Botschaften der FCB-Fans lassen Kayabunar-Elf kalt - Türkgücü München gewinnt auch zweites Derby

Von: Tim Hempfling

Teilen

Kevin Hingerl (r.) traf gegen den FC Bayern II im ersten Durchgang vom Punkt zur Führung für Türkgücü München. © IMAGO/Michael Sigl

Türkgücü München hat auch das zweite Derby gegen den FC Bayern II gewonnen und festigt seinen Platz in der Spitzengruppe. Der Ticker zum Nachlesen.

19. Spieltag der Regionalliga Bayern: Türkgücü München - FC Bayern München II 2:0 (1:0)

Tabelle: Türkgücü ist nach dem Sieg punktgleich mit dem Dritten Aubstadt. Der FC Bayern II ist Neunter.

Der Ticker aus dem Grünwalder Stadion zum Nachlesen.

München – Es ist wieder so weit: Die zweite Auflage des Münchner Stadtduells steht an. Am Sonntagnachmittag treffen zum 19. Spieltag der Regionalliga Bayern Türkgücü und der FC Bayern München II aufeinander. Dabei sind die Vorzeichen ein wenig unterschiedlich.

Türkgücü München gegen FC Bayern München II: zwei unterschiedliche Welten prallen aufeinander

Bei Türkgücü läuft´s. Seit sechs Spielen ist die Kayabunar-Elf ungeschlagen (zwei Unentschieden, vier Siege). Die letzte Niederlage gab es gegen Tabellenführer Würzburg, gegen den man knapp 0:1 unterlag. Neun Punkte trennen die Münchner von der Tabellenspitze. Mit einem Dreier gegen die Reserve des FC Bayern könnte die Elf von der Heinrich-Wieland Straße zumindest nach Punkten mit dem Drittplatzierten Aubstadt gleichziehen.

Ganze zwölf Punkte trennen hingegen Türkgücü von den kleinen Bayern, die auf Rang acht stehen. Im Hinspiel gab es zudem etwas Historisches: mit dem 4:1-Erfolg über die Roten gelang der erste Pflichtspielerfolg seit September 1991. Der zweite Sieg in Folge gegen den Stadtrivalen soll folgen.

Bayern Amateure: Sieglosserie gerissen - Wie reagiert Seitz-Elf?

Die kleinen Bayern mussten unter der Woche einen klaren Rückschlag hinnehmen. Zwar blieb man bis zum letzten Spiel sieben Partien in Folge ohne Niederlage (sechs Siege, ein Remis), doch im jüngsten Aufeinandertreffen mit der Augsburger Reserve gab es eine 0:4-Packung.

Vor der Partie steht die U23 auf dem achten Platz. Mit 21 Zählern Rückstand auf den Tabellenführer spielen die kleinen Bayern in dieser Saison keine Rolle im Meisterschaftsrennen. Im Vorfeld der Partie plagen Holger Seitz Personalsorgen. Im Abschlusstraining hat sich Dion Berisha schwer verletzt und fällt mit einem Muskelbündelriss aus. Gelingt den dezimierten Youngstern die Revanche für die 1:4-Hinspielpleite? Anstoß im Grünwalder Stadion ist am Sonntagnachmittag um 14.00 Uhr. (the)