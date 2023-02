Weil er zu spät kommt: Bayern-Strafe für Sané enthüllt – Mannschaftsbus lässt ihn einfach stehen

Von: Patrick Mayer

Teilen

In Gladbach anfangs nur auf der Bank: Bayern-Star Leroy Sané (2.v.li.). © IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Der FC Bayern kommt einfach nicht zur Ruhe. Die angebliche Unpünktlichkeit von Leroy Sané sorgt für Ärger – und für eine bittere Strafe durch die Münchner.

Update vom 24. Februar, 16.15 Uhr: Julian Nagelsmann hat an diesem Freitag bestätigt, dass Leroy Sané eine Woche zuvor die Abfahrt des FC Bayern zum Auswärtsspiel in Mönchengladbach (2:3) verpasst hatte. Und zwar, weil der deutsche Nationalspieler zu spät dran war.

„Ich saß im anderen Bus. Ich habe dann gehört, dass er privat nachgefahren ist. Alles andere haben wir intern besprochen und besprechen wir intern. Aber das hat jetzt keine Auswirkungen auf sportliche Entscheidungen gehabt“, erzählte der oberbayerische Coach auf der Spieltags-Pressekonferenz zum Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin an diesem Sonntag (17.30 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker).

Sané kam vergangenen Freitag zu spät zur Abfahrt des Mannschaftsbusses zum Sonderflughafen Oberpfaffenhofen, von wo aus die Münchner mit einer Chartermaschine in Richtung NRW abhoben. Er musste deshalb selbst zum Flugplatz südwestlich der Isarmetropole fahren. Es soll nicht seine erste Verspätung bei seinem Arbeitgeber gewesen sein. In Gladbach saß der 27-jährige Angreifer dann in der ersten Halbzeit auf der Bank, ehe er für Serge Gnabry eingewechselt wurde.

Leroy Sané: Angreifer kommt beim FC Bayern wohl gerne mal zu spät

Erstmeldung vom 24. Februar: München – Leroy Sané war von Anfang August bis Mitte Oktober beim FC Bayern wirklich in prächtiger Form.

In zehn Bundesliga-Spielen erzielte der Außenangreifer fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Hinzukamen vier Tore und zwei Vorlagen in vier Champions-League-Spielen sowie ein Assist im DFB-Pokal und ein Tor im Supercup.

Vor der WM 2022 wurde der heute 27-Jährige damit auch zum Hoffnungsträger für das DFB-Team – doch dann zog sich der Tempodribbler einen Muskelfaserriss zu. Seither lief es nicht mehr wirklich für ihn.

Im Video: Nach Bayern-Attacke – Nagelsmann kommt ohne Sperre davon

In Zahlen: In neun Bundesliga-Spielen seit Anfang November gelang Sané nur ein Tor und eine Vorarbeit. Im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain (1:0) blieb der deutsche Nationalspieler offensiv blass. Einer Passquote von sehr guten 90 Prozent stand in der französischen Hauptstadt eine Zweikampfquote von (für einen Offensivspieler) durchschnittlichen 25 Prozent gegenüber.

Leroy Sané: Immer wieder unpünktlich beim FC Bayern

Beim FC Bayern rückte neben seinen Leistungen in der Münchner Allianz Arena und auswärts zuletzt aber immer mehr in den Fokus, dass es der ehemalige Schalker angeblich mit der Pünktlichkeit nicht immer so genau nimmt. Konkret: Sané soll in München zu Trainingseinheiten und Terminen notorisch zu spät kommen.

Das berichtete zuletzt die Bild. Demnach werden innerhalb der Mannschaft sogar Witze über die Unpünktlichkeit des Offensivspielers gerissen. Ein Beispiel: Vergangenen Freitag (17. Februar) fuhr er laut dem Bericht mit seinem Audi e-Tron GT RS erst sechs Minuten nach dem eigentlichen Treffpunkt an der Säbener Straße im beschaulichen Stadtteil Harlaching vor. Er komme fast immer als Letzter ans Vereinsgelände, hieß es weiter.

Name: Leroy Sané geboren: 11.01.1996 in Essen Position: Rechtsaußen / Außenangriff frühere Klubs: SG Wattenscheid 09, Bayer Leverkusen, FC Schalke, Manchester City angeblich Ablöse der Bayern: 49 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) angebliches Gehalt bei Bayern: 20 Millionen Euro brutto jährlich (Quelle: Sport Bild)

Offenbar hat der Klub nun mit einer deutlichen Strafe reagiert. Wie ebenfalls die Bild schreibt, verpasste Sané am Freitag auch die Abfahrt des Mannschaftsbusses an der Säbener. Um 16.15 Uhr war demnach Start zum Sonderflughafen Oberpfaffenhofen, von dem die Bayern regelmäßig zu Auswärtsspielen fliegen. Von dem Flugplatz südwestlich der Isarmetropole ging es mit einer Chartermaschine in Richtung Mönchengladbach. Sané musste laut Bild schließlich mit dem Privat-PKW nach Oberpfaffenhofen, unweit des malerischen Ammersees gelegen, hinterherfahren.

Leroy Sané: Wie kommt sein Verhalten bei Julian Nagelsmann und den Bayern-Kollegen an?

Ob das bei den Teamkollegen und FCB-Trainer Julian Nagelsmann gut ankam? Wohl kaum. Bei der 2:3-Niederlage der Bayern in Gladbach saß Sané eine Halbzeit lang auf der Bank. Anschließend war er, die Münchner ein Mann in Unterzahl, mal wieder kein Spielentscheider.

Dabei soll der gebürtige Essener in der bayerischen Landeshauptstadt laut Sport Bild 20 Millionen Euro Jahresgehalt brutto verdienen. Über Arbeitsauffassung lässt sich aber bekanntlich streiten ...

Derweil ätzt Ex-Profi Hamann gegen den FC Bayern: Es handele sich um einen „illustren Kreis der Disziplinlosen“. (pm)