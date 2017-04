ZDF-Moderatorin Kraft: Bayer muss Erwartungshaltung runterschrauben

München - In der tz-Experten-Kolumne widmet sich ZDF-Moderatorin Anna Kraft dem kommenden Bayern-Gegner: Bei Bayer Leverkusen läuft es nicht rund.

Von 2000 bis 2008 war ich als Leichtathletin in meiner Jugend selbst ein Teil von Bayer Leverkusen, konnte in der Sprint-Staffel sogar den Deutschen Meistertitel einfahren. Damals stand ich, wenn ich am Wochenende keinen Wettkampf hatte, oft im Stadion und habe den Fußballern privat die Daumen gedrückt.

Zum Topspiel gegen den FC Bayern kehre ich nun in meine alte Heimat zurück. Für das aktuelle Sportstudio des ZDF werde ich im Anschluss an das Match die Interviews in unserem Mini-Studio vor Ort führen. Persönliche Präferenzen spielen dabei keine Rolle. Vielmehr gilt es für mich, die richtigen Fragen zu finden.

Mit der richtigen Antwort für die sportliche Situation von Bayer tue ich mich allerdings schwer. Mit der Trennung von Roger Schmidt haben die Verantwortlichen versucht, einen Impuls zu setzen. Das Problem: Der Impuls ist – wenn man auf die Ergebnisse blickt – ausgeblieben. Eine Trendwende ausgerechnet gegen Bayern wäre für mich trotz Münchner Champions-League-Belastung und Personalsorgen eine Überraschung. Sollte Bayer gegen Bayern kein Sieg gelingen, müssen sich die Leverkusener damit anfreunden, kommende Saison international nicht vertreten zu sein.

Erst vor wenigen Wochen habe ich Rudi Völler in einem Interview gefragt, ob das ein Schock wäre. Er wiegelte freundlich ab. So drastisch wollte er es nicht ausdrücken. Aber die Unzufriedenheit über die Lage war ihm deutlich anzumerken. Womöglich muss man in Leverkusen lernen, die Erwartungshaltung runterzuschrauben. Wenn man auf die vielen Top-Namen im Kader blickt, ist das jedoch kaum zu vermitteln.

Von Anna Kraft, ZDF-Moderatorin