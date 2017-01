Wer sonst? FC Bayern ist Fanliebling Nummer eins

Leipzig - Der FC Bayern bleibt laut einer Umfrage der Lieblingsverein der meisten Fußball-Fans in Deutschland. Ein Aufsteiger aus dem Osten ist allerdings auf dem Vormarsch.

In einer Studie des Forschungs- und Beratungsunternehmens Nielsen Sports nannten 25,6 Prozent der Befragten im Alter zwischen 14 und 59 Jahren den deutschen Rekordmeister aus München. Auf Platz zwei folgt Borussia Dortmund (19 Prozent). Mit bereits deutlichem Rückstand liegt Borussia Mönchengladbach (5,3) auf Rang drei.

Aufsteiger RB Leipzig konnte seinen Wert seit einer Umfrage im August vergangenen Jahres etwa auf 3,9 Prozent verdoppeln. Im Osten Deutschlands kommt der im Mai 2009 erst gegründete Club bereits auf 15 Prozent. Nur die Bayern und Dortmund haben in diesen Bundesländern höhere Werte (jeweils 19) erzielt.

63 Prozent der Befragten würden RB Leipzig auch als Bereicherung für die Liga ansehen - vor Saisonbeginn seien es 46 Prozent gewesen, sagte Nielsen Sports Geschäftsführer Jan Lehman in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ schon über die Ergebnisse berichtet.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa