Matthäus von Peretz-Transfer überrascht: „Warum nicht selbst hochgezogen?“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern hat einen neuen Torhüter gefunden. Daniel Peretz wird an die Säbener Straße wechseln. Lothar Matthäus überrascht dies.

München – Nach Wochen des Dramas hat das Torwart-Theater des FC Bayern München ein Happy-End genommen: Nicht nur, dass Manuel Neuer (37) nach seinem offenen Schien- und Wadenbeinbruch weiter große Fortschritte in der Reha macht und am Mittwochvormittag bereits wieder über den Rasen an der Säbener Straße flog – auch die Lücke dahinter wurde im Laufe des Dienstags geschlossen.

Daniel Peretz Geboren: 10. Juli 2000 (Alter 23 Jahre), Tel Aviv-Jaffa, Israel Position: Torhüter Marktwert: 4 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Daniel Peretz wird beim FC Bayern Fünfjahresvertrag unterschreiben

Nachdem es bereits tagsüber den entscheidenden Durchbruch in den Verhandlungen gab, waren sich alle Parteien am späten Abend final einig: Daniel Peretz (23) von Maccabi Tel Aviv wird sich – nach zähen Verhandlungen – definitiv dem deutschen Rekordmeister anschließen.

Zwischenzeitlich schien es so, als stünde der Deal auf der Kippe, weil die Israelis plötzlich sieben Millionen Euro Ablöse forderten. Daraufhin erhöhten die Münchner ihr ursprüngliches Angebot von fünf Millionen Euro um 500 000 Euro und waren mit dieser Offerte erfolgreich. Die Standhaftigkeit der Bosse hat sich ausgezahlt, der israelische U 21-Torhüter mit deutschem Pass wird einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Daniel Peretz wechselt zum FC Bayern. Lothar Matthäus überrascht dies. © IMAGO / Artur Stabulnieks / Jan Huebner

FC Bayern gibt drei Torhüter in Sommer-Transferperiode ab

Allerdings müssen sich die Bayern noch etwas gedulden, ehe ihr neuer Keeper in München aufschlägt. Peretz spielt mit Maccabi am Donnerstag noch in den Playoffs zur Conference League gegen den slowenischen Club NK Celje und wird erst im Laufe des Freitags zum Medizincheck in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet. Läuft alles nach Plan, könnte Peretz bereits am Sonntag im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (17.30 Uhr, DAZN) auf der Bank Platz nehmen.

Nachdem die Bayern im Laufe des Tranafersommers mit Yann Sommer (34/Inter Mailand), Alexander Nübel (26/ Leihe zum VfB Stuttgart) und Johannes Schenk (20/Leihe zu Preußen Münster) gleich drei Keeper innerhalb weniger Wochen abgegeben haben, entschieden sich die Verantwortlichen für diese exotische Lösung.

Yann Sommer, Alexander Nübel und Johannes Schenk verließen den FC Bayern im Sommer. © Imago images

FC Bayern bereits bei U21-EM auf Peretz aufmerksam geworden

Doch wer denkt, dass der entscheidende Gedankenblitz aus dem Nichts kam, der irrt. Bereits während der U 21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien im Sommer fiel Peretz den Münchner Talentespähern auf. Die deutsche Auswahl brachte der israelische Torwart beim 1:1 zum Verzweifeln.

Peretz hielt Elfmeter von Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam. „Peretz befindet sich noch in der Entwicklung. Er muss auf einem höheren Niveau spielen, um sich zu verbessern“, sagt Leslie Reed (70), Leiter der Scouting-Ausbildung bei der UEFA, dem Magazin Forbes. „Er ist ein moderner Torwart.“ Der langjährige Trainer und Scout, der auch als Berater für den englischen Viertligist Wrexham tätig ist, betont aber auch: „Peretz wird seine Entscheidungsfindung verbessern und ein besseres taktisches Verständnis entwickeln müssen.“

Lothar Matthäus von Torwart-Wahl überrascht

Bis Neuer wieder einsatzbereit ist, soll Peretz mit Sven Ulreich (35) um den Platz im Tor kämpfen. „Er ist ein junger Keeper und natürlich habe ich ihn bei der U 21-EM ein bisschen gesehen“, meinte Ulreich nach dem 4:0 in Bremen über seinen neuen Konkurrenten. „Ein guter Fang auch für die Zukunft, der sich dann entwickeln kann bei uns. Da hat er mit Manu und mir dann auch gute Leute um sich, um da ein bisschen was zu lernen. Wir freuen uns, wenn er dann da ist.“

Lothar Matthäus (62) hat die Torwart-Wahl des FC Bayern – wie viele andere Beobachter – überrascht. „Natürlich sollte man einen jungen, talentierten Torwart haben, und da haben sie jetzt scheinbar in Israel einen gefunden, der kostet ein paar Millionen“, meinte der Rekordnationalspieler beim Termin von Interwetten. „Ich frage mich nur: Warum hat man diesen jungen Torhüter nicht selbst hochgezogen? Über Bayern II, über die U 19 … Es waren ja talentierte Torhüter dabei in den letzten Jahren. Vielleicht hätte man den Torhüter, den man jetzt holt, eigentlich auch aus den eigenen Reihen hochziehen können.“ (Manuel Bonke, Philipp Kessler)