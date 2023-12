Neuer Müller-Vertrag: Hoeneß war schon Stunden vor der Bekanntgabe in Redelaune

Von: Johannes Skiba

Drucken Teilen

Der FC Bayern München hat den auslaufenden Vertrag mit Vereinsikone Thomas Müller erneut verlängert. Uli Hoeneß war natürlich im Bilde – und sprach im TV bereits über die Entscheidung.

München – Kein anderer Spieler aus der letzten Dekade des FC Bayern ist eine größere Identifikationsfigur als Thomas Müller. Der 34-Jährige wird auch künftig die Schuhe für seinen geliebten FCB schnüren. Sein Vertrag wurde nun verlängert, am Dienstagnachmittag verkündete der Verein die frohe Kunde. FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß war bei ServusTV aber schon Stunden vorher in Plauderlaune.

Thomas Müller hat weiterhin einen hohen Stellenwert beim FC Bayern

In der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ zeigte sich die FC-Bayern-Legende am Montagabend redselig: „Es ist nur eine Frage von Tagen oder Stunden, bis es bekanntgegeben wird“, antwortete der 71-Jährige auf die Frage nach einer Vertragsverlängerung mit Thomas Müller. Außerdem unterstrich Hoeneß den hohen Stellenwert, den Bayerns Nummer 25 noch immer für den gesamten Klub hat: „Ich denke, dass es im Sinne des ganzen Vereins ist, dass Thomas bei uns bleibt.“

In dieser Saison bleibt der Offensivspieler in der Startelf von Trainer Thomas Tuchel immer wieder außen vor. So durfte Müller in dieser Spielzeit in nur acht der bisherigen 23 Pflichtspiele von Beginn an ran.

Thomas Müller ist seit 2000 bei den Bayern und wird auch in der nächsten Saison für den deutschen Rekordmeister auflaufen. © Fischer/Imago

Thomas Müller ist der Rekordchampion des FC Bayern

Auch wenn Thomas Müller kein unumstrittener Stammspieler beim FC Bayern ist, gehört der 34-Jährige weiterhin zu den wichtigen Spielern des deutschen Rekordmeisters. Denn der Angreifer ist nicht nur auf dem Platz eine Münchener Größe. Mit all seiner Erfahrung hilft Müller Neuzugängen oder jungen Spielern im Training und in Gesprächen, sich weiterzuentwickeln. Kein Spieler hat mehr deutsche Meisterschaften mit dem Klub sammeln können als der Oberbayer. Ganze zwölfmal gewann Müller mit dem FCB die Bundesliga. Dementsprechend viel Gewicht hat sein Wort an der Säbener Straße.

Trotz der abnehmenden Einsatzzeiten zeigt sich der 126-fache deutsche Nationalspieler weiterhin sehr ehrgeizig. Das wurde mal wieder nach der Champions-League-Auslosung deutlich, nach der Müller auf Instagram schon voller Vorfreude auf den Achtelfinal-Gegner Lazio Rom einstimmte. (jsk)