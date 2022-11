Türkgücü gegen FC Bayern II: Chaos! Polizei setzt Tränengas gegen FCB-Fans ein - Spiel abgebrochen

Von: Tim Hempfling

Die Fans des FC Bayern haben eine politische Botschaft gezeigt. Die Polizei setzte daraufhin Tränengas ein und das Spiel wurde abgebrochen. © Imago Images / Beautiful Sports

Chaos und Spielabbruch beim Derby zwischen Türkgücü München und dem FC Bayern II: Die Polizei hat Tränengas gegen die FCB-Fans eingesetzt.

Eklat beim Regionalliga-Spiel zwischen Türkgücü München und dem FC Bayern:

Die Partie wurde nach einer politischen Botschaft der FCB-Fans zunächst abgebrochen. Die Polizei setzte Tränengas ein, ehe der Unparteiische das Spiel beendete.

Der Ticker von der Sportanlage in Heimstetten.

München - Türkgücü München empfängt zum Stadtduell die 2. Mannschaft des FC Bayern München. Nach dem Sieg gegen Wacker Burghausen am vergangenen Wochenende will der Drittliga-Absteiger die nächsten Zähler holen. „Der Sieg gegen Burghausen war sehr wichtig, das war ein guter Anfang in Heimstetten. So wollen wir jetzt gegen die Bayern weitermachen“, sagt Roman Plesche, sportlicher Leiter von Türkgücü zum kommenden Spiel. „Der FCB kommt mit neuem Trainer, das ist für die Spieler immer eine Zusatzmotivation, die werden richtig Gas geben. Trotzdem: Wenn wir eine gute Leistung abrufen können, ist für uns sicher was drin.“

Die Hausherren, die in der Heimtabelle auf dem letzten Platz stehen, müssen auf einige Akteure verzichten. So fällt neben den Langzeitverletzten Fabio Meikis (Syndesmoseband), Kaan Aygün und Kazuki Date (beide Kreuzbandriss) auch noch Kapitän Marco Holz aufgrund seiner fünften Gelben Karte aus.

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II): „Noch mehr Möglichkeiten herausspielen“

Die Bayern Amateure auf der anderen Seite reisen zum „Auswärtsspiel“ mit einem „neuen“ Trainer an. Holger Seitz gibt seine Tätigkeiten als NLZ-Leiter am Bayern Campus auf und setzt sich nach 2018 und 2020 bereits das dritte Mal auf die Trainerbank. Mit dem 48-Jährigem wollen die kleinen Bayern auch im dritten Spiel in Folge ohne Niederlage bleiben. „Bei der Zielstrebigkeit und dem Spiel mit Ball war gegen Ansbach eine gute Struktur erkennbar. Gegen Türkgücü München wollen wir uns aber noch mehr Möglichkeiten herausspielen und den Zug zum gegnerischen Tor verbessern“, sagt Seitz zum Duell.

Auch bei der U23 des FC Bayern fehlen zahlreiche Spieler. Moritz Mosandl, Lukas Schneller, Manuel Kainz und Yusuf Kabadayi fallen verletzungsbedingt aus. Lovro Zvonarek, Behar Neziri und Liam Morrison sind auf Länderspielreise mit ihren U-Nationalmannschaften und werden deshalb ebenfalls fehlen. (Tim Hempfling)