Uli Hoeneß lässt aufhorchen: „In Kürze“ folgt offizielles FCB-Statement zu Manuel Neuer

Von: Marius Epp

Uli Hoeneß äußert sich erstmals zum Bayern-Streitthema Manuel Neuer. Er lässt durchblicken, dass das Thema längst nicht abgeschlossen ist.

München – Der FC Bayern hat mit guten Ergebnissen dazu beigetragen, dass die Störgeräusche rund um Manuel Neuer etwas zurückgegangen sind. Mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen PSG hat sich die Nagelsmann-Elf eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinal-Rückspiel gegen die Pariser geschaffen.

Uli Hoeneß Geboren: 5. Januar 1952 (Alter 71 Jahre), Ulm Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern

Uli Hoeneß spricht über Neuer: „Das darf und wird nicht so bleiben“

Nach dem Spiel gab Uli Hoeneß der Leipziger Volkszeitung im Anschluss an das Spiel ein Interview. Der Ehrenpräsident des FC Bayern zeigte sich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. „Das war bis auf wenige Minuten eine sehr souveräne Leistung von uns. Alle haben fantastisch mitgearbeitet und fast nichts zugelassen. Ich hatte auf der Tribüne nie das Gefühl, dass etwas schiefgehen kann“, sagt Hoeneß.

Der Bayern-Patron äußerte sich zum ersten Mal zum kontroversen Interview von Manuel Neuer – mit gewohnt klaren Worten. „Das Interview hat für Wirbel und Aufregung gesorgt und auch mich überrascht“, bekennt er. „Die Medien haben in den ersten Tagen den Taktstock und die Deutungshoheit übernommen, das darf und wird nicht so bleiben“, macht er deutlich.

Uli Hoeneß äußerte sich zum Neuer-Interview. © Sven Hoppe/dpa

FC Bayern: Laut Uli Hoeneß „in Kürze“ weiteres Klub-Statement zu Manuel Neuer

Dann verrät er: „Die Verantwortlichen des FC Bayern werden sich in Kürze zu der Angelegenheit öffentlich äußern, rund ums Paris-Rückspiel könnte dafür der richtige Zeitpunkt sein.“ Öffentliche Statements haben Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Co. eigentlich bereits abgegeben, unisono kritisierten sie die Vorgehensweise des Kapitäns scharf. Doch offensichtlich ist in der Sache das letzte Wort längst noch nicht gesprochen.

Hoeneß sieht allerdings „keine unüberbrückbaren Differenzen. Die Probleme sind da, müssen in aller Ruhe und Offenheit besprochen und ausgeräumt werden.“ Der 71-Jährige ist sich sicher, dass Neuer wieder ins Bayern-Tor zurückkehrt. „Wenn er wieder gesund ist, wird er wieder die Handschuhe anziehen.“

Zur Entscheidung, Yann Sommer zu verpflichten, kann Hoeneß „nur gratulieren. Yann macht es super.“ In der Meisterschaft geht Hoeneß von einem „Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Ende“ aus. (epp)