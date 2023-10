Einzelkritik und Noten zum Bayern-Remis in Leipzig: Sané überragt – Defensive schwimmt

Von: Manuel Bonke

Der FC Bayern kommt nach 0:2-Halbzeitrückstand noch zu einem Punktgewinn bei RB Leipzig. Die tz-Einzelnoten zum Topspiel.

Leipzig – Sprung zurück an die Tabellenspitze verpasst, Niederlage vermieden. So lässt sich das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig aus Sicht der Münchener zusammenfassen.

Nach einem 0:2-Pausenrückstand zeigt die Mannschaft von FCB-Cheftrainer Thomas Tuchel in der zweiten Halbzeit ihre Qualitäten. Angeführt von einem starken Leroy Sané kommen die Münchener doch noch zum Punktgewinn. Die tz-Einzelnoten:

Sven Ulreich

Hatte großes Glück, als er in der 12. Minute einen katastrophalen Fehlpass in die Füße von Kevin Kampl spielte und dessen Distanzschuss am rechten Torpfosten vorbei ging. Unter dem Eckball, der zum 0:2 führte, segelte Ulreich hindurch. Ein Abend zum Vergessen. Note: 5

Konrad Laimer

Der österreichische Allrounder ist eben kein gelernter Rechtsverteidiger – und dementsprechend hatte sein Stellungsspiel auf dieser Position viel Luft nach oben. Er wirkte gegen die alten Kollegen phasenweise etwas übermotiviert. Sein Einsatz stimmte jedenfalls. Note: 4

Dayot Upamecano

Wenn Upamecano am Ball oder im Zweikampf war, hatte man stets das Gefühl, er sei für einen Bock gut. Im Aufbau oft zu hektisch. Souveränität sieht anders aus. Steigerte sich nach der Pause. Note: 4

Minjae Kim

Im Zweikampf gewohnt resolut, aber nicht so konsequent wie gewohnt, beispielsweise im Laufduell mit Openda vorm 0:1. Am Ball häufig mit Wackler. Darüber hinaus häuften sich die Abstimmungsprobleme mit Nebenmann Upamecano. Auch der Südkoreaner steigerte sich im zweiten Durchgang. Note: 4

Alphonso Davies

Wenige zielführende Dribblings, aber regelmäßige Ballverluste an der linken Seitenlinie: So lässt sich das Spiel von Davies gut beschreiben. Er legte ein größeres Augenmerk auf das Angreifen statt Verteidigen – der Plan ging nicht auf. Note: 4

Leon Goretzka

Es wirkte fast so, als wäre Goretzka etwas überspielt. Der Nebenmann von Kimmich in der Zentrale verschleppte häufig das Spiel und leistete sich zu viele Fehlpässe auf kurzer Distanz. Trainer Tuchel war ebenfalls nicht zufrieden und ließ ihn zur Halbzeit in der Kabine. Note: 5

Raphael Guerreiro (ab 46.)

Belebte das Bayern-Spiel auf der Achter-Position. Note: 3

Joshua Kimmich

Der Kapitän hatte ebenfalls schon bessere Tage erwischt und wirkte in einigen Aktionen unglücklich. Peitschte sein Team trotzdem stets an und warf sich selbst in jeden Zweikampf. Das Zusammenspiel mit Guerreiro lief wie geschmiert. Note: 3

Leroy Sané

Er dribbelte, trickste und suchte den Torabschluss: Sané war der einzige Aktivposten in der Münchner Offensive. Da sei ihm auch verziehen, dass nicht jede Aktion klappte. Dafür klappte der Treffer zum 2:2 umso besser. Note: 2

Leroy Sané erzielte auf Vorarbeit von Musiala den Ausgleich. © IMAGO/KH

Jamal Musiala

Es waren 120 Sekunden gespielt, als Musiala nach einem Steckpass von Kane freie Fahrt auf das Leipziger Tor hatte. Doch RB-Schlussmann Blaswich ging als Gewinner im Eins-gegen-Eins-Duell hervor, weil der Youngster zu lange überlegte. Seine Genialität blitzte vorm 2:2 auf, als er sich den Ball im Kopfball-Duell erkämpfte und nach einem Dribbling über den halben Platz mustergültig für Sané servierte. Note: 3

Kingsley Coman

Das „hochsensible Rennpferd“, wie ihn Trainer-Legende Jupp Heynckes einst nannte, lief zwar immer wieder an – allerdings ohne Erfolg. Er konnte seine Schnelligkeit zu keinem Zeitpunkt für präzise Hereingaben oder Abschlüsse nutzen. Das sah auch der Trainer so und nahm ihn zur Halbzeit raus. Note: 5

Mathys Tel (ab 46.)

Blieb nach seiner Einwechslung eher blass als Linksaußen. Note: 4

Harry Kane

Abgesehen vom bereits erwähnten Steckpass tauchte der Torjäger weitgehend unter. Immerhin wehrte er sich mit einer harten Zweikampfführung gegen die Leipziger Gegenspieler. Beim verwandelten Hand-Elfmeter zum 1:2-Anschluss blieb er cool. Note: 3