FCB-Fans mit Banneraktion – Seitz hadert mit harmloser Offensive im Derby

Von: Robert M. Frank

Holger Seitz und der FC Bayern München II verlieren das Derby gegen Türkgücü. (Fotoarchiv) © Imago/Frank Scheuring

Mit einem souveränen Sieg im Münchner Stadtderby hat Türkgücü München seine derzeitige Vormachtstellung als Nummer eins im Amateurlager unterstrichen.

München – Für den ersten Aufreger hatten Bayern-Anhänger bereits vor dem Spiel gesorgt, nämlich mit einem Fan-Plakat in türkischer Sprache gesorgt. Allerdings im Vergleich zum abgebrochenen Derby vor knapp einem Jahr war dieses Banner diesmal mit einer weitaus harmloseren Nachricht versehen: „Wir lassen uns nicht still bekommen“, so die ungefähre inhaltliche Übersetzung auf der Fahne im Fanblock der Bayern-Amateure-Fans.

FC Bayern II verliert Derby gegen Türkgücü München im Grünwalder Stadion

Türkgücü-Cheftrainer Alper Kayabunar konnte die Nachricht angesichts des zweiten Derby-Siegs in der laufenden Regionalliga-Saison egal sein. „Es ist schon besonders, wenn man beide Spiele gewinnen kann. Umso schöner ist es, dass wir heute unserer Rolle als Favorit gerecht wurden und hochverdient gewinnen.“

Kaum etwas zu hören und zu sehen in der Partie vor 550 Zuschauern im Grünwalder Stadion war vor allem von den Spielern der kleinen Bayern. Der Mannschaft von FCB-Cheftrainer Holger Seitz pfiff hier nicht nur der eisige Herbstwind auf Giesings Höhen ins Gesicht, sondern auch ein überlegener Gegner stand den insbesondere in der Offensive harmlosen Amateuren gegenüber. „Nach vorne hin mit Ball war nicht durchschlagskräftig“, monierte Seitz. Bei der ersten Gäste-Chance durch David Jonathans (4.) blieb es lange Zeit, die Hausherren waren an der Reihe.

Bei zwei Hereingaben des stark aufgelegten Maximilian Berwein vom linken Flügel war Türkgücü zunächst noch nicht erfolgreich (15., 17.), dies änderte sich aber danach. Nachdem Bayerns Matteo Perez Vinlöf Türkgücüs Halit Yilmaz im Gäste-Strafraum von den Beinen geholt hatte, verwandelte Kevin Hingerl vom Punkt zum 1:0 (22.). Auch in der zweiten Hälfte blieb die Heimelf überlegen. Zwei gute Möglichkeiten von Berwein per Freistoß (54.), Stefan Maderer aus dem Gewühl (63.) und Kapitän Ünal Tosun mit einem links vorbeigezielten Schuss aus dem Rückraum (77.) ließ Kayabunars Team noch ungenutzt.

Nummer eins im Amateurlager der Stadt: Türkgücü München spielt eine starke Saison. Foto: imago © imago

Regionalliga: Türkgücü München schlägt FC Bayern II mit 2:0

Emre Tunc machte es dann besser und schlenzte den Ball an Bayerns Torwart Lukas Schneller vorbei zum vorentscheidenden 2:0 (83.). Die kleinen Bayern bekamen indes bis auf einen Schuss aus kurzer Distanz von Manuel Pisano (85.) nichts mehr Zählbares zustande.