„Nach wichtigen Spielen ganz große Probleme“: Hoeneß schlägt Alarm vor Augsburg-Partie

Von: Antonio José Riether

Nach dem 2:0-Sieg gegen PSG müssen sich die Bayern wieder auf den Alltag in der Bundesliga konzentrieren. Uli Hoeneß warnte vor dem möglichen Stolperstein Augsburg.

München – Am Samstagnachmittag steht das Bayern-Schwaben-Derby zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg an. Im Hinblick auf die vergangenen Spiele, besonders den 2:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain unter der Woche, sollten die Münchner eigentlich mit breiter Brust antreten. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht jedoch genau darin eine Gefahr, der ehemalige Manager warnt seine Bayern darum vor dem vermeintlich schwächeren Gegner.

Uli Hoeneß warnt FC Bayern vor Ausrutscher gegen Augsburg: „Das war ja auch zu unserer großen Zeit so“

Gegen die großen Superstars von Paris, wie etwa Kylian Mbappé oder Lionel Messi, setzte sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann noch verdient durch. Nun wartet mit dem FC Augsburg ein Gegner, der weiß, wie er den Bayern wehtun kann. Schon im Hinspiel Mitte September musste der Rekordmeister eine 0:1-Pleite einstecken, damals sorgte Mergim Berisha für den Treffer des Tages.

Da die Bayern unbedingt gewinnen müssen, um den punktgleichen Verfolger Borussia Dortmund von sich fernzuhalten, ist der Druck entsprechend hoch. Genau darin sieht Uli Hoeneß eine Gefahr, wie er bei der Münchner Makler- und Mehrfachagenten-Messe am Donnerstag betonte. „Das war ja auch zu unserer großen Zeit schon so, dass du meist nach wichtigen Champions-League-Spielen ganz große Probleme hattest – vor allem gegen Vereine, die vermeintlich nicht so stark sind“, meinte der 71-Jährige.

Laut Uli Hoeneß könnte das Spiel gegen Augsburg schwerer werden als gedacht. © Sven Simon/Poolfoto UCL/imago

Uli Hoeneß erwartet heißen FC Augsburg: Gegner wird „rennen wie die Hasen“

Besonders die Psyche sei entscheidend, so nehme man Klubs wie Augsburg im Unterbewusstsein „doch nicht so ernst, wie wenn wir gegen Liverpool spielen würden“, sagte Hoeneß. Der langjährige Manager warnte die Münchner Profis, die Augsburger „rennen am Samstag wie immer gegen uns – wie die Hasen!“. Bei der gleichen Veranstaltung sprach Hoeneß jedoch auch über andere Dinge, etwa kritisierte er die Öffentlich-Rechtlichen für ihre kritische Berichterstattung zur Katar-WM.

Tatsächlich ist der FC Augsburg immer mal für Punkte gegen die Bayern gut, in den letzten drei Begegnungen in der Bundesliga konnte der FCA gleich zweimal gewinnen, einmal gewann der FCB. Ausgeglichen ist die erweiterte Statistik zwar nicht, jedoch wissen die Augsburger Protagonisten aus der jüngsten Vergangenheit, dass die Bayern unter gewissen Umständen durchaus schlagbar sind.

FC Bayern: Nagelsmann kündigte Startelf-Rotation an – zum Vorteil für Augsburg?

Einer dieser Faktoren könnte diesmal die Abwesenheit von Eric Maxim Choupo-Moting sein. Der Stürmer des FC Bayern, der nach seinem Treffer gegen PSG am Mittwoch noch mit den Balljungen feierte, fällt mit Rückenproblemen für die Partie aus. Auch Matthijs de Ligt, der gegen Paris eine starke Leistung zeigte, sowie Leon Goretzka, Kingsley Coman und Thomas Müller seien ebenfalls müde, wie Nagelsmann bei der Pressekonferenz meinte. Gut möglich also, dass die Personalrochaden den eingespielten Augsburgern zugutekommen.

Doch auch ohne die Stammspieler ist der FC Bayern immer für einen Kantersieg gut, ersetzt werden die genannten Bayern-Profis wohl durch Sadio Mané, Serge Gnabry, Mathys Tel, Leroy Sané, João Cancelo oder Benjamin Pavard. Ob der FC Augsburg tatsächlich etwas gegen die Edelreservisten ausrichten kann, zeigt sich ab 15.30 Uhr. Im tz.de-Live-Ticker aus der Allianz Arena verpassen Sie keine wichtige Szene. (ajr)