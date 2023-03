Neuauflage ohne Fans: Türkgücü empfängt FC Bayern nach dem Banner-Eklat

Von: Jörg Bullinger

Die gute Laune von Holger Seitz im Hinspiel hielt nicht lange an. Die Partie wurde nach wenigen Sekunden unterbrochen und später abgebrochen. © Imago Image / Mladen Lackovic

Neuer Anlauf zwischen Türkgücü München und dem FC Bayern II. Nach dem Spielabbruch im November wurde die Partie neu angesetzt.

Nachholspiel vom 22. Spieltag der Regionalliga Bayern: Türkgücü München gegen FC Bayern II.

Das Hinspiel Ende November wurde nach wenigen Minuten abgebrochen. Die Partie wurde vom BFV neu angesetzt.

Anpfiff der Partie im Grünwalder Stadion ist um 18 Uhr: Wir berichten im Live-Ticker.

München - Es waren unschöne Szenen am 20. November in Heimstetten. Eigentlich wäre Holger Seitz mit einem Derby als Nachfolger des nach Argentinien gewechselten Marin Demichelis gestartet. Doch das Trainer-Comeback des 48-Jährigen dauerte nur wenige Minuten. Kurz nach Anpfiff kam es wegen eines Banners der FCB-Fans zum Eklat. Zuschauer stürmten aufs Feld, die Polizei ging gegen die Bayern-Anhänger vor. Die Partie wurde zunächst unter- und später dann abgebrochen. Die Polizei setzte sogar Pfefferspray und Schlagstöcke ein.

Das Derby wurde vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) neu angesetzt, dieses Mal wird im Stadion an der Grünwalder Straße gespielt – ohne Zuschauer. „Es wurde so entschieden. Das müssen wir so hinnehmen“, bedauert der Coach der kleinen Bayern, der mit seiner Mannschaft gegen den Tabellennachbarn den nächsten Dreier anpeilt. „Türkgücü hat eine gute, erfahrene und reife Mannschaft, das muss man anerkennen. Deswegen müssen wir von der ersten Sekunde an dort anknüpfen, wo wir heute aufgehört haben“, sagte Seitz nach dem 3:0-Heimsieg am Freitagabend gegen den TSV Buchbach.

Türkgücü München gegen FC Bayern II im Live-Ticker: Wer holt die Punkte im zweiten Anlauf?

Die Gastgeber hatten zwei Tage weniger Pause, spielten erst am Sonntag und verloren am Valznerweiher gegen die Reserve des 1. FC Nürnberg mit 1:4. „Aktuell ist die Belastung hoch“, klagt Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar über vier Spiele in elf Tagen. „Die Regeneration ist bei uns anders als bei den Profiklubs.“

Der 37-Jährige wartet im neuen Jahr mit seiner Mannschaft noch auf den ersten Dreier. Neben der Niederlage gegen die Franken holte Türkgücü München in Würzburg, sowie zuhause gegen Hankofen-Hailing und Heimstetten jeweils einen Punkt. Klappt es am Mittwochabend mit dem ersten Sieg im Jahr 2023? Oder setzt die 2. Mannschaft des FC Bayern unter Seitz ihren Lauf fort? Wir berichten ab ca. 17:30 Uhr live aus dem Grünwalder Stadion. (Jörg Bullinger)