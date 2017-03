Hoeneß: „Nagelsmann wollte zu uns – Hopp hat es nicht erlaubt“

München - Uli Hoeneß hat Überraschendes preisgegeben. Wie der Bayern-Präsident in einem Interview sagte, wollte Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann 2015 zum FCB wechseln.

Im Interview mit Sport1 sprach Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern, über…

… die aktuelle Lage beim FC Bayern: „Als Präsident und Fan des FC Bayern kann man zur Zeit total happy sein. Wir haben nicht nur tabellarisch eine gute Situation, sondern wir spielen auch wieder sehr, sehr guten Fußball. Das habe ich Carlo Ancelotti auch gesagt. Ich bin immer ein Kritiker, wenn es nicht läuft, aber so wie wir im Moment spielen, so souverän, so ballorientiert, jeder Spieler ist auch ohne Ball unterwegs – das macht richtig Spaß. Wir stehen auch zu Recht so weit oben.“

…über Ruhepol Carlo Ancelotti: „Das ist sein Charakter. Er war ja immer so. Er war nie einer, der an der Linie rauf und runter gerannt ist. Das hat er eben im Blut.

…die TSG Hoffenheim: „Mit vielen jungen Spielern und durch großes Engagement stehen sie so weit oben. Vor einem Jahr, als Julian Nagelsmann dort als Trainer übernommen hat, war Hoffenheim Abstiegskandidat. Und jetzt sind sie drauf und dran, in die Champions League einzuziehen. Das in so einem kleinen Ort zu schaffen – man darf ja nicht vergessen, wie viele Einwohner Hoffenheim hat – davor muss man großen Respekt haben.

…das Interesse 2015 an Julian Nagelsmann als U-Trainer und dessen Absage an den FC Bayern: „Es war ja nicht ganz so. Er wäre ganz gerne zum FC Bayern gekommen, aber Herr Hopp hat das nicht erlaubt.“

…die Basketballer des FC Bayern und den Sieg gegen Brose Bamberg: „Unser Team hat sich in einem schwierigen Spiel, das sehr körperbetont war, nicht unfair, aber sehr hart geführt wurde, nach der Pause mit ungeheurem Einsatz und Engagement hineingekämpft und verdient gewonnen.“

…den Klub ratiopharm ulm aus seiner Geburtsstadt, der verlustpunktfrei an der Spitze der BBL steht: „Das habe ich mit viel Freude verfolgt. Ulm spielt bisher eine fantastische Saison und ich sage mit großem Respekt, dass sie verdient dort oben stehen.“

tz