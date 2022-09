Union Berlin - FC Bayern: Hier läuft das Bundesliga-Spiel heute live im TV und Stream

Von: Nico Scheck

Teilen

Ist beim FC Bayern München gut angekommen: Sadio Mané. © Bernd Thissen/dpa

Am 5. Spieltag in der Bundesliga kommt es zum Spitzenspiel Union Berlin gegen den FC Bayern München. Wo das Spiel live übertragen wird, erfahren Sie hier.

Berlin - Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel. Der FC Bayern München ist am 5. Spieltag der Bundesliga bei Union Berlin zu Gast. Und man mag es kaum glauben. Doch es ist das Duell Erster gegen Zweiter. Beide Teams haben nach vier Spielen zehn Punkte auf dem Konto. Einzig das bessere Torverhältnis hält die Bayern am Platz der Sonne vor den Unionern.

Während die Bayern beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach den ersten kleinen Dämpfer in der noch jungen Saison hinnehmen mussten, gehen die Köpenicker nach einem 6:1 auf Schalke mit breiter Brust in das Spitzenspiel. In der Vorsaison kassierte Union daheim gegen den deutschen Rekordmeister eine 2:5-Pleite. Und dieses Jahr?

Bundesliga, 5. Spieltag 1. FC Union Berlin - FC Bayern München Anpfiff: 03. September 2022, 15.30 Uhr Stadion: Stadion An der Alten Försterei , Berlin

Wen setzt Nagelsmann bei Union Berlin gegen FC Bayern auf die Bank?

Sky-Experte Lothar Matthäus sprach nach dem Remis des FC Bayern gegen Gladbach vom „über 90 Minuten gesehen besten Spiel der Saison“. Und auch Joshua Kimmich sah seine Mannen „fast besser“ als in den vorangegangenen Spielen, was bei einem 6:1 (gegen Eintracht Frankfurt), 2:0 (VfL Wolfsburg) und 7:0 (VfL Bochum) beinahe grotesk anmutet.

Diese Leistung werden die Münchner nun auch in Berlin wieder abrufen müssen, ist der Gegner doch in Frühform. Die Ausgangslage ist klar. Wollen die Bayern ihre Tabellenführung verteidigen, muss ein Sieg her - außer die Konkurrenz patzt.

Dabei wird Trainer Julian Nagelsmann die Qual der Wahl haben. Einen Leroy Sané kann der FCB-Coach in der aktuellen Verfassung kaum auf die Bank setzen. Gleiches gilt für Youngster Jamal Musiala, Thomas Müller und Neuzugang Sadio Mané. Und dann wäre da ja noch ein Kingsley Coman, ebenfalls in Topform. Wer also muss pausieren? Spätestens am Samstagnachmittag gibt es die Antwort.

Wer zeigt Union Berlin gegen FC Bayern München live im TV?

Die Partie am Samstagnachmittag wird exklusiv auf Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt samstags alle Einzelspiele und die Konferenz. So auch das Bayern-Spiel um 15.30 Uhr. Die Übertragung beginnt bereits um 14 Uhr mit den Vorberichten. Um 15.15 startet dann die Berichterstattung live aus dem Stadion.

Sky Sport HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD zeigen die Partie in der Samstagskonferenz. Wer das Einzelspiel Union gegen FC Bayern schauen möchte, kann dies auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 HD tun.

Wer zeigt das Top-Spiel zwischen Union und Bayern im Live-Stream?

Auch im Live-Stream ist das Top-Spiel nur mit einem gültigen Sky-Abonnement zu sehen. Wer bereits Kunde ist, kann Union Berlin gegen den FC Bayern ohne zusätzliche Kosten auf Sky Go sehen.

Sollten Sie das Spiel ohne TV-Abo schauen wollen, können Sie die Partie über den Sky-Streamingservice WOW buchen. Je nach abgeschlossenem Paket ist WOW monatlich oder jährlich kündbar.

Begegnung: 1. FC Union Berlin - FC Bayern München TV: Sky Live-Stream: Sky Go, WOW Live-Ticker: tz.de

Union Berlin gegen FC Bayern im Live-Ticker auf tz.de

Alternativ können Sie den Live-Ticker auf tz.de öffnen, um am Ball zu bleiben. Dort wird jede wichtige Szene der Partie für Sie mitgeschrieben. (nc)