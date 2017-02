tz-Kommentar: Nach Lahm-Absage kommt es auf die Bosse an

München - Nach der Absage von Philipp Lahm sieht tz-Redakteur Manuel Bonke nun die Vereinsbosse in der Pflicht, einen starken Sportdirektor zu finden.

Es wäre in der Tat eine romantische Vorstellung gewesen: Philipp Lahm, das Aushängeschild des FC Bayern schlechthin, beendet seine Spielerkarriere und übernimmt bei seinem Herzensverein den Posten des Sportdirektors. Was hätte man für schöne Parallelen zu den Bayern-Machern Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß ziehen können, die als ehemalige FCB-Spieler den Verein erst zu einem weltweiten Top-Klub geformt haben. Doch Lahm ließ diese Wunschvorstellung platzen.

Sportdirektoren-Romantik können sich die Verantwortlichen an der Säbener Straße nun nicht mehr leisten. Es kommt jetzt auf die Bayern-Bosse an! Sie müssen so schnell wie möglich und mit so viel Rationalität wie bei einer solch wichtigen Entscheidung eben nötig, einen geeigneten Sportdirektor finden. Hoeneß hat bereits durchblicken lassen, was er sich vom künftigen Sportdirektor/Sportvorstand erwartet. „Es geht bei dieser Diskussion immer nur um Macht, aber viel wichtiger ist doch die Verantwortung. Wichtig ist, dass du ein guter Mann bist!“

Diesem guten Mann steht gleich eine Mammut-Aufgabe beim FCB bevor: Er muss einen neuen Rechtsverteidiger mit Weltklasse-Niveau finden, um Lahm als Fußballer auf dem Platz annähernd zu ersetzen.

Gestern kündigte Lahm übrigens in den sozialen Netzwerken an, dass er sich „eine anderweitige Aufgabe beim FCB nach wie vor sehr gut vorstellen kann“. Nur eben nicht jetzt. Romantische Zukunftsmusik...

