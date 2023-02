FC Bayern München - VfL Bochum: Wo Sie das Spiel im TV und Live-Stream sehen können

Von: Andreas Apetz

Kingsley Coman (r.) im Duell mit Kevin Stöger beim Bundesliga-Duell in der Hinrunde. (Archivfoto) © RHR-Foto/Imago Images

Der FC Bayern trifft am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf den VfL Bochum. Ein Überblick, wo Sie das Spiel live sehen können.

München – Vor dem Champions League-Kracher gegen Paris Saint-Germain am kommenden Dienstag (14. Februar) setzt der FC Bayern alles daran, seine hauchdünne Tabellenführung in der Bundesliga zu verteidigen. Nach drei Unentschieden in Folge fuhr der Rekordmeister am vergangenen Spieltag wieder einen Dreier nachhause. Gegen den VfL Wolfsburg setzten sich die Bayern dank effizienter Chancenverwertung mit 4:2 durch und bezwangen somit auch Ex-Coach Nico Kovac. Am Samstag (11. Februar) nimmt der FCB den Tabellenfünfzehnten aus Bochum in Empfang. Der VfL feierte zuletzt einen souveränen 5:2 Sieg gegen die Tabellennachbarn aus Hoffenheim.

Der Rekordmeister aus München geht natürlich als klarer Favorit ins Rennen. In der Hinrunde schossen die Bayern den VfL Bochum mit 7:0 aus dem eigenen Stadion. Der gleiche Kantersieg gelang dem FCB gegen die Bochumer bereits in der Hinrunde ein Jahr zuvor – in der Rückrunde folgte dann eine 4:2-Niederlage. Wie sieht es dieses Jahr aus?

FC Bayern gegen Bochum ohne Kimmich: Nagelsmann äußert sich zu

Gegen den VfL Wolfsburg musste Trainer Julian Nagelsmann bei der Startelfplanung umdisponieren: Mit den Ausfällen von Eric Maxim Choupo-Moting und Dayot Upamecano fehlten dem Bayern-Coach am vergangenen Spieltag gleich zwei Stammspieler. Beide sollen gegen Bochum wieder fit sein. Weiterhin keine Option bleiben der verletzte Ryan Gravenberch, Sadio Mané und Noussair Mazraoui.

Bundesliga, 20. Spieltag FC Bayern München - VfL Bochum Anpfiff: 11. Februar, 15.30 Uhr Stadion: Allianz-Arena, München

Dem zentralen Mittelfeld fehlt der rotgesperrte Joshua Kimmich. Er wird von Leon Goretzka auf der Sechs vertreten, kündigte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitagmittag (10. Februar) an. „Leon wird nicht mehr der Box-to-box-Spieler wie sonst sein. Der Leon ist clever genug, nicht irgendwo rumzurennen, sondern die Position zu halten. Er hat das schon ein paarmal gespielt“, äußerte sich Nagelsmann zur Rolle von Goretzka.

FC Bayern München gegen VfL Bochum: Hier können Sie das Spiel live im TV oder Stream sehen

Das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum wird live im Pay-TV übertragen. Wie bei allen Samstagsspielen liegen die Übertragungsrechte hier exklusiv bei Sky. Die Partie ist in voller länger auf den Sportsendern von Sky, sowie dem dazugehörigen Streaminganbietern Sky Go zu sehen. Die Übertragung startet voraussichtlich eine viertel Stunde vor Anpfiff um 15.15 Uhr.

Begegnung: FC Bayern München - VfL Bochum TV: Sky Sport Live-Stream: Sky Go Live-Ticker: tz.de

Der FC Bayern im Live-Ticker von tz.de

Für Fußballfans, die das Spiel nicht sehen können und trotzdem nichts verpassen wollen, bietet sich der Live-Ticker zum Spiel des FC Bayern München gegen Bochum auf tz.de an.