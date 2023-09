England-Kenner Kane warnt vor Manchester United und erklärt Bayern-Plan beim CL-Auftakt

Von: Frederic Rist

Harry Kane trifft am Mittwoch mit Bayern München im ersten Champions-League-Spiel auf Manchester United – und spricht eine Warnung aus.

München – Harry Kane ist beim FC Bayern München angekommen. Nach vier Toren in den ersten vier Bundesligaspielen steht er am kommenden Mittwoch vor seinem Debüt in der Champions-League. Und das gleich im Topspiel gegen die englische Spitzenmannschaft Manchester United. Die kennt er aus seiner Zeit auf der Insel nur zu gut. Zwar steckt das Team von Trainer Eric ten Haag nach nur sechs Punkten aus fünf Spielen in der Krise. Doch Kane warnt davor, die Red Devils auf die leichte Schulter zu nehmen.

Manchester United Gegründet: 1878 als Newton Heath LYR F.C. Aktueller Trainer: Eric ten Haag (seit Juli 2022) Größte Erfolge: 20 Meistertitel (Rekordmeister), drei Champions-League-Titel

In einem Interview mit Sports Illustrated spricht Kane von einem schweren Spiel für die Münchner. „Ich weiß, dass Manchester United im Moment eine schwierige Phase hat, aber manchmal sind genau solche Mannschaften gefährlich, weil sie immer darauf aus sind, im großen Stil zurückzukommen“, so Kane. Als langjähriger Stürmer von Tottenham Hotspur kennt er die Mannschaft um Kapitän Bruno Fernandes nur zu gut.

Für die Münchner ist eine gute Vorbereitung entscheidend. Außerdem gelte es „vor heimischer Kulisse die Zuschauer so früh wie möglich hinter uns zu bringen und das Spiel mit viel Intensität anzugehen“, so der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Die Champions League sei für ihn immer etwas Besonderes und sein erstes Spiel mit Bayern München werde ihm in Erinnerung bleiben.„Also hoffe ich, dass es positiv verläuft“, so Kane.

Hat mit seiner Mannschaft einen Fehlstart hingelegt: Kapitän Bruno Fernandes. Im Champions-League-Kracher gegen Bayern München soll die Wende gelingen. © IMAGO/Matt West/Shutterstock

„Ich gehe gerne mit gutem Beispiel voran“: Kane gehört schon jetzt zu den Führungsspielern des FC Bayern

Schon nach wenigen Spielen ist der 30-Jährige eine echte Führungspersönlichkeit im Team der Münchner. Doch das ist nicht gerade überraschend für ihn. „Ich habe nichts anderes gemacht, als ich es bei jedem anderen Klub bisher auch getan habe. Ich gehe gerne mit gutem Beispiel voran, wenn ich auf dem Trainingsplatz oder Spielfeld bin“, so Kane. Er spreche viele mit seinen Teamkollegen und versuche, sie zusätzlich zu motivieren. „Den Menschen war ja schon vor meiner Ankunft hier bewusst, dass ich Kapitän der englischen Nationalmannschaft bin und ein erfahrener Spieler. Und das beeinflusst natürlich, wie man gesehen wird“, so Kane weiter.

Es sei wichtig, dass es in einer Mannschaft „große, erfahrene Spieler“ gebe, „die das Richtige vorleben, die auf und neben dem Platz Maßstäbe setzen“, so der 100-Millionen-Mann. „Ich glaube, dass man in jedem erfolgreichen Team einen starken Führungskern braucht – und den haben wir bei Bayern auf jeden Fall.“

Der FC Bayern München empfängt am Mittwoch Manchester United zum Auftakt der Champions-League. Harry Kane will auch dort mit dem Tore schießen weitermachen. © IMAGO/Ulmer

FC Bayern muss ohne seinen Cheftrainer Thomas Tuchel auskommen

Bereits im ersten Spiel der Champions-League-Saison will der FC Bayern den Grundstein für den Gruppensieg legen. Allerdings muss die Mannschaft um Kapitän Thomas Müller auf ihren Cheftrainer Thomas Tuchel verzichten. Dieser darf am Mittwochabend nicht auf der Bank Platz nehmen.

Grund dafür ist eine Gelb-Rote Karte im Champions-League-Viertelfinale der vergangenen Saison gegen Manchester City. Diese zog eine Sperre nach sich, die er nun gegen Manchester United absitzen muss. Vertreten wird er von seinen drei Co-Trainern Zsolt Löw, Anthony Barry und Arno Michels. (fr)