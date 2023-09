Ohne Tuchel an der Seitenlinie: Echo aus der Mannschaft fällt unterschiedlich aus

Von: Florian Schimak

Teilen

Thomas Tuchel verfolgte das Champions-League-Spiel gegen Manchester United von der Tribüne aus, sein beiden Co-Trainer Anthony Barry und Zsolt Löw vertaten ihn. © Imago/tz

Thomas Tuchel fehlte am Mittwochabend gegen Manchester United an der Seitenlinie des FC Bayern. Für die Stars ein ungewohntes Bild.

München – Am Ende war es dann schon fast nach Mitternacht, als Thomas Tuchel durch die Mixed Zone der Allianz Arena lief. Zuvor hatte man den Trainer des FC Bayern beim Sieben-Tore-Auftakt in der Champions League lediglich auf der Tribüne sitzen sehen.

Der Coach brummte seine Sperre aus der Vorsaison ab, als er beim Viertelfinal-Aus gegen Manchester City die Gelb-Rote Karte bekam. Daher mussten Tuchels Assistenten Anthony Barry und Zsolt Löw die sportlichen Geschicke an der Außenlinie leiten. „Es nervt“, hatte der 50-Jährige vor dem Anpfiff bei DAZN erklärt.

Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 (50 Jahre) Aktueller Verein: FC Bayern München (seit März 2023)

FC Bayern ohne Tuchel an der Seitenlinie: Konfusion nach Abpfiff

Bei der Frage, ob ihn seine Spieler vermisst hätte, gingen die Meinungen dann innerhalb der Mannschaft ein wenig auseinander. „In der Halbzeit ist es natürlich schon ein bisschen was anders, auch vor dem Spiel“, sagte Sven Ulreich in den Katakomben der Arena: „Aber die Co-Trainer haben das gut gemacht.“ Auf dem Spielfeld habe er Tuchels Fehlen „jetzt nicht gemerkt.“

Während der Keeper daraus eher keinen Elefanten machen wollte („kein großer Unterschied“), sah Thomas Müller die ganze Gemengelage dann doch etwas differenzierter: „Anders auf jeden Fall. Also 100 Prozent“, so der Jubilar in der Mixed Zone, der am Mittwochabend seinen 100. Sieg in der Champions League feierte.

Thomas Tuchel verfolgte das Champions-League-Spiel gegen Manchester United von der Tribüne aus, sein beiden Co-Trainer Anthony Barry und Zsolt Löw vertaten ihn. © Imago/tz

Ohne Tuchel an der Seitenlinie? Müller und Ulreich loben Co-Trainer

„Ich glaube, es ist ja auch anders, wenn Euer Chef nicht da ist“, stellte Müller mit einem schelmischen Lachen fest: „Grundsätzlich ist es eher von Nachteil, weil wir ja einen Cheftrainer angestellt haben, damit er die Geschicke so leitet.“ Allerdings, so der seit kurzem 34-Jährige, sei das Trainerteam derart in Takt und „das Vertrauensverhältnis dort untereinander so groß, dass da eigentlich weniger verloren geht, als wenn andere Cheftrainer vielleicht ausfallen.“

Daher nahm Müller es den beiden Ersatz-Coaches Barry und Löw auch nicht krumm, dass Eric Maxim Choupo-Moting in der 75. Minute für Jamal Musiala eingewechselt wurde – und nicht Müller selbst. Am Ende hätte dieser gar selbst sogar noch ein Tor geschossen, traf aber kurz vor Schluss nur den Pfosten.

Lattek, Heynckes, Tuchel: Alle Bundesliga-Trainer des FC Bayern Fotostrecke ansehen

FC Bayern kassiert späte Gegentore gegen ManUnited

Dass es am Ende dann trotz der phasenweise sehr deutlichen Überlegenheit gegen United doch nochmal eng wurde, kam laut Müller für die Bayern-Stars überraschend. „Wir haben natürlich nicht mehr damit gerechnet“, so Müller: „Und wir haben nicht darauf hingearbeitet, dass wir noch zwei Dinger da hinten raus kassieren. Aber wir spielen ja immer noch Fußball. Da passieren oftmals wilde Dinge.“

Am Ende feiern die Bayern nun den 14. Sieg in Folge in der Gruppenphase der Champions League. Zuletzt keinen Dreier gab es für den Deutschen Meister am 1. Dezember 2020 gegen Atlético Madrid. Damals saß ein Trainer auf der Bank – allerdings hieß der Hansi Flick. Inzwischen hat der ganz andere Probleme. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak