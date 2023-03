TV-Kritik zur Bayern-Pleite: Die Jacke mit den Geistesblitzen - und unser „Ooch“-Capitano

Von: Jörg Heinrich

Der FC Bayern München verliert in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen. DAZN hatte die Partie übertragen. Die TV-Kritik der tz.

Leverkusen - Bundesliga-Sonntag – da wartete man auf neue Unterweisungen von DAZN-Politikchef Sandro Wagner. Was muss man wissen zur Wahlrechtsreform und zum Putin Verhaften? Und brauchen wir das 49-Euro-Ticket überhaupt, wenn sich Vollgas-Wagner mit seiner Initiative gegen ein Tempolimit durchsetzt? Darauf warteten alle – und bekamen keine Antworten. Denn Sandro hatte frei. Wir verraten, ob sich das Zuschauen bei Bayer gegen den FC Bayern München trotzdem rentiert hat.

TV-Kritik zu Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Moderatorin Wontorra lobt Experte Ballack

Die Moderatorin: Laura Wontorra war prächtig gelaunt, pulverisierte sämtliche Schnellrede-Rekorde von Dieter Thomas Heck – und interessierte sich für die Feinheiten von Brehms Tierleben.

Der Bayern-Maulwurf war beim Ratschen mit Julian Nagelsmann eines ihrer zentralen Themen. Sie lobte ihren plauderlustigen Experten Michael Ballack: „Da bist Du ja richtig in Redefluss gekommen, Wahnsinn!“ Und sie hatte den Namen von Bayers Europacup-Gegner perfekt drauf: „Ünio Säh-Schilloas.“ Très sympathique, la Madame Laura!

Laura Wontorra und DAZN-Experte Michael Ballack unterhalten sich vor der Partie mit DFB-Mann Rudi Völler. © dazn/screenshot

TV-Kritik: Ballack äußert sich bei Leverkusen gegen FC Bayern auch zu Hansi Flicks DFB-Aufgebot

Der Experte: Michael Ballack, Sachverständiger für zweite Plätze, analysierte. Hoffentlich kein schlechtes Omen für den FC Bayern. Er war bei der Stippvisite von Bierhoff-Nachfolger Rudi Völler zurecht irritiert, dass Hansi Flick neuerdings Leute nominiert, deren Name noch nie jemand gehört hat.

Klare Ansage des Sachsen-Capitano: „Um die Fans zurückzugewinnen, hätte man ooch gern den einen oder anderen dabei gehabt, der vielleicht etwas bekannter ist.“ Aber er hatte ooch den Verdacht, dass sich dabei irgendwer irgendwelche Gedanken gemacht hat: „Da gibt es sicherlich auch Gedankengänge beim DFB.“ Na hoffentlich!

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen: Kommentator Uli Hebel zeigt sich nicht nur modisch auf der Höhe

Der Kommentator: Uli Hebel, der Mann mit den coolsten Jacken des deutschen Sportfernsehens, brachte diesmal ein kultiges „Air Jordan x J. Balvin Varsity Jacket“ für gut 700 Euro an den Start, mit aufgenähtem Gehirn und Blitz. Damit war er für Geistesblitze und für den Regen in Leverkusen gerüstet.

Der launige Uli war sportlich interessiert, aber ooch modisch. Von Bayer-Trainer Xabi Alonso schwärmte er: „Der hat so elegant gespielt, dass ich fast den Anzug anziehen wollte beim Zuschauen.“ Aber natürlich nur fast! Bester Spruch: „Beim Duell Frimpong gegen Davies darf man nicht zwinkern. Weil dann verpasst man so viel, weil die beiden so viel Tempo haben.“ (Jörg Heinrich)