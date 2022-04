Villarreal gegen FC Bayern live: Wo läuft heute die Champions League im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Der FC Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf den FC Villarreal - wo läuft die Partie im TV und Live-Stream? © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern München trifft im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf den FC Villarreal. Hier erfahren Sie, wo die Partie heute im TV und Live-Stream läuft.

München - Der FC Bayern München reist im Rahmen des Viertelfinal-Hinspiels der Champions League zum FC Villarreal. Ein schmerzlich vermisster Langzeitverletzer könnte dabei sogar wieder von Anfang an spielen.

Bayern will gegen Villarreal gute Ausgangsposition für Rückspiel schaffen - Davies eine Option für die Startelf?

Die heiße Phase der Saison hat begonnen. Am Dienstag hat in der Königsklasse der Kampf ums Halbfinale begonnen - mittendrin die Bayern mit der kniffligen, aber dennoch machbaren Aufgabe ‚FC Villarreal‘ (das Duell im Live-Ticker). Unter den 16 verbliebenen Mannschaften gibt es keine leichten Gegner mehr, dennoch gehört dem deutschen Rekordmeister im Duell mit dem „Submarino amarillo“ (deutsch: gelbes U-Boot) die Rolle des klaren Favoriten.

Pünktlich zum Viertelfinale meldete sich Alphonso Davies fit. Der kanadische Publikumsliebling fiel nach einer Corona-Infektion aufgrund von Herzmuskelproblemen knapp drei Monate aus. Coach Julian Nagelsmann deutete auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel an, Davies womöglich sogar von Beginn an spielen zu lassen. Zusammen mit Leon Goretzka, der am vergangenen Wochenende gegen Freiburg sein Comeback feierte, dürfte das Duo die bestmögliche Bayern-Elf wieder vervollständigen. Die Generalprobe gegen den Sportclub aus dem Breisgau verlief zwar erfolgreich (4:1), wurde schlussendlich jedoch von einem Wechselfehler überschattet. Die Freiburger haben mittlerweile Einspruch eingelegt.

Im Achtelfinale setzten sich die Bayern gegen den FC Red Bull Salzburg durch. Das Hinspiel geriet zur Zitterpartie - Kingsley Coman sorgte erst kurz vor Schluss für den Ausgleichstreffer zum 1:1. Im Rückspiel schossen sich die Roten dann in einen Torrausch und fegten die Österreicher mit 7:1 vom Platz.

Champions League heute live: Villarreal verpatzt Generalprobe gegen den Tabellenletzten

In Sachen Generalprobe verlief aufseiten des spanischen Gastgebers auch nicht alles nach Plan. In der heimischen La Liga patzte Villarreal und holte sich beim Tabellenletzten UD Levante eine 0:2-Niederlage ab. Es war die dritte Liga-Pleite aus den letzten fünf Spielen.

Unterschätzen sollten die Bayern Villarreal dennoch nicht. Zum einen steht an der Seitenlinie der Spanier mit Unai Emery ein Taktikfuchs, der in der Vergangenheit zahlreiche Erfolge feiern konnte. So holte er mit dem FC Sevilla von 2013 bis 2016 dreimal in Folge die Europa League - in der Spielzeit 20/21 gewann er sie mit Villarreal. Auch ihm wird in der Analyse aufgefallen sein, wie anfällig die Bayern-Abwehr in der letzten Zeit teils agierte. Zum anderen könnte vor allem Stürmer Gerard Moreno die bayerische Defensive vor Probleme stellen - er steht bei zwölf Toren in 20 Pflichtspielen. Moreno steuerte auch einen Treffer im Achtelfinal-Erfolg über Juventus Turin bei (Hinspiel: 1:1, Rückspiel: 3:0).

Begegnung FC Villarreal - FC Bayern München Anpfiff Mittwoch, 6. April 2022, 21 Uhr Stadion Estadio de la Cerámica Schiedsrichter Taylor A. (ENG)

FC Villarreal - FC Bayern München live: Läuft die Champions League heute im Free-TV?

Nein, das Spiel ist in Deutschland ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Ab 23.00 Uhr gibt es lediglich die Highlights im ZDF zu sehen.

Villarreal gegen Bayern: Wo läuft die Champions League heute live im TV und Stream?

DAZN zeigt das Bayern-Spiel heute Abend live und exklusiv. Die Vorberichte beginnen um 20.30 Uhr mit Alex Schlüter und Experte Sandro Wagner. Kommentieren wird Jan Platte zusammen mit Wagner. Für die Nutzung von DAZN wird ein gültiges Abo benötigt. Der Live-Stream kann mit der DAZN-Anwendung via Smart TV, Apple TV oder Fire TV Stick auch auf dem TV-Gerät empfangen werden.

Champions League heute live: Die Übertragung von Villarreal - FC Bayern in der Übersicht

TV - Live-Stream DAZN Highlights DAZN, ZDF Live-Ticker tz.de

FC Bayern München zu Gast beim FC Villarreal: Champions League im Live-Ticker bei tz.de

Alternativ oder nebenbei können Sie auch unseren Live-Ticker von tz.de nutzen, um immer am Ball zu bleiben und keine wichtige Spielszene zu verpassen. (kus)