RB Salzburg - FC Bayern: Hier sehen Sie das Champions-League-Achtelfinale heute live im TV und Live-Stream

Von: Patrick Mayer

Teilen

Kontrahenten in der Champions League: Karim Adeyemi (li.) von Red Bull Salzburg und Robert Lewandowski vom FC Bayern. © IMAGO / Sven Simon

Der FC Bayern München muss im Achtelfinale der Champions League bei Red Bull Salzburg ran. DAZN oder Amazon Prime Video - wer überträgt das Hinspiel heute live im TV und im Live-Stream?

Salzburg - Knapp 140 Kilometer liegen zwischen der Säbener Straße in München und der Red Bull Arena in Salzburg. Hier steigt an diesem Mittwochabend (21 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen dem österreichischen Serienmeister RB Salzburg und dem FC Bayern München.

Champions-League: Achtelfinal-Hinspiel zwischen Salzburg und Bayern München live im TV und Live-Stream

Ob der deutsche Bundesliga-Gigant der klare Favorit sei, wurde BVB-Wunsch-Transfer und Salzburg-Torjäger Karim Adeyemi im Interview mit Sky gefragt. „In unseren Augen nicht“, sagte der 20-jährige Stürmer nach dem 2:1 gegen Rapid Wien: „Wir spielen, um zu gewinnen. Natürlich wollen wir das erste Spiel gewinnen, und dann schauen wir mal.“

Nach der erstmaligen Qualifikation für das Achtelfinale der Königsklasse ist das Selbstbewusstsein in der Grenzstadt förmlich greifbar. Adeyemi, der in München geboren und teils beim FC Bayern fußballerisch ausgebildet wurde, ist nur ein Beispiel für die Salzburger Zuversicht. Sodass der krasse Außenseiter dem deutschen Bundesliga-Rekordmeister wirklich Paroli bieten kann? Für Spannung vor den Fernsehschirmen, Leinwänden und mobilen Endgeräten ist gesorgt. Doch: Wer zeigt das Spiel im Live-Stream? DAZN? Amazon Prime Video? Und: Ist die Partie auch live im TV zu sehen? tz.de verschafft den Überblick:

Champions-League-Achtelfinale: RB Salzburg gegen den FC Bayern live im TV und Live-Stream - der Überblick

Champions League, Achtelfinale (Hinspiel) Red Bull Salzburg - FC Bayern München Datum Mittwoch, 16. Februar 2022 Anpfiff 21 Uhr Live im TV DAZN (Smart-TV) Live-Stream DAZN Kommentator Jan Platte Moderation Laura Wontorra Experte Sandro Wagner Highlights im Free-TV ZDF (ab 23 Uhr) Live-Ticker tz.de

Red Bull Salzburg - FC Bayern: Hier sehen Sie das Champions-League-Achtelfinale im Live-Stream

In dieser Saison haben sich die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime Video die TV-Rechte gesichert. Das Hinspiel zwischen RB Salzburg (in UEFA-Wettbewerben als FC Salzburg geführt) und dem FC Bayern wird von DAZN übertragen. Moderiert wird die Partie von Laura Wontorra, kommentiert von Jan Platte. Experte ist der Ex-Münchner Sandro Wagner. Der einstige Bundesliga-Stürmer hatte in den vergangenen Monaten immer wieder rhetorisch geglänzt. Jetzt analysiert der 34-jährige Münchner also erneut ein Spiel seines Ex-Klubs. Unweit von Unterhaching, wo er Trainer ist.

Lesen Sie auch Experte sicher: Bayern-Star wechselt im Sommer ablösefrei zu Real Madrid Begrüßt David Alaba bald einen alten Mitstreiter bei den Königlichen? Gerüchten zufolge zieht es Corentin Tolisso zu Real Madrid. Experte sicher: Bayern-Star wechselt im Sommer ablösefrei zu Real Madrid Nach Bochum-Debakel: Kahn fordert deutliche Reaktion vom FC Bayern im Spiel gegen Salzburg Oliver Kahn hat den Fußball-Profis des FC Bayern München nach dem blamablen 2:4 in Bochum ins Gewissen geredet und eine deutliche Reaktion in der Champions League gegen RB Salzburg gefordert. Nach Bochum-Debakel: Kahn fordert deutliche Reaktion vom FC Bayern im Spiel gegen Salzburg

Sie haben noch kein Abonnement für den Streamingdienst? Ein Jahresabo gibt es für einmalig 274,99 Euro (zahlbar im Voraus). Wer ein DAZN-Jahresabo mit monatlichen Gebühren begleichen will, muss dafür 24,99 Euro pro Monat zahlen. Das flexibel kündbare Monatsabo gibt es indes für 29,99 Euro monatlich zu erwerben.

RB Salzburg - FC Bayern: So sehen Sie das Champions-League-Achtelfinale im Free-TV

Live im TV ist die Partie dagegen nicht zu sehen. Sky ging bei der Vergabe der TV-Rechte für diese Saison nach langer Zeit leer aus. Im Free-TV zeigt zumindest das ZDF am Mittwochabend ab 23 Uhr die Highlights des Achtelfinal-Hinspiels in der rund einstündigen Sendung „Sportstudio UEFA Champions League“.

Moderator ist Jochen Breyer, als Experte steht ihm der frühere Nationalspieler Per Mertesacker zur Seite. Das ZDF stellt zudem die Sendung und eine Spiel-Zusammenfassung als Videos in seiner Mediathek online.

Im Video: FC Bayern - Julian Nagelsmann hadert mit Pleite in Bochum

Champions-League-Achtelfinale: Red Bull Salzburg gegen den FC Bayern im Live-Ticker

Für diejenigen, die abends noch draußen unterwegs sind oder zum Anpfiff noch im Büro oder im Zug sitzen, gibt es eine Lösung: tz.de wird das Spiel der Bayern beim österreichischen Meister RB Salzburg am Mittwochabend (21 Uhr) online im Live-Ticker begleiten. Hier verpassen Sie nichts! (pm)