Kommentar zu Tuchels denkwürdigem TV-Auftritt: Immer noch einen drauf

Von: Hanna Raif

Teilen

Der FCB siegt souverän beim BVB. Thomas Tuchel sorgt mit einem TV-Interview für Aufruhr. tz-Reporterin Hanna Raif kommentiert die Lage des Coaches.

Dortmund/München – Zumindest auf dem Papier war am Ende alles wieder gleich. Das Duell zwischen mit dem BVB war mit viel Spannung erwartet, die Hoffnungen der Fußball-Nation aber wieder im Keim erstickt worden. Selbst – oder: gerade? – ein taumelnder FC Bayern hat diese dem „Klassiker“ traditionell nicht gewachsenen Dortmunder im Griff. Während es beim 4:2 im Frühjahr Spiel eins nach Julian Nagelsmann war, sah man nun beim verdienten 4:0 die Reaktion auf das Pokal-Aus. Hürde genommen, Haken dran! So die oberflächliche Betrachtung.

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 (Alter 50 Jahre), Krumbach Stationen als Spieler: Stuttgarter Kickers, SSV Ulm Stationen als Trainer: u. a. 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, FC Bayern München Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2025

Tuchel gibt nach BVB-Spiel „beleidigte Leberwurst“ – Bayern-Bosse hätten mehr Souveränität erhofft

Dass Fußball in seiner Analyse tiefer (und manchmal zu tief) geht, zeigt sich an all dem, was rund um so ein Spiel passiert. Da werden Szenen seziert, Laufwege berechnet und Linien kalibriert, und da wird, so fair muss man sein, auch gerne mal über das Ziel hinausgeschossen. Dass Tuchel die Dauer-Kritik aus allen Richtungen zu weit geht, kann man daher durchaus verstehen; genau wie sein Bedürfnis, sich vor seine Mannschaft zu stellen und zu rechtfertigen.

Nicht gutheißen allerdings muss man den Gesamtauftritt des Trainers am Rande dieses eigentlichen bayerischen Feiertages. Ein Machtwort in Richtung Lothar Matthäus und Didi Hamann hätte – diese Meinung vernimmt man übrigens auch aus der Boss-Etage – gereicht und deutlich mehr Souveränität ausgestrahlt als Tuchels Darstellung unter dem Motto „beleidigte Leberwurst“. Immer noch einen drauf!

Thomas Tuchel gibt derzeit keine bedingungslos gute Figur ab, findet tz-Reporterin Hanna Raif. © Laci Perenyi / Imago / Achim Frank Schmidt

Kommentar zum Tuchels denkwürdigem TV-Auftritt: Immer noch einen drauf

Auch da lohnt sich der Blick zurück ins Frühjahr und die Anfangstage des Trainers, den einige schon gerne früher in München gesehen hätten. Denn mit dem lockeren Tuchel der Vorsaison hat der Tuchel der laufenden Spielzeit wenig gemein.

Lattek, Heynckes, Tuchel: Alle Bundesliga-Trainer des FC Bayern Fotostrecke ansehen

Schon die letzten öffentlichen Auftritte muteten dünnhäutiger an, die verbalen Scharmützel erinnern an Nagelsmann in seinen letzten Münchner Zügen. Das muss keine direkte Parallele sein, lässt aber doch den Schluss auf den Substanzverlust zu, den dieser Job unter dem Brennglas der Fußballnation mit sich bringt.

Nur Ergebnisse helfen da. Gegen Dortmund ist das eindrucksvoll gelungen. Der Hauptkonkurrent ist aber längst – nicht erst seit Samstag – Leverkusen. (Hanna Raif)