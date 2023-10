Kommentar zum Neuer-Comeback: Eine besondere Aura an einem historischen Tag

Von: Hanna Raif

Manuel Neuer ist zurück im Tor der Bayern. Bei seiner Rückkehr gegen Darmstadt war das deutlich zu spüren. Ein Kommentar von tz-Reporterin Hanna Raif.

München – Die Bilanz liest sich wie ein ganz normaler Arbeitstag. 32 Ballkontakte, vier abgewehrte Schüsse und null Gegentore wies die Statistik am Samstag für Manuel Neuer aus. Aber Zahlen konnte weder die Kuriosität dieses 8:0 des FC Bayern gegen Darmstadt noch die Emotionalität abbilden, die 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena hatten spüren dürfen. Es wehte am Comeback-Tag schon eine besondere Magie durch die Fröttmaninger Luft, das konnten selbst jene Zuschauer nicht von der Hand weisen, die der Rückkehr nach 323 Tagen kritisch gegenüberstanden.

Manuel Peter Neuer Geboren: 28. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Position: Torwart Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2024 Marktwert: 5 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Mit Neuer kehrt eine besondere Aura in die Bayern-Elf zurück

Sie wurden an diesem Nachmittag nicht eines Besseren belehrt, dafür war – siehe Statistik – zu wenig los vor Neuers Kasten. Aber sie durften sich durchaus ein Bild davon malen, was passieren kann, sollte der 37-Jährige tatsächlich zurück zu alter Stärke finden.

Ob Sven Ulreich diesen einen Schuss von Marvin Mehlem genauso stark pariert hätte wie Neuer, ist reine Spekulation. Aber es tut für die Bewertung dieses ersten Auftritts von Bayerns Nummer eins auch nichts zur Sache. Denn was man in dieser Szene sah, war neben dem Können die Aura, die diesen Schlussmann umgibt, der lange als bester der Welt galt.

tz-Reporterin Hanna Raif kommentiert die Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor des FC Bayern. © Achim Frank Schmidt / MIS / Imago

Historischer Tag: Bayern-Keeper Neuer war bei seinem Comeback sofort präsent

Neuer war nicht nur dabei, sondern mittendrin, auch in jenen Momenten, in denen er als verlängerter Arm von Thomas Tuchel oder gar Streitschlichter auftrat. Dass allein seine Präsenz dem Team guttut, durfte man daher mehrfach sehen.

Und durchaus schlussfolgern, dass dieser Tag, der sowieso schon historisch war, zu einem werden kann, an dem man sich im Laufe der Saison noch zurück erinnern wird.

Kommentar zum Neuer-Comeback: Eine entscheidende Säule des FCB kehrt zurück

Mit Blick auf den Bayern-Kader wird ja gerne von „Typen“ geredet, und es ist auch kein Geheimnis, dass Lautsprecher, Vorbilder, Vorweggeher in der verkorksten und folgenreichen Vorsaison in den Augen der Oberen fehlten. Nun in Neuer ganz hinten und Harry Kane ganz vorne zwei Säulen in den eigenen Reihen zu haben, die in der Kabine wie auf dem Platz mitreißend wirken können, ist da ein entscheidender Vorteil.

In Kanes Schatten haben sich Leroy Sané in Topform und auch der Rest der Offensivreihe prächtig entwickelt; Neuer kann und muss nun dabei helfen, aus seinen noch nicht immer sattelfest wirkenden Vordermännern ein funktionierendes Bollwerk zu formen. Gelingt das, ist dieses Comeback sogar noch höher einzuordnen, als es eh schon ist. (Hanna Raif)