmals beim 1. FSV Mainz, als Löw noch Spieler unter dem jungen Coach Tuchel war. In seiner Profikarriere spielte er unter anderem auch für die TSG Hoffenheim, Energie Cottbus und Hansa Rostock. „Ich schätze sehr, wie er mich einbezieht“, sagte Löw über seinen Chef Tuchel.

Noch nicht so lange kennen sich Tuchel und Co-Trainer Anthony Barry. Die beiden trafen beim FC Chelsea aufeinander und schätzen sich seitdem gegenseitig. Barry ist in Liverpool geboren und spielte in seiner aktiven Zeit in der dritthöchsten englischen Spielklasse.

Anthony Barry: „Habe Thomas von Anfang an bewundert“

Tuchel legte bei seinem Amtsantritt in München viel Wert auf die Verpflichtung seines Chelsea-Kollegen, die sich einige Zeit hinzog und dann doch über die Bühne ging. Barry ist als Spezialist für Standards bekannt. Tuchel sagte 2021 über ihn: „Er ist ein guter Charakter, sehr höflich. Er hat eine große Begabung darin, Spiele zu analysieren und seine Meinung beizutragen.“

Barry sagte in einem Klubinterview mit dem FC Bayern: „Ich habe Thomas von Anfang an bewundert. Wir haben viele Parallelen.“ Parallelen hat er zumindest auf sprachlicher Ebene auch mit Harry Kane. Am Dienstag wurde bekannt, dass Tottenham Hotspur eine Rückkauf-Klausel für den Stürmer besitzt. (epp)