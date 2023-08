Ulreich, Sommer, Neuer und Mister X: Wie der FC Bayern im Tor plant

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Noch befindet sich der Stammkeeper des FC Bayern, Manuel Neuer, im Aufbautraining. Die Münchener planen für den Ersatz des Keepers.

München – Sven Ulreich (34) war ein gefragter Mann beim Fan-Event im Paulaner Bräuhaus Singapur. Nicht nur, weil er zahlreiche Anhänger mit Autogrammen und Selfies glücklich machte – und dafür von thailändischen Bayern-Fans eine Boxer-Hose geschenkt bekam –, sondern weil das Torwart-Theater des FC Bayern München auch in Asien omnipräsent ist. Das bekam „Ulle“ spätestens zu spüren, als er von einem asiatischen FCB-Liebhaber auf der Bühne gefragt wurde, wer denn beim Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen am 18. August zwischen den Pfosten stehen würde. „Einer unserer Torhüter“, antwortete Ulreich diplomatisch.

Neuer im September wieder im Kasten der Bayern

Im Anschluss an das von Paulaner organisierte Meet and Greet, sprach der Schlussmann dann auch noch über den Gesundheitszustand von Manuel Neuer (37) – und mahnte zur Geduld! „Ich kenne Manu sehr gut und weiß, dass er zu alter Stärke zurückkommen wird. Er wird Zeit brauchen in den nächsten Wochen, um diese schwere Verletzung auch ordentlich ausheilen zu lassen“, sagte Ulreich. Die langjährige Nummer zwei des deutschen Rekordmeisters hätte „keine Zweifel, dass er zu alter Stärke zurückfindet, wenn er sich selbst persönlich die Zeit gibt – und ihr ihm auch die Zeit gebt“. Nach tz-Informationen will der FC Bayern Neuer bei seiner Reha nach dem Unterschenkelbruch keinen Druck machen. Eine Rückkehr zum Liga-Start käme überraschend. Tendenz aktuell: ein Neuer-Comeback nach der Länderspielpause im September.

Gleichzeitig ließ Ulreich durchblicken, dass er gerne noch ein bis zwei Jahre in München spielen würde. Sein Vertrag läuft im Sommer 2024 aus, bisher haben laut Spieler noch keine Gespräche stattgefunden: „Natürlich wird man sich, wenn der neue Sportdirektor da ist, zusammensetzen und über das Jahr hinaus besprechen, was Sache ist.“

Sven Ulreich und Manuel Neuer bleiben beim FC Bayern. Yann Sommer könnte bald wechseln. © imago/Lackovic

Ulreich ist als Ersatz beim FC Bayern nicht gesetzt

Die Kaderplaner halten unabhängig von Ulreich ihre Augen nach einem weiteren Torhüter offen, solange die Zukunft von Neuer und Yann Sommer (34) noch nicht endgültig geklärt ist. Die tz weiß: Für einen Torhüter wollen die Münchner in diesem Sommer keine hohe Ablöse zahlen. Gesucht wird vom Profil her quasi ein neuer Yann Sommer.

Ulreich bleibt weiter außen vor und hat Verständnis, dass ein neuer Keeper gesucht wird: „Wenn Yann Sommer gehen sollte, wäre ich alleine. Das wäre eine Situation, die der Verein so nicht lassen könnte, deswegen ist es schon auch richtig, dass man sich auf dem Transfermarkt umschaut.“

Wen holt der FC Bayern als Sommer-Ersatz?

Eine Verpflichtung von David Raya (27/Vertrag bis 2024) vom Premier-League-Club FC Brentford ist indes unwahrscheinlich. Zwar schätzen die Münchner Kaderplaner auch die fußballerischen Fähigkeiten des spanischen Torhüters. Die geforderte Ablöse von rund 40 Millionen Euro ist aus Bayern-Sicht aber zu hoch. Ein weiterer Name auf der Torhüter-Liste ist Bono (32/Vertrag bis 2025) von Europa-League-Sieger FC Sevilla. Der marokkanische Nationaltorhüter war bereits im Winter Thema in München und wird derzeit wieder diskutiert. Fakt ist: Bono wäre offen, im Sommer zum FC Bayern zu wechseln und würde auch keinen Stunk machen, sollte er nach der Rückkehr von Neuer auf der Bank Platz nehmen.

Wie die tz erfuhr, schließt man Bayern-intern einen Verbleib von Sommer allerdings nicht kategorisch aus. Vor allem Inter Mailand kämpft um einen Transfer des Schweizers. Sommer hat vom FC Bayern aber noch keine Freigabe erhalten. (Manuel Bonke, Philipp Kessler)