Uli Hoeneß enthüllt: Beinahe wäre Mario Götze wieder beim FC Bayern gelandet

Von: Antonio José Riether

Teilen

Bundestrainer Hansi Flick gilt als Fan von Mario Götze und wollte diesen während seiner Zeit beim FC Bayern sogar zurückholen. Das bestätigte Uli Hoeneß am Sonntag im „Doppelpass“.

München – Bei der Jubiläumsausgabe des Sport1-Talks „Doppelpass“ war mit Uli Hoeneß die wohl polarisierendste Fußball-Persönlichkeit zu Gast. Der langjährige Manager des FC Bayern übte während der Sendung nicht nur Kritik am DFB sowie an der Berichterstattung über die WM in Katar, sondern sprach auch über die aktuellen Themen beim Rekordmeister. Während einer Lobeshymne auf Eintracht Frankfurt verriet Hoeneß, dass die Münchner vor nicht allzu langer Zeit an eine Rückholaktion von Mario Götze dachten.

Mario Götze Geboren: 03. Juni 1992 in Memmingen Position: Offensives Mittelfeld Profi-Stationen: Borussia Dortmund, FC Bayern, PSV Eindhoven, Eintracht Frankfurt Länderspiele: 65 (17 Tore)

FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß lobt Eintracht Frankfurt beim „Doppelpass“

Während der dreistündigen Übertragung gab der Ehrenpräsident des FC Bayern seine Meinung zu vielerlei Themen ab. Als es in den ersten Minuten des Kult-Talks um die Bundesliga ging, war Eintracht Frankfurt Gegenstand der Diskussion. „Die Eintracht ist der Verein, der in den letzten zwölf bis achtzehn Monaten den größten Fortschritt gemacht“, lobte Hoeneß den amtierenden Europa-League-Sieger.

„Sie haben uns im letzten Jahr international toll vertreten. Und da ist auch mit den Fans was entstanden. Das muss man ernst nehmen“, sagte Hoeneß über den aktuellen Bundesliga-Zweiten. Seiner Meinung nach hätte die SGE ebenso wie RB Leipzig „das Potenzial, bis zum Ende oben mit dabei zu sein“. Besonders ein Spieler begeistert Hoeneß offenbar bei den Frankfurtern.

Uli Hoeneß bestätigte ein Transfergerücht aus dem Sommer 2020, wonach der FC Bayern Mario Götze zurückholen wollte. © Bernd Elmenthaler/Kessler-Sportfotografie/imago

Uli Hoeneß über Beinahe-Transfer von Mario Götze: „Hatten überlegt, ihn zurückzuholen“

Als die Expertenrunde die Bundesliga-Rückkehr von Mario Götze besprach, platzte es nämlich aus dem Bayern-Macher heraus. „Wir hatten vor ein, zwei Jahren mit Flick überlegt, ihn zurückzuholen. Das hat aber nicht geklappt“, erzählte Hoeneß und ergänzte: „Er ist ein überragender Spieler und hat in Eindhoven nicht viel verlernt.“

Nach seiner Ausbootung bei Borussia Dortmund im Sommer 2020 war der ehemalige DFB-Hoffnungsträger Götze kurzzeitig vereinslos und wechselte in der Folge ins Ausland zur PSV Eindhoven. Innerhalb von zwei Jahren empfahl sich der 30-Jährige durch starke Leistungen in den Niederlanden sowie in internationalen Wettbewerben wieder für einen Wechsel ins deutsche Oberhaus.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Hansi Flick wollte Mario Götze zu seiner Zeit als Chefcoach verpflichten

Eintracht Frankfurt schnappte sich den feinen Techniker mit der außergewöhnlichen Spielübersicht und zahlte drei Millionen Euro Ablöse nach Eindhoven – dabei wäre auch der FC Bayern offenbar ebenfalls eine Option gewesen. Im Sommer 2020 war Hansi Flick noch Cheftrainer bei den Münchnern und hatte diese zum zweiten Triple der Vereinsgeschichte gecoacht. Der heutige Bundestrainer soll damals schon überzeugt von Götze gewesen sein.

Allerdings schien die Idee nicht allen beim FC Bayern zu gefallen, weshalb Flick der Verpflichtung des Memmingers eine Absage erteilte. „Aktuell ist er für uns keine Option. Das muss man so stehen lassen“, wurde der damalige Chefcoach im September 2020 zitiert, nur wenige Tage bevor sich Götze der PSV Eindhoven anschloss.

Der heutige Bundestrainer Hansi Flick wollte Mario Götze im Sommer 2020 nach München holen. © Laci Perenyi/imago

Mario Götze sprach Ende 2020 über FC-Bayern-Interesse – doch erwechselte nach Eindhoven

Die neuesten Aussagen von Uli Hoeneß bestätigen jedoch, dass Götze durchaus eine Option beim Serienmeister war. Ähnliches ließ der Spieler selbst im Dezember 2020 durchblicken, jedoch ohne zu konkret zu werden. „Sie haben gesagt, dass sie mich als Menschen und Spieler schätzen und sich mich schon nochmal vorstellen können“, meinte Götze über seine gescheiterte Rückkehr nach München.

Mit dem Wechsel nach Frankfurt erhielt seine Karriere einen Aufschwung, Götze wurde wieder zum Nationalspieler und fuhr sogar zur Weltmeisterschaft mit. Ob seine Laufbahn auch bei einem Wechsel nach München eine derartige Wende genommen hätte, lässt sich nicht sagen. Während seines dreijährigen Intermezzos bei den Bayern zwischen 2013 und 2016 konnte er die hohen Erwartungen an seine Person jedenfalls nicht voll erfüllen. Möglicherweise entschied er sich aufgrund der negativen Erfahrung für den Neuanfang in Eindhoven. (ajr)