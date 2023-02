Überraschung beim FC Bayern: Kahn hat Führerschein zurück - Brazzo bangt noch

Von: Andreas Thieme

Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn © Sven Hoppe/dpa

Nachdem Bayern-Boss Oliver Kahn zweimal seinen Führerschein verloren hatte, sitzt er jetzt wieder selbst am Steuer - und fuhr am Donnerstag in seinem Audi an der Säbener Straße vor.

München - Zuletzt zweimal hatte Bayern-Boss Oliver Kahn (53) seinen Führerschein abgeben müssen. Seine Frau Svenja und der Fahrer von Uli Hoeneß, Bruno Kovacevic, hatten den Titan zu Trainings und Spielen fahren müssen. Jetzt die Überraschung: Laut Bild tauchte Oliver Kahn am Donnerstag wieder an der Säbener Straße auf - und saß höchstpersönlich am Steuer. Das hatte man länger nicht gesehen...

Im Januar hatte Kahn seinen Lappen abgeben müssen und brauchte entsprechend mehrere Fahrer. Kein Wunder, denn der Bayern-Boss ist geschäftlich viel unterwegs im Auftrag des FC Bayern. Bereits im Februar 2022 hatte Kahn seinen Führerschein zum ersten Mal abgeben müssen. Rechtlich gilt der Bayern-Boss daher als Wiederholungstäter: Denn Verkehrssündern, die in den vergangenen zwei Jahren bereits ein Fahrverbot aufgebrummt bekamen, kann die Bußgeldstelle ein zusätzliches Fahrverbot von einem Monat auferlegen. Bei der Verkehrssünderkartei in Flensburg gibt es zudem einen bis zwei Punkte.

FC Bayern: Oli Kahn hat seinen Führerschein zurück - Hasan Salihamidzic bangt nach Urteil

Fleißig Punkte gesammelt hat auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Er war innerorts am 11. Juli 2022 auf der Stadelheimer Straße geblitzt worden – unweit des FC-Bayern-Geländes an der Säbener Straße. Gegen seinen Bußgeldbescheid legte er zwar Einspruch ein, erschien dann aber nicht zum Gerichtstermin. Am Amtsgericht fällte Richterin Betina Dettenhofer daraufhin ein Verwerfungsurteil: Salihamidzic muss das Bußgeld also zahlen. Die Höhe verriet die Richterin allerdings nicht.

Fakt ist aber, dass Brazzo 26 km/h zu schnell gefahren war. Innerorts gibt es bei Verkehrsverstößen wie diesem bis zu 200 Euro Bußgeld plus einen Punkt in Flensburg. Offen bleibt, ob Brazzos Führerschein damit gefährdet ist