Hoeneß-Comeback beim FC Bayern? Hamann bemüht Vergleich mit Teenagern

„Wenn ein Kind 18 oder 19 ist ...“

+ © IMAGO / Eibner Uli Hoeneß: Er ist Ehrenpräsident der Münchner und sitzt im Aufsichtsrat des FC Bayern. © IMAGO / Eibner

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Patrick Mayer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Spekulationen rund um den FC Bayern zu einer möglichen Rückkehr von Uli Hoeneß reißen nicht ab. Auch Dietmar „Didi“ Hamann hat eine Meinung dazu.

München - Der FC Bayern kommt nicht zur Ruhe. Was wird aus CEO Oliver Kahn? Muss sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic für die umstrittene Kaderplanung verantworten? Gerüchte zu einer möglichen Rückkehr von Vereinspatron Uli Hoeneß in Managerfunktion halten sich in dieser Gemengelage hartnäckig.

FC Bayern: Spekulationen über mögliche Rückkehr von Uli Hoeneß

In die Welt gesetzt hatte diese TV-Experte Jan Aage Fjörtoft. Ein Dementi zu den Spekulationen um Hoeneß, der Ehrenpräsident und Aufsichtsrat des Klubs ist, gab es aus der Säbener Straße in München bis Freitagnachmittag (21. April) nicht. Ein Indiz, dass doch was dran sein könnte?

Bundesliga-Experte Dietmar „Didi“ Hamann kann sich ein solches Szenario offenbar gut vorstellen. „Ich will nicht spekulieren, aber ich halte nichts für ausgeschlossen. Auch nicht, dass Uli Hoeneß sagt, er kommt zurück und macht es, wenn auch vielleicht nur übergangsweise“, schrieb Hamann in seiner Kolumne bei Skysport.de.

Im Video: Oliver Kahn verteidigt seine Arbeit beim FC Bayern

„Der FC Bayern ist das Kind von Uli Hoeneß“, meinte Hamann weiter: „Wenn ein Kind 18 oder 19 ist und auf die schiefe Bahn gerät, versucht man entweder einzuwirken oder man sagt, das Kind ist alt genug. Die große Frage wird sein, ob Uli Hoeneß loslassen wird. Ich weiß nicht, ob er es kann...“ Der 71-Jährige halte aber nach wie vor viele Hebel an der Säbener in der Hand. „Vieles hängt davon ab, was Uli Hoeneß denkt“, schrieb Hamann: „Ich denke, es wird so kommen, wie Uli es will.“

FC Bayern: Muss Oliver Kahn um seinen Job bangen?

Fjörtoft, ehemals Bundesliga-Profi bei Eintracht Frankfurt und bekannter TV-Experte, hatte die Diskussionen um einen möglichen Führungswechsel in der Isarmetropole bei Twitter angeheizt.

„Ein Trainer muss die Kabine für sich gewinnen. Ein Vorstandsvorsitzender muss die Angestellten für sich gewinnen. Es ist ein Gefühl, dass Kahn sie nie hinter sich bringen konnte und daher nicht genug Rückendeckung oder Unterstützung hat, wenn es, wie jetzt, hart auf hart kommt“, schrieb der 56-jährige Ex-Stürmer in einem Posting und brachte für eine mögliche Kahn-Nachfolge bei Bayern mehrere Namen ins Spiel: „Der wahrscheinlichste Kandidat unter Ex-Bayern-Spielern ist Philipp Lahm.“

+ Bundesliga-Experte bei Sky: Dietmar „Didi“ Hamann. © IMAGO/Jan Huebner

FC Bayern: Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic stehen in der Kritik

Kahn und Salihamidzic stehen in der Kritik, weil die Bayern in DFB-Pokal (raus im Viertelfinale gegen den SC Freiburg) sowie in der Champions League (Aus im Viertelfinale gegen ManCity) die Ziele deutlich verfehlt haben und auch in der Bundesliga die Meisterschaft bei nur zwei Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund (Stand 21. April) in Gefahr ist.

Und weil der von ihnen zusammengestellt Kader offenbar nicht den Erwartungen des Vereins und des Umfelds entspricht. Kommt jetzt tatsächlich Hoeneß zurück? (pm)