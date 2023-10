Galatasaray gegen FC Bayern jetzt live im TV und Stream: Hier läuft die Champions League

Von: Sascha Mehr

Am 3. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Bayern. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

München/Istanbul – Der FC Bayern München trifft am Dienstag (24. Oktober) in Istanbul auf Galatasaray. Anpfiff der Champions-League-Partie ist um 18.45 Uhr. Wie Sie das Match live im TV und Live-Stream verfolgen können, fassen wir Ihnen nachfolgend zusammen.

Galatasaray Istanbul gegen FC Bayern München: Champions-League live im Free-TV?

Das CL-Gruppenspiel zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Bayern wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

zwischen wird zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für die Champions League liegen in der Saison 2023/24 beim Streamingdienst DAZN sowie Amazon Prime Video

Galatasaray Istanbul gegen FC Bayern München: Wo läuft die Champions League im Live-Stream?

Das Kräftemessen zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Bayern München wird im Live-Stream von Amazon Prime Video gezeigt.

wird im von gezeigt. Die Übertragung startet am Dienstag , 24. Oktober 2023 , um 18.00 Uhr . Der Anstoß erfolgt um 18.45 Uhr .

startet am , , um . Der Anstoß erfolgt um . Um das Spiel im Live-Stream bei Amazon Prime Video zu sehen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement.

In der Champions League steht der 3. Spieltag an und der FC Bayern München will seine weiße Weste behalten. Nach dem 4:3 zum Auftakt gegen Manchester United gab es einen 2:1-Sieg beim FC Kopenhagen. Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel will die Tabellenspitze nun bei Galatasaray Istanbul verteidigen. Den deutschen Rekordmeister wartet aber eine schwere Aufgabe im Hexenkessel.

Galatasaray Istanbul gegen FC Bayern München: Wer holt sich den Sieg?

Galatasaray musste sich zunächst durch die Qualifikation kämpfen, um einen Platz in der Champions-League-Gruppenphase zu erhalten. Nach zwei Spieltagen ist der türkische Top-Klub noch ungeschlagen. Nach einem Remis gegen den FC Kopenhagen gelang Galatasaray ein Coup im Old Trafford. Bei Manchester United gab es einen überraschenden 3:2-Sieg, durch den die Türken auf Position zwei der Gruppe A stehen.

Im Duell mit dem FC Bayern München will Galatasaray die nächste Überraschung schaffen und den deutschen Rekordmeister an der Spitze der Tabelle ablösen. „Gala“ bangt aber um den Einsatz seines Torjägers Mauro Icardi. Der Argentinier, der in dieser Saison bereits zehn Tore in neun Ligaspielen erzielte, klagt über eine Knöchelverletzung im rechten Fuß. Icardi hatte beim 2:1 im Derby gegen Besiktas, das er mit zwei Treffern selbst entschied, einen Schlag auf den Knöchel bekommen und dabei offenbar eine Sehnenverletzung erlitten.

Der FC Bayern München ist zu Gast bei Galatasaray Istanbul.

Der FC Bayern München muss in den nächsten Partien auf Nationalspieler Leon Goretzka verzichten. Wie der Verein mitteilte, hat sich der 28-Jährige beim 3:1 gegen den FSV Mainz 05 eine Mittelhandfraktur zugezogen. Goretzka wurde bereits operiert und wird dem FCB im Champions-League-Gruppenspiel bei Galatasaray Istanbul und in den folgenden Partien fehlen. (smr)