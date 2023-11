Nübel blüht beim VfB Stuttgart auf – Umdenken beim FC Bayern

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Nach seinem Bayern-Wechsel durchlief Alexander Nübel ein Stahlbad. Nun kann der Torwart mit seiner Leihe beim VfB Stuttgart seit Saisonbeginn zeigen, was er wirklich kann.

München - Alexander Nübel (27) ist wieder obenauf. Die Bayern-Leihgabe glänzt beim Bundesliga-Überraschungsteam Stuttgart, aktuell Tabellendritter, in dieser Saison - mit Paraden und als Publikumsliebling. Eine Entwicklung, die beim FC Bayern nach tz-Informationen mit Wohlwollen wahrgenommen wird. Tenor: Der Torhüter musste nach Bekanntwerden seines Wechsels 2020 zum deutschen Rekordmeister jahrelang durch ein Stahlbad, umso schöner, dass er jetzt endlich zeigen kann, was er wirklich draufhat.

Auch die Münchner haben aus ihren Fehlern gelernt. Während Nübels zweijähriger Leihe bei der AS Monaco wurde er vom damaligen Torwart-Trainer Toni Tapalovic (43) kaum beachtet. Wie die tz erfuhr, gibt es zwischen dessen Nachfolger Michael Rechner (43) und dem Torhüter hingegen regelmäßigen Austausch. Der ehemalige Hoffenheimer hat ein sehr positives Bild von Nübel - das spürt dieser auch. Wichtig, nach all dem, was er bereits durchmachen musste.

Nübel durchlief schwere letzte Jahre beim FC Bayern

Auf Schalke wurde Nübel einst als neuer Manuel Neuer (37) gefeiert. Er war Kapitän und Stammspieler. Als im Januar 2020 öffentlich wurde, dass Nübel im Sommer ablösefrei zum FC Bayern wechseln werde, wurde ihm beides genommen. In der Öffentlichkeit wurde er für seine Entscheidung, sich erst hinter Neuer anzustellen und als künftige Nummer eins aufbauen zu lassen, zerrissen.

Bei Bayern galt Nübel als Versprechen für die Zukunft. Der Technische Direktor Marco Neppe (37) überzeugte den heiß umworbenen Keeper von einem Wechsel an die Isar. Doch bei Neuer und dessen bestem Freund Tapalovic hatte Nübel von Anfang an einen ganz schweren Stand. Schnell wurde klar: Der Stammplatzanspruch des ehrgeizigen Kapitäns und regelmäßige Spielzeit seines Herausforderers können nicht koexisitieren.

Nübel wechselte nach nur vier Einsätzen im Sommer 2021 per Leihe zur AS Monaco. Seine Zeit bei den Franzosen war ein Auf und Ab. Im Winter 2023 wurde Nübel für seine Entschluss, nicht vorzeitig als Neuer-Vertreter, nach dessen schwerer Verletzung, zum FCB zurückzukehren, kritisiert. Wieder mal... In schwierigen Zeiten wie diesen lernte Nübel, welche Kritik berechtigt ist und welche er sich nicht zu Herzen nehmen sollte.

Darum entschied sich Nübel für eine Stuttgart-Leihe

Im Sommer folgte ein kurzes Intermezzo in der Saisonvorbereitung der Bayern. Danach ging es per Leihe nach Stuttgart. Gründe für seine Entscheidung: Er wollte in die Bundesliga zurück und bei einem Verein mit euphorischen Fans zeigen, was er kann. Der Plan ging auf.

Wie geht es im Sommer für Nübel weiter? Offen. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft 2025 aus. Mit einem fitten Neuer ist eine Nübel-Zukunft in München jedenfalls kaum vorstellbar. Philipp Kessler, Manuel Bonke