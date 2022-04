TV-Kritik zu Bayern - Villarreal: Feuerwehr-Check in Fröttmaning

Von: Jörg Heinrich

Mario Gomez analysierte das Spiel der Bayern gegen Villarreal als Amazon-Experte. © IMAGO/Markus Fischer

Amazon Prime brachte das Champions-League-Aus des FC Bayern auf die Bildschirme der Nation. Die TV-Kritik von Jörg Heinrich.

München - Leon Goretzka hatte vorher schon gewarnt: „Gegen Villarreal wird die Hütte brennen.“ Die Freiwillige Feuerwehr Fröttmaning (FFF) war also alarmiert. Und auch Amazon war heiß aufs Spiel.

Wir haben beim Feuerwehr-Check festgestellt: Das Kaufhaus ist der einzige deutsche Streaming-Sender, der weitgehend störungsfreie Übertragungen hinbekommt. Und das ist viel wert.

TV-Kritik zu Bayern-Villarreal: Hellmann und sein Ausflug mit „Radelsmann“

Gedöns: Sebastian Hellmann war einer brandheißen Neuigkeit auf der Spur. Er hatte festgestellt, dass sich Robert Lewandowski dubios verhalten hat: „Wir haben uns die Busankunft angeschaut. Erst nach 15 Minuten kommt Lewandowski raus.“ Was hat der Super-Pole im Bus getrieben? Hat er mit Piranha-Berater Zahavi telefoniert? Experte Matthias Sammer vermutete: „Er hat meditiert.“

Julian Nagelsmann ließ dann aber die Luft aus Hellmanns Bus-Geschichte raus: „Das macht er immer so.“ Blöd, aber der Sky-Leih-Moderator war trotzdem in Top-Form. Sein Radl-Ausflug mit Nagelsmann an der Isar war eine herausragende Geschichte. Und dass er den Radelsmann beim Mountainbiken duzte, beim Fußball dann aber wieder siezte, war sehr unterhaltsam.

TV-Kritik zu Bayern-Villarreal: Gomez überzeugt als Fußball-Erklärer

Experten: Wie gewohnt kreuzte Amazon mit mehr Personal auf als die FFF, wenn in Fröttmaning ein Heustadel brennt. Star der Show war vor allem Mario Gomez, der momentan vielleicht beste und eloquenteste deutsche Fußball-Erklärer. Er fand auch zu Meditier-Lewandowski klare Worte. Sein Vorwurf an den Polen-Bomber: „Zu viel Egoismus, was die eigene Zukunft angeht.“

Nur einmal lag Gomez daneben, als er Villarreal als „richtige Männer-Mannschaft“ feierte. Wer zuletzt Frauenfußball gesehen hat, muss dringend widersprechen. Trotzdem blüht auch Sebastian Hellmann auf, wenn sein Gesprächspartner imstande ist, sinnvolle deutsche Sätze zu bilden.

Kommentatoren: Jonas Friedrich hatte schlaue Analysen parat. Er erklärte den Plan von Villarreal perfekt: „Sie spielen mit der Ungeduld der gegnerischen Mannschaft und auch der Arena.“ Benedikt Höwedes verfiel nur manchmal in Fußballer-Deutsch: „Hinten bei Villarreal wird das Bollwerk angerührt.“ Über das angerührte Bollwerk müssen wir noch nachdenken, aber insgesamt war das alles sehr gut. Könnte Amazon bittschön nicht auch die Bundesliga übertragen? Da würden wir drauf brennen. Jörg Heinrich