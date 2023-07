FC Bayern gegen den FC Rottach-Egern: Wo läuft das Testspiel heute live im TV und Stream?

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München trifft im ersten Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison auf den FC Rottach-Egern. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Rottach-Egern – Der FC Bayern München ist in die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 gestartet. Cheftrainer Thomas Tuchel befindet sich mit seiner Mannschaft derzeit im Trainingslager in Rottach-Egern und arbeitet an den Grundlagen für die kommende Spielzeit. Am Tegernsee herrschen optimale Bedingungen für den FC Bayern, um die ersten Einheiten der Vorbereitung zu absolvieren.

FC Bayern München im Trainingslager in Rottach-Egern

Dabei sind auch die bislang einzigen beiden Neuzugänge des FC Bayern München, Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), die beide ablösefrei an die Säbener Straße wechselten. Guerreiro sprach auf einer Pressekonferenz des FC Bayern von der verpassten Meisterschaft mit Borussia Dortmund und ist stolz auf die BVB-Fans, die die Mannschaft bis zuletzt unterstützt hatten. „Jetzt bin ich aber hier und will hier Erfolg haben“, so der Portugiese.

Wie es weitergeht mit Transfers konnte Jan-Christian Dreesen noch nicht sagen. „Ich glaube mit Konny und Rafa haben wir zwei Spieler ganz schnell bekommen. Dann fängt die Zeit an, in der es schwierig wird. Wenn man sich zurückerinnert, sieht man, dass wir öfters Transfers auf den letzten Drücker getätigt haben. Es ist Geduld gefragt. Wichtig ist, dass die Spieler kommen, die wir wollen und wenn es länger dauert, dauert es halt länger“, so der CEO des FC Bayern.

Der FC Bayern ist im Trainingslager am Tegernsee. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Das erste Testspiel des FC Bayern München gegen den FC Rottach-Egern findet am Dienstag, 18. Juli 2023, im Stadion am Birkenmoos in Rottach-Egern statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern München gegen FC Rottach-Egern: Testspiel live im Free-TV?

Das Testspiel des FC Bayern München gegen den FC Rottach-Egern am Dienstag, 18. Juli 2023, wird nicht live im Free-TV übertragen.

FC Bayern München gegen FC Rottach-Egern: Testspiel im Live-Stream von BayernTV

Das Testspiel des FC Bayern München gegen den FC Rottach-Egern wird live auf dem YouTube-Kanal des FC Bayern und auch auf FC Bayern-TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in Rottach-Egern startet am Dienstag, 18. Juli 2023 , um 18.25 Uhr.

, um Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

