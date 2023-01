Experte nennt neuen Namen als Neuer-Ersatz: „Ist eine Garantie für Bayern“

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern ist weiterhin auf der Suche nach einem Torhüter, nun schlug ein Journalist die Verpflichtung eines Nationalkeepers vor.

München – Am Donnerstag kehrte der FC Bayern aus dem Trainingslager in Katar zurück, eine knappe Woche lang hatten die Profis dort für die Rückrunde geschuftet. Mit Daley Blind stieß in Doha ein neuer Abwehrmann zur Mannschaft, einen neuen Torhüter konnten die Münchner allerdings noch nicht verpflichten. Der Poker um den Wunschkandidaten Yann Sommer ist noch nicht beendet, dennoch brachte ein portugiesischer Transferexperte nun einen neuen Keeper ins Gespräch.

FC Bayern: Weiterhin keine Torwart-Verpflichtung nach Neuer-Ausfall

Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt stehen nach wie vor nur Sven Ulreich sowie die beiden Nachwuchstorhüter Johannes Schenk und Tom Ritzy Hülsmann im Kader. Cheftrainer Julian Nagelsmann ist die Besetzung eindeutig zu dünn, wie der Landsberger bei der letzten Pressekonferenz in Katar erklärte. Angesichts der Unerfahrenheit der beiden Youngster hinter Ulreich habe der FC Bayern „die Pflicht, einen Torwart zu holen“, so der 35-Jährige. Auch Joshua Kimmich äußerte sich Tags zuvor ähnlich.

Die Verantwortlichen suchen bereits mehr als einen Monat lang – seit Manuel Neuers Skiunfall – nach einem geeigneten Schlussmann, bislang blieb die Suche jedoch erfolglos. Mit Borussia Mönchengladbach verhandelt man zwar offenbar über die Ablösesumme für Yann Sommer, jedoch könnte der Transfer noch scheitern. Auch Kevin Trapp, der offenbar auch zum Kreis der Kandidaten gehört, gab dem Rekordmeister jüngst einen Korb.

FC Bayern auf Torhüter-Suche: Journalist schlägt portugiesischen Nationaltorwart vor

Auch international ist das Torwart-Problem des FC Bayern offenbar ein Thema. Am Donnerstag warf portugiesisch-brasilianische Sportjournalist Bruno Andrade einen neuen Namen in die Verlosung. Der Transfer-Experte, der unter anderem für das brasilianische Portal UOL Esporte sowie für die portugiesischen Sender TVI sowie CNN Portugal tätig ist, nannte Diogo Costa als möglichen Bayern-Keeper.

„Diogo Costa ist eine Garantie für Bayern, Manchester United oder jeden anderen Giganten, der einen neuen Torhüter sucht“, schrieb der Journalist. Der 23-jährige Costa wurde in der Schweizer Gemeinde Rothrist geboren, wuchs jedoch in Portugal auf und wurde seit 2010 beim FC Porto ausgebildet. Der elfmalige Nationalspieler stand auch bei der Weltmeisterschaft in Katar in allen fünf Partien der Portugiesen zwischen den Pfosten.

FC Bayern: Ausstiegsklausel für Portugals Nationalkeeper Diogo Costa wohl zu hoch

Angesichts seines Alters und seines Potenzials würde eine Verpflichtung Costas für den FC Bayern Sinn ergeben. Allerdings ist die hohe Ausstiegsklausel des 89-fachen Porto-Keepers wohl ein Ausschlusskriterium für die Münchner, diese beträgt satte 75 Millionen Euro. „Denken Sie nur daran, den Wert durch 10 bis 15 Jahre (wahrscheinlichen) Erfolg zu teilen“, schreibt Andrade bei Twitter bezüglich eines Transfers des Torhüters.

Ob der FC Bayern eine derart kostspielige Wette in die Zukunft abschließen würde, ist angesichts der bisherigen Rekordsummen fraglich. Der Stammkeeper der Dragões ist außerdem noch bis 2027 an Porto gebunden, weshalb die Ausstiegsklausel wohl der einzige Weg wäre, ihn zu holen. Die Bayern werden sich wohl anderweitig umsehen müssen, doch viel Zeit sollten sich die Verantwortlichen nicht lassen. Bereits am 31. Januar schließt das Transferfenster. (ajr)