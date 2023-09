Hoeneß schwärmt beim Wiesn-Besuch von Bayern-Star Sané

Von: Korbinian Kothny

Leroy Sané befindet sich seit Wochen in absoluter Top-Form. Dafür erhält der sensible Offensiv-Star ein Extralob von Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

München – Vier Tore in fünf Bundesligaspielen, dazu ein Treffer gegen Manchester United zum Champions-League-Auftakt und zwei Tore bei den Länderspielen gegen Japan und Frankreich: Der Saisonauftakt für Leroy Sané hätte wahrlich schlechter sein können.

Sané erhält Sonderob von Ehrenpräsident Hoeneß

Viel mehr noch: Der Bayern-Star ist in den ersten Wochen der Saison der überragende Offensivakteur bei den Münchnern. Harry Kane hin oder her, Sané bestimmt in diesen Wochen wie kein Anderer die Offensive des FC Bayern München.

Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist dies nicht verborgen geblieben. Beim alljährlichen Wiesn-Besuch der Münchener lobte der 71-Jährige den Flügelstürmer in höchsten Tönen. „Wenn ich Leroy Sané seit Wochen anschaue, dann lacht einem das Herz im Leibe“, sagte der Bayern-Patron am Sonntag.

Sané lässt in der Vergangenheit Konstanz vermissen

Bereits vor der Länderspielpause hatte Bayern-Coach Thomas Tuchel angemerkt: „Wenn er mit sich im Reinen ist, dann kann er jemand sein, der den Unterschied ausmacht. Dann muss er sogar jemand sein, der die Liga dominiert.“ Und das macht Sané derzeit.

Viele Bayern-Fans werden sagen: „Endlich.“ In seinen ersten drei Spielzeiten an der Säbener Straße hatte der 27-Jährige zwar immer wieder sein Potenzial angedeutet, die Konstanz in seinen Leistungen aber vermissen lassen.

Tuchel bezeichnet Sané als „Maschine“

Tuchel ist sich währenddessen sicher, dass die Leistungen von Sané diesmal kein Ausreißer sind. Vor dem 7:0-Spektakel gegen Biochum betonte der 50-Jährige: „Das, was wir sehen, ist sein Niveau. Leroy ist körperlich eine Maschine. Er kann intensive Läufe ohne Ende produzieren. Körperlich und in dem Biss, Entscheidungen herbeizuführen, spielt er auf seinem Niveau. Das Mindset ist gut, die Körpersprache ist gut.“

Sollte es auch in den kommenden Wochen dabei bleiben, ist das nächste Sonderlob vom Ehrenpräsidenten nur eine Frage der Zeit. Ein anderer Bayern-Star musste hingegen am Wochenende 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen. (kk)