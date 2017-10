Uli Stein: „Habe Zweifel, dass Manuel Neuer es zur WM schafft“ 

Uli Stein macht sich Sorgen um FC Bayern Torhüter Manuel Neuer. Warum erklärt der Ausnahme-Torwart im Interview.

Uli Stein stand in der Ersten und Zweiten Bundesliga 645 Mal auf dem Platz – so oft wie kein zweiter deutscher Profi. Natürlich analysiert der 62-Jährige das Duell seines Ex-Klubs Hamburger SV mit dem FC Bayern.

Herr Stein, die Bayern sind unter Jupp Heynckes plötzlich wieder in Fahrt – droht dem Hamburger SV das traditionelle Debakel?

Für den HSV sind die Vorzeichen schlecht. Bayern ist wieder auf dem Weg zu alter Stärke, beim HSV geben trostlose Spiele wie neulich gegen Bremen wenig Anlass zum Optimismus. Wenn sich der HSV nicht um 100 Prozent steigert, droht da wieder ein Debakel.

Sie holten mit dem HSV 1983 den Landesmeistercup und wurden Meister – wird Ihr früherer Klub je wieder solche Zeiten erleben?

Von solchen Zeiten wie unter Ernst Happel ist man Lichtjahre entfernt. Ich denke, ich werde es nicht mehr erleben.

Würden Sie helfen, wenn der HSV anfragt?

Der Kontakt ist gebröckelt, aber sowas ist immer ein Thema. Nur: die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ich weiß, dass sich in der Vergangenheit immer wieder mal Klubs mit mir beschäftigt haben. Aber dann schreckt stets ein Verantwortlicher zurück, weil bekannt ist, dass ich immer offen und ehrlich meine Meinung sage. Das gefällt nicht allen.

Sie sagten neulich, Sie seien „seit 20 Jahren geächtet“. Bereuen Sie etwas?

Nein. Ich würde alles genau so wieder machen. Ich stehe zu allem. Es wäre falsch, seinen Charakter zu verbiegen. Du kannst dich nicht verleugnen. Mir war immer am Wichtigsten, in den Spiegel schauen zu können. Ich bin mir treu geblieben, darauf bin ich auch ein Stück weit stolz. Auch wenn mir die eine oder andere Aussage sicher geschadet hat.

Auch das „Suppenkasper-Zitat“ bei der WM 1986, als Sie den deutschen Teamchef Franz Beckenbauer verspottet hatten, was Ihnen das Ende Ihrer Nationalelf-Karriere bescherte, bereuen Sie nicht?

Nein. Und ich muss auch mal klarstellen, dass das eigentlich ein Scherz unter uns Spielern am Esstisch gewesen ist. Ich konnte nicht ahnen, wie es sich entwickelt. Aber auch das würde ich wieder machen, das gehört dazu, so ein Flachs am Tisch, unter uns. Dürfte man keine Späße mehr machen, wäre das ein trauriger Weg.

Waren Sie enttäuscht von den Kollegen, dass das Zitat die Runde machte?

Nein. Das war keine böse Absicht. Es machte so locker die Runde, wie es geäußert wurde. Nur haben die Medien Wind davon bekommen, und letztlich verordnete der damalige Präsident Hermann Neuberger meine Abreise aus Mexiko. Beckenbauer kam sogar noch auf mein Zimmer und entschuldigte sich fast, dass er da nichts machen könne. Franz meinte, wenn sie damals bei der WM 1974 so gehört hätten, was er alles über Bundestrainer Helmut Schön gesagt hatte, hätte man ihn drei Mal nach Hause geschickt. Franz sah das locker. Aber der Beschluss kam von ganz oben.

Beckenbauer wollte Sie vor der WM 1990 sogar noch einmal zurückholen.

Ja, im Dezember 1989 rief er mich an, kurz vor seinem Urlaub. Sogar die Medien, mit denen ich oft ein schwieriges Verhältnis hatte, forderten meine Rückkehr. Aber wieder kam das Veto von Neuberger: „Der Stein spielt nie wieder für Deutschland!“ Beckenbauer war erneut machtlos.

Der „Kaiser“ machtlos, das kommt selten vor.

(lacht) Ja, da haben Sie Recht. Da sehen Sie mal, wie es seinerzeit beim DFB so ablief.

Beckenbauer ist inzwischen selber beim DFB in Ungnade gefallen, wegen des Sommermärchens ging der Verband auf Distanz.

Dafür habe ich kein Verständnis. Die WM 2006 war eine fantastische Geschichte, alles hat da gepasst, Deutschland wird seither im Ausland ganz anders gesehen. Ich finde unfair, dass auf der WM 2006 herumgetrampelt wird. Glauben Sie, Katar kriegt die WM 2022, weil dort so eine tolle Fußballkultur herrscht? Man sollte doch froh sein, was für ein Deutschland-Bild bei diesem Turnier vermittelt wurde. Zu verdanken ist das alles Franz.

Sie waren immer ein Mann der offenen Worte – die Fans beklagen, dass solche Typen heute fehlen.

Ja, Interviews hören sich an wie bei Politikern. Aber ich habe erst neulich gehört, dass in den Verträgen steht, dass man bei kritischen Aussagen Strafen riskiert. Ich finde das schade, dass man vor Klartext zurückschreckt, weil man sich nicht den Mund verbrennen will. Kritik kann doch förderlich sein, man muss nicht immer alles weichspülen. Mir ist das alles zu glatt, zu oberflächlich. Fußball lebt von Emotionen – da gehört dazu, dass einer mal einen Spruch macht.

Uli Hoeneß sieht das ähnlich: Er will, dass der FC Bayern polarisiert.

Da bin ich ganz seiner Meinung. Es muss rappeln, sonst ist alles klinisch, das will kein Fan. Im Gegenteil: Sollte ein Spieler im Eifer des Gefechts einmal über das Ziel hinausschießen, hat doch jeder Verständnis. Das sollte danach keiner um die Ohren kriegen.

Sie standen mit 42 Jahren noch im Tor – so lange wie kein Zweiter. Wie sehen Sie die Rückkehr des 72-jährigen Jupp Heynckes?

Als ich es gehört hatte, dachte ich sofort: Bayern hätte keine bessere Entscheidung treffen können. Das Alter spielt keine Rolle, es gibt nicht alt oder jung, nur gut und schlecht. Er traut es sich zu, er hat die Qualität, man sah schon nach der ersten Woche, dass er etwas bewirkt. Gerade in unserer Zeit finde ich es herrlich, dass jemand so einen Freundschaftsdienst macht. Nötig hätte er es nicht mehr. Aber auf so einen Mann ist Verlass.

Manche Kritiker hätten lieber Thomas Tuchel gesehen – als eine vorwärtsgewandtere Lösung.

Tuchel ist bei den Bayern ja nicht vom Tisch. Aber Heynckes war für den Moment ein super Schachzug. Jetzt haben die Bayern die nötige Zeit. Einem jungen Trainer eine Mannschaft während der Saison anzuvertrauen, ist immer heikel. Da ist er womöglich schnell verbrannt, und das wäre schade. Wenn sie im Sommer einen Tuchel holen, hat er die Chance verdient, von Anfang an seine eigenen Vorstellungen einzubringen.

Was war Ihr Geheimnis, dass Sie bis 42 spielten?

Ich war mir nie zu schade für neue Ideen. Zum Beispiel habe ich mit einem Arzt gearbeitet, der voll auf Naturheilkunde gesetzt hat. Als ich das erste Mal bei ihm war, hatte ich meinen Knöchel verdreht, ich konnte nicht laufen. Er spritzte mir einen Mix, da war unter anderem Ameisen- und auch Schlangengift drin. Ich stand auf und konnte sofort wieder laufen, unglaublich! Ich habe in Absprache mit ihm meine Ernährung umgestellt, alles auf Naturprodukte ausgerichtet. Das hat viel beigetragen.

Spielt Manuel Neuer auch noch mit 42 Jahren?

Ich bin wegen seiner aktuellen Verletzung neuerdings etwas skeptisch: Zwei Mal die gleiche Verletzung an derselben Stelle – das schüttelt man nicht so locker ab, wie es die Bayern gerade darstellen. Ich habe Zweifel, ob er so stark zurückkommt, wie er war. Ob einer bis 40 spielt, das ist am Ende auch immer eine mentale Frage: Quälst du dich mit 36, 37 Jahren noch? Denn es wird im Alter nicht leichter.

Haben Sie Sorge, dass Neuer die WM verpasst?

Ja. Ich habe Zweifel, ob er es zur WM schafft, freue mich aber, wenn ich da falsch liege. Es wäre ein herber Verlust für die Nationalelf. Wobei diese Mannschaft so stark ist, dass sie es verkraften würde. Joachim Löw kann auch ohne Neuer Weltmeister werden.

Marc-André ter Stegen hat sich als Vertreter Nummer 1 etabliert. Zurecht?

Ja. Ich hätte kein Bauchweh, ihm bei der WM die Nummer 1 anzuvertrauen. Vor einiger Zeit wäre ich skeptischer gewesen, aber er hat einen großen Sprung gemacht und sich in Barcelona durchgesetzt. Er wäre kein Sicherheitsrisiko.

Wie sieht Ihre Rangfolge dahinter aus?

Kevin Trapp hat in Paris das Problem, dass er nicht spielt. Ich würde ihm einen Wechsel zu einem anderen Spitzenklub raten, weil ihm mit seinem Talent alle Türen offen stehen. Bernd Leno ist mal Weltklasse, mal Kreisklasse. Diese Leistungsschwankungen sind mir bei ihm noch zu extrem.

Wie sehen Sie Sven Ulreich im Tor der Bayern?

Er ist ein guter Torwart, hat aber das Problem, dass er immer an Neuer gemessen wird. Das ist nicht fair. Sehen Sie: Wir haben in Deutschland viele gute Torhüter, und international gibt es auch ein paar gute. Aber würden die Bayern Neuer verkaufen, wäre er sicher weit über 100 Millionen Euro wert. Denn diese Präsenz, die Neuer hat, hat weltweit nur er. Da überlegt sich auch ein Neymar zwei Mal, ob er nicht lieber noch einen Haken schlägt. Bei Ulreich ziehen die Gegner eher ab. Er braucht Selbstvertrauen, das bekommt er über die Spiele. Die Anspannung kannst du im Training nie simulieren. Im Training sind alle Weltklasse.

Wie sind Sie früher mit Druck umgegangen?

Ich weiß noch, wie wir vor dem Europacup-Finale gegen Turin die Teambesprechung hatten. Eine Alitalia-Maschine nach der anderen flog über unseren Köpfen ein. Ich sagte zu meinen Kollegen: „Arme Kerle, diese Juve-Fans – die kommen umsonst, sie werden nichts zu feiern haben.“ Man sollte sich – gerade als Torwart – immer starkreden.

Wie läuft Ihr Alltag?

Ich bin seit September Markenbotschafter für Eintracht Frankfurt und engagiere mich zudem seit 2010 stark für das Kinderhospiz Bethel, das sich um schwerkranke Jungen und Mädchen kümmert. Ich habe in meinem Leben so viel Gutes erlebt, da möchte ich anderen helfen, die es weitaus schwerer im Leben haben.