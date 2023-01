Uli Hoeneß im „Doppelpass“: Erster flotter Bayern-Spruch direkt zu Beginn – „alles dahinter ist mir egal“

Von: Antonio José Riether

Teilen

Uli Hoeneß ist eine meinungsstarke Persönlichkeit, am Sonntag sitzt der langjährige FC-Bayern-Manager im „Doppelpass“. Wir sammeln die wichtigsten Aussagen des 71-Jährigen.

Update, 11.46 Uhr: Berichte der Bild-Zeitung, wonach sich Manuel Neuer an der Ablösesumme für Yann Sommer beteiligen sollte, bezeichnete Hoeneß als „unmöglich“ und teilte gegen den Fußballchef des Boulevardblattes aus. „Ein Glück, dass sie nicht der Manager des FC Bayern sind“, meint Hoeneß in Richtung des Talkgastes Christian Falk.

Update, 11.43 Uhr: Auch die Torwart-Frage des FC Bayern ist Gegenstand der Diskussionen beim „Doppelpass“. Uli Hoeneß versteht die Kontroverse um die Keeper-Suche nicht. „Ich finde es seltsam, dass man jetzt die Probleme vom Juli diskutiert. Die Aufgabe unseres Vorstandes war es die bestmögliche Lösung zu finden und mit Sommer hat man eine sehr gute Lösung gefunden.“ Hoeneß bezeichnete den Schweizer als „Torwart, der mindestens die Probleme für die nächsten sechs Monate löst“.

Für seinen Unfall musste sich Manuel Neuer viel Kritik gefallen lassen. „Dass der Manuel einen Fehler gemacht hat, weiß er wahrscheinlich selbst. Man darf trotz allem nicht vergessen, was dieser Mann für den FCB geleistet hat“, meint Hoeneß. Solche Themen würden bei den Münchnern „sehr human und sozial“ behandelt werden, erklärte der ehemalige Manager und ergänzte: „Zuerst kommt der Mensch, dann das Finanzielle“.

Uli Hoeneß enthüllt im „Doppelpass“: Hansi Flick wollte Mario Götze zurückholen

Update vom 22. Januar, 11.23 Uhr: Auch über die Bundesliga-Rückkehr von Mario Götze in dieser Saison wird thematisiert. Uli Hoeneß meldet sich auch hier zu Wort und bestätigt ein Transfergerücht aus der Vergangenheit. „Ja, wir hatten vor ein, zwei Jahren, als Hansi Flick bei uns Trainer war, darüber nachgedacht, ihn zurückzuholen. Aber das hat nicht geklappt“, meinte der Funktionär. „Er hat ja in Eindhoven gezeigt, dass er nichts verlernt hat.“

Update vom 22. Januar, 11.15 Uhr: Uli Hoeneß wird unter den Klängen der Studio-Band, die die Bayern-Hymne „Stern des Südens“ spielt, im Studio empfangen.

Der 71-Jährige wird gleich zu Beginn zu seiner Meinung zum WM-Abschneiden befragt und meint: „Das schlechte Abschneiden der Nationalmannschaft hat dem deutschen Fußball nicht gutgetan, aber viele deutsche Vereine stehen in internationalen Wettbewerben gut da“. Sein Wunsch: „Die Nationalmannschaft sollte aber als Lokomotive mit Blick auf die EM 2024 vorangehen.“

Uli Hoeneß beim „Doppelpass“: Alles, was hinter dem FC Bayern kommt, „ist mir egal“

Auch zur neuen Besetzung des DFB-Teammanager-Postens durch Rudi Völler äußerte sich Hoeneß. Er sei „auf jeden Fall“ der Richtige für den Job, meint der Bayern-Ehrenpräsident. „Ich glaube auch, dass seine Meinung in der Zusammenarbeit mit Hansi Flick gehört wird. Ich glaube, der Hansi Flick braucht einen Mann, der hinter ihm steht, wenn es schweig wird.“

Auch über die Bundesliga wird am Anfang der Sendung kurz gesprochen. Für Hoeneß ist eines jedoch klar: „Dass der FC Bayern Deutscher Meister wird, ist für mich hundertprozentig sicher und alles, was dahinter kommt, ist mir egal“, meint der Ex-Manager. Der erste flotte Spruch des Vormittags.

Uli Hoeneß: FC-Bayern-Patron zu Gast im Sport1-„Doppelpass“ - letzter Auftritt im September

München - Sport1 feiert sein 30-jähriges Bestehen, anlässlich des Jubiläums kündigte der Sender eine spezielle Ausgabe des Fußball-Talks „Doppelpass“ an. So wird Uli Hoeneß, der langjährige Manager des FC Bayern und heutige Ehrenpräsident des Rekordmeisters, am Sonntag, dem 22. Januar, mit von der Partie sein. Dabei wird es wohl um die Verpflichtung von Yann Sommer gehen, aber auch um andere tagesaktuelle Themen aus der Bundesliga.

Ulrich „Uli“ Hoeneß Geboren: 5. Januar 1952 in Ulm Stationen als Spieler: TSG Ulm, FC Bayern München, 1. FC Nürnberg Länderspiele für Deutschland: 35 Tätigkeit: Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern

Sport1-Doppelpass: Uli Hoeneß zu Gast in der Jubiläumssendung des Kult-Talks

Der 71-Jährige ist angesichts seiner teils legendären Auftritte in der Kult-Sendung Bestandteil des „Doppelpass“, auch wenn seine öffentlichen Auftritte in den letzten Jahren immer seltener wurden. Im September überraschte er zuletzt mit einem spontanen Anruf während der Live-Sendung zum Thema Katar.

Die wirren bis kontroversen Standpunkte des Bayern-Machers gingen im Anschluss durch die Medien. So behauptete Hoeneß etwa, dass es den Arbeitern in Katar durch die WM „besser“ ginge, „und nicht schlechter und das sollte man endlich mal akzeptieren“. Bei der Sendung am Sonntag könnte Hoeneß durchaus zu seinen Äußerungen zum Thema Katar befragt werden, vor dem Turnier gab es unzählige Berichte über die schlechten Bedingungen der Arbeiter im Emirat sowie tausende Todesfälle auf den Baustellen.

Uli Hoeneß wird am Sonntagvormittag beim „Doppelpass“ zu Gast sein. © Christoph Hardt/imago-images

Uli Hoeneß sorgte im September mit Katar-Aussagen für viel Kritik

In der letzten Sendung hatte Hoeneß auch den ausgesprochenen Katar-Gegner Andreas Rettig auf unsachlicher Ebene angegriffen. „Ich möchte den Andreas Rettig, den König der Scheinheiligen, mal fragen, ob er im Winter nicht mehr so warm duscht und ob er sich zum Gas aus Katar schon Gedanken gemacht hat?“, fragte Hoeneß den Studiogast. Daraufhin musste sich der Welt- und Europameister viel Kritik gefallen lassen.

Ob sich Hoeneß auch diesmal auf einen anderen Gast einschießt, bleibt abzuwarten. Neben dem Ulmer werden auch Ex-Profi Mario Basler, Sport1-Boss Olaf Schröder, Bild-Fußballchef Christian Falk sowie der Journalist Michael Bröcker neben dem Sport1-Experten Stefan Effenberg in der Sendung ihre Meinung äußern. (ajr)