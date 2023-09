„Das kann er“ – U23-Trainer Seitz setzt auf FCB-Sportdirektor Freund und „Bindeglied“ Kitzbichler

Von: Jörg Bullinger

Richard Kitzbichler wird in Zukunft eine wichtige Rolle am Campus einnehmen. © Imago Images / Pro Sports Images/ActionPictures

Schafft bald wieder ein Talent den Durchbruch bei den FC-Bayern-Profis? U23-Coach Seitz hält große Stücke auf Christoph Freund und Richard Kitzbichler.

München – Es war ein starkes Zeichen an den Nachwuchs. Am 1. September, dem offiziell ersten Arbeitstag von Christoph Freund beim FC Bayern, zeigte der neue Sportdirektor Präsenz im Grünwalder Stadion. Gemeinsam mit Richard Kitzbichler, der als Koordinator Talentförderung eingestellt wurde, verfolgte der 46-Jährige den ersten Heimsieg der U23 in der laufenden Saison.

„Er war hier, hat gewartet bis die Mannschaft in der Kabine war und sich vorgestellt. Ich finde das sehr bemerkenswert“, sagte U23-Trainer Holger Seitz nach dem knappen 4:3-Sieg gegen den FC Memmingen am vergangenen Freitag. „Er hat gesagt, dass ihm der Campus sehr wichtig ist. Das sieht man auch daran, dass er hier herkommt, sich das Spiel anschaut und dann auch noch in die Kabine geht. Ich habe einen sehr guten Eindruck.“

Richard Kitzbichler als Schnittstelle zwischen den Stars und Talenten des FC Bayern

Bei der Vorstellung hatte Freund bereits angekündigt, dass er einige Dinge bei der Förderung im Bayern-Nachwuchs ändern möchte. „Das wird sehr spannend werden. Darauf freue ich mich, weil da noch viel Luft nach oben ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns dort verbessern können und auch werden und der Campus noch mehr Bedeutung im ganzen Konstrukt gewinnen kann“, sagte der gebürtige Leoganger.

Und genau da kommt Kitzbichler ins Spiel. „Er wird im Bereich Top-Talente-Entwicklung und Leihspieler-Entwicklung seine Tätigkeit haben und dort als Schnittstelle zwischen Lizenzspielerbereich und Campus fungieren“, schilderte Freund das Aufgabengebiet seines Vertrauten. Vor allem die engere Verzahnung mit den Profis liegt Freund am Herzen: „Ich habe gelernt und festgestellt in den letzten Jahren, dass es extrem wichtig ist, wenn man von der U18 oder U19 zu den Erwachsenen übergeht. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, wie man dort die Talente weiterentwickelt.“

„Es ist mir bewusst, dass der Sprung ein ganz anderer ist. Darum müssen wir dort kreativ sein und uns viele Gedanken machen.“

Dennoch werden auch in Zukunft nicht alle Hoffnungsträger im Starensemble Fuß fassen, „weil es das höchste Level ist. Aber der Bayern-Nachwuchs entwickelt viele sehr gute Spieler. Und auch bei diesen Spielern, die es nicht ganz beim FC Bayern München schaffen, ist es unser Anspruch, dass wir diese Spieler zu guten Profis entwickeln und vielleicht dann gut Transfers tätigen können“, kündigte Freund an.

Die Hoffnung, dass sich aus Sicht der Fans endlich mal wieder ein Spieler aus dem eigenen Stall an der Säbener Straße durchsetzt, hat auch der Österreicher: „Das ist die große Herausforderung. Es ist mir bewusst, dass der Sprung ein ganz anderer ist. Darum müssen wir dort kreativ sein und uns viele Gedanken machen.“ Holger Seitz, der mit dem FC Bayern II die vermeintlich wichtigste Jugend-Mannschaft der Roten trainiert, freut sich auf die Zusammenarbeit und glaubt an einer Erfolgsgeschichte: „Es wird mit Sicherheit spannend, auch für mich, dass er es bei RB geschafft hat, die Spieler mit einer Idee und Strategie zu entwickeln. Das kann er.“ (Jörg Bullinger)