TV-Kritik zu Bayern-BVB: Kinder-Premiere bei Sky - „Mini-Lothars“ kritisieren Sané-Frisur

Sophie und Diego interviewen Bundestrainer Hansi Flick. © Screenshot/Sky

Sky hat beim Bayernspiel in Dortmund seine erste Sportübertragung für Kinder gezeigt - der charmanteste und lustigste Fernsehfußball des Jahres. Die TV-Kritik.

München - Die Sendung mit der Maus gibt’s jetzt auch beim Fußball. Aber nicht mit dem blauen Elefanten – sondern mit dem Buschi, der Sophie und dem Diego. Sky hat beim Bayernspiel in Dortmund seine erste Sportübertragung für Kinder gezeigt, und das war der charmanteste und lustigste Fernsehfußball des Jahres. Die 11-jährige Sophie hat bedauert, dass „Leroy Sané seine Haare heute nicht offen hat“. Ihr Mit-Kind Diego, bis vor Kurzem beim TSV 1860, will es noch in Hansi Flicks WM-Kader schaffen. Und die Frage, ob die Sophie bis zum Schlusspfiff noch ihre Bratwurst kriegt, hat Twitter mit dem Hashtag #BratwurstfürSophie gehörig aufgewühlt. Wir beantworten die Fragen zur „Sendung mit Applaus“.

Um was ging’s? Unter dem Titel „Sky Next Generation“ gab’s das Spiel als Kids-Version zu sehen. Sophie durfte den kaum älteren Jamal Musiala interviewen: „Du bist ja mit manchen Leuten aus dem BVB ganz gut befreundet. Wen würdest Du da sehr ungern foulen?“ Da kennt Aggro-Bambi keine Gnade: „Ich glaub, da ist kein Spieler, wo ich nicht foulen würde. Ich würde Niki ganz gerne foulen, das wär lustig.“ Sophie fragte mindestens so schlau wie Lothar, sie ist eine Art Paula Wanner unter den Fußballreporterinnen.

Was hat man erfahren? Sehr viel! Zum Beispiel, dass das Tribünendach beim BVB 3.000 Tonnen wiegt und damit so viel wie 461 (graue, nicht blaue) Elefanten. Die beiden Mini-Lothars durften sich den Poppes auf der beheizten BVB-Bank wärmen. Und während der Partie wurde die Laune der Spieler mit Emojis angezeigt, die über ihren Köpfen schwebten. Am Ende waren die Bayern-Emojis nicht mehr ganz so fröhlich.

Wie war der Kommentar? Hinreißend! Die „Kleenen“ hatten „Sabbelwasser getrunken“, so „Vatter“ Buschmann. Der Buschifant ermahnte Sophie und Diego, dass es wichtig ist, „auch mal ne Sprechpause zu machen“ – so kennt man ihn gar nicht. Und Sophie schäkerte mit ihm: „Ich weiß nicht, ob Du’s schon gemerkt hast, ich rede gern.“ Darauf Buschi, der sich köstlich amüsierte: „Soll ich Dir was sagen? Ich auch!“ Leider versackte Diego in der Pause am Süßigkeitenstand und brachte weder Bratwürste noch Gummischlümpfe pünktlich nach oben. Trotzdem: Wenn Béla Réthy nach der WM in Rente geht – wir hätten da zwei Top-Nachfolger fürs ZDF! (Jörg Heinrich)