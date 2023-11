Bahn frei für Wintertransfers? FC Bayern freut sich über nächsten Geldregen

Von: Marius Epp

Es klingelt schon wieder hörbar in der Kasse des FC Bayern: Der Rekordmeister streicht eine üppige Summe für den Erfolg in der Champions League ein.

München – Die Champions League erweist sich für den FC Bayern auch in dieser Fußball-Saison als Goldgrube. Der vorzeitige Gruppensieg beim 2:1 gegen Galatasaray Istanbul (die Bayern-Stars in der Einzelkritik) am Mittwochabend war ein weiterer großer Zahltag für den Bundesliga-Krösus.

FC Bayern München Gegründet: 1900 Stadion: Allianz Arena Mitglieder: mehr als 300.000 Trainer: Thomas Tuchel

Konto des FC Bayern füllt sich nach Champions-League-Sieg

Zur Siegprämie von 2,8 Millionen Euro kommen 9,6 Millionen Euro für den Achtelfinaleinzug. Die Einnahmen aus dem UEFA-Prämientopf summieren sich damit auf 71,69 Millionen Euro. Mit den Zuschauereinnahmen aus nun mindestens vier Heimspielen sowie den Geldern aus dem sogenannten Marktpool nähern sich die Münchner in Europas Königsklasse bereits wieder der 100-Millionen-Euro-Marke.

35,25 Millionen Euro kassieren die Münchner als Zweiter der UEFA-Koeffizienten-Rangliste. Dazu kommen 15,64 Millionen Euro Startgeld für jeden der 32 Teilnehmer. Für die bislang vier Siege in Gruppe A gibt es 11,20 Millionen Euro. Dazu kommt die Achtelfinal-Prämie. Weitere zweistellige Millionenbeträge winken bei einem Vorstoß ins Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel, das am 1. Juni 2024 im Londoner Wembleystadion stattfindet.

Bekommt Thomas Tuchel endlich neue Spieler? Die finanzielle Lage des FC Bayern würde es wohl zulassen. © Simon/Bihlmayerfotografie/imago

Harry Kane refinanziert seine Ablöse mit Toren

Durch seine Bayern-Tore drei und vier in der Champions League trägt Harry Kane höchstpersönlich entscheidend dazu bei, dass sich die über 100 Millionen Euro Ablöse, welche die Münchner für ihn locker machten, refinanzieren. Auch in der Bundesliga präsentiert sich der Goalgetter in überragender Form. Seine Bilanz nach 15 Pflichtspielen: 19 Tore und sieben Assists.

Die türkische Presse hatte aber nach dem Spiel dennoch etwas auszusetzen – vor allem das Schiedsrichter-Gespann bekam den Zorn der Türken zu spüren. Während „Gala“ noch um den Achtelfinal-Einzug kämpfen muss, kann der FC Bayern schon entspannt in Richtung Auslosung blicken. Alle Infos dazu finden Sie hier. Auch die Termine für die Achtelfinal-Begegnungen stehen schon fest. (epp/dpa)

