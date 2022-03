Lebenslange Sperre: Ex-Bayern-Profi wird aus der Ukraine verbannt

Von: Kai Hartwig

Teilen

Lebenslange Sperre für Anatoli Timoschtschuk: Der Ex-Profi des FC Bayern wollte sich nicht zum Krieg in der Ukraine äußern und wird nun gesperrt.

Update vom 11. März, 16.40 Uhr: Lebenslange Sperre für Ex-Bayern-Profi Anatoli Timoschtschuk! Weil er trotz Aufforderung den russischen Krieg gegen die Ukraine nicht verurteilt hat, hat der Fußballverband in Kiew Timoschtschuk lebenslang jede fußballerische Tätigkeit in der Ukraine untersagt. Der ehemalige Kapitän der ukrainischen Nationalmannschaft habe weder eine öffentliche Erklärung zum Krieg abgegeben, noch seine Arbeit als Assistenztrainer für den russischen Club Zenit St. Petersburg beendet, hieß es in der am Freitag veröffentlichten Entscheidung.

Dem früheren Profi des FC Bayern München werde die Trainerlizenz entzogen, wie es hieß. Zudem werden dem 42-Jährigen alle in der Ukraine errungenen sportlichen Titel aberkannt. Und der Mittelfeldspieler werde aus allen nationalen Registern entfernt. Timoschtschuk führt mit 144 Länderspielen vor Stürmerlegende Andrij Schewtschenko (111) die Liste an. Der Verband beantragt auch den Entzug aller seiner staatlichen Auszeichnungen.

Ukraine-Krieg: Lebenslange Sperre für Ex-Bayern-Profi Timoschtschuk

Der aus dem westukrainischen Luzk stammende Timoschtschuk hatte lange für den Donezker Club Schachtjor gespielt und wechselte 2009 für vier Jahre nach München. Nach seiner Rückkehr zu Zenit St. Petersburg, wo er schon seit 2007 gespielt hatte, schloss er seine Spielerkarriere in Kasachstan 2016 bei Quairat Almaty ab. Seit 2017 ist er Assistenztrainer bei Zenit.

Seit dem Beginn des Krieges am 24. Februar hat der Fußballer sich nicht mehr öffentlich geäußert. Die jüngsten Einträge bei sozialen Netzwerken sind vom Januar und drehen sich um eine Fahrradtour in Dubai in den Vereinten Arabischen Emiraten.

Ukraine: Ex-Bayern-Profi droht Ärger – Fußballverband plant knallharte Bestrafung

Erstmeldung vom 9. März: München/Kiew – In der Ukraine herrscht seit rund zwei Wochen Krieg. Seit dem Einmarsch russischer Truppen ist in dem Land nichts mehr wie es war. Auch der Sport ist von den schrecklichen Geschehnissen betroffen.

Viele ukrainische Athletinnen und Athleten verurteilten öffentlich den Angriffskrieg Russlands und sprachen sich für Frieden aus. Internationale Sportlerinnen und Sportler taten es ihnen gleich. Auch in der Fußballbranche machte sich eine Welle der Solidarität mit der Ukraine breit.

Der FC Bayern schloss sich dem an. Umso verwunderlicher erscheint es, dass ein früherer Spieler der Münchner bislang kein öffentliches Statement zum Ukraine-Konflikt verlauten ließ – obwohl er selbst ukrainischer Staatsbürger ist.

Lesen Sie auch „Sag ich nicht. Haha!“ - Thomas Müller scherzt über FCB-Verlängerung - doch jetzt wird‘s ernst Gegen Salzburg in Champions League glänzte Thomas Müller einmal mehr. Nun geht es um seine Zukunft beim FC Bayern. Nach der Gala gab sich der Ur-Bayer verschwiegen, doch die Gespräche laufen. „Sag ich nicht. Haha!“ - Thomas Müller scherzt über FCB-Verlängerung - doch jetzt wird‘s ernst Totales Chaos beim FC Chelsea! Ukraine-Krieg mit fatalen Folgen für DFB-Stars? Dem FC Chelsea stehen wegen des Ukraine-Kriegs ungemütliche Zeiten ins Haus. Klubbesitzer Roman Abramowitsch wurde von der britischen Regierung hart sanktioniert. Totales Chaos beim FC Chelsea! Ukraine-Krieg mit fatalen Folgen für DFB-Stars?

Ukraine-Konflikt: Ex-Bayern-Profi Timoschtschuk schweigt – jetzt droht ihm großer Ärger

Die Rede ist von Anatoli Timoschtschuk, der von Sommer 2009 an für vier Saisons für den deutschen Rekordmeister auflief. Aktuell ist der ukrainische Rekordnationalspieler (144 Einsätze) ausgerechnet in Russland beschäftigt, als Co-Trainer bei Zenit St. Petersburg.

Der ehemalige Mittelfeldspieler, der 2013 mit dem FC Bayern das Triple gewann, blieb in Sachen Ukraine-Konflikt bislang stumm. Das könnte ihn nun teuer zu stehen kommen. „Seit Beginn der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine hat sich Timoschtschuk (...) diesbezüglich weder öffentlich geäußert noch seine Zusammenarbeit mit dem Klub des Aggressors eingestellt“, ließ die Ethikkommission des Fußballverbandes der Ukraine am Mittwoch mitteilen und droht mit dem Entzug der Trainerlizenz.

Anatoli Timoschtschuk (l.) gewann 2013 mit dem FC Bayern das Triple. © Bernd Weissbrod/dpa

Kein Wort zu Ukraine-Konflikt: Verband unterstellt Timoschtschuk „bewusste Entscheidung“

Seit 2017 gehört Timoschtschuk zum Trainerstab des russischen Erstligisten. Ob er deshalb lieber schweigt? Für den ukrainischen Verband keine Entschuldigung. Dieser kritisierte, dass selbst Timoschtschuks Ex-Klub Bayern München „Erklärungen veröffentlicht und Kundgebungen zur Unterstützung der Ukraine abhält“. Dagegen „schweigt Timoschtschuk weiter und arbeitet immer noch für den Verein“, äußerte der Verband sein Unverständnis für die Zurückhaltung des ehemaligen FCB-Stars in Sachen Ukraine-Krieg. Durch diese „bewusste Entscheidung“ schade Timoschtschuk dem Ansehen des ukrainischen Fußballs, hieß es weiter.

Neben dem Entzug der Trainerlizenz soll Ukraines Rekordnationalspieler nach dem Willen seines Heimatverbandes sämtliche staatlichen Auszeichnungen und Ehrentitel verlieren. Außerdem soll Timoschtschuks Name aus dem ukrainischen Spielerregister getilgt werden. (kh)