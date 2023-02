Geheimer Bayern-Teamabend im Forsthaus: Sané kommt als Vorletzter wieder zu spät

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern verabredet sich in einem Forsthaus am Waldrand zum geheimen Teamabend. Leroy Sané kommt als Vorletzter wieder zu spät.

München - Der FC Bayern schwört sich auf das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Union Berlin am Sonntag ein. Die Mannschaft lässt scheinbar nichts unversucht, um den drohenden Verlust der Tabellenführung abzuwenden. Hierfür wurde eigens am Freitag ein geheimer Teamabend im Forsthaus Wörnbrunn am Waldrand des Münchner Nobel-Vororts Grünwald angesetzt.

Die Bayern wollen vor der wichtigen Saisonphase, in gut einer Woche (8. März) steht das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG an, Geschlossenheit demonstrieren. Doch Leroy Sané kam zu dem Treffen mal wieder zu spät - der Edeltechniker schaffte es offenbar erst als Vorletzter zur Runde.

Leroy Sané Geboren: 11. Januar 1996 in Essen Beim FC Bayern seit: Juli 2020 Profi-Stationen: FC Schalke 04, Manchester City Länderspiele: 50 (10 Tore)

FC Bayern schwört sich auf geheimem Teamabend auf Union ein: Neuer kommt ohne Krücken

Nur zwei Tage vor dem Gipfeltreffen gegen Union Berlin verbrachten die Spieler des FC Bayern und das Trainerteam um Julian Nagelsmann einen gemeinsamen Abend im Forsthaus Wörnbrunn. Um 18 Uhr trafen sich zunächst die Führungsspieler Joshua Kimmich, Thomas Müller und Manuel Neuer, der sich erstmals seit seinem Ski-Unfall bei einem offiziellen Termin ohne Krücken zeigte, zur Kapitänsrunde.

Neuer kam laut Bild um 17.53 Uhr als erstes zum Treffpunkt. Es gehe ihm „sehr gut, danke“, rief er den Reportern auf Nachfrage scherzhaft zu, „in zwei Tagen kommt ja auch Union“. Der FCB-Kapitän fällt aufgrund seines Beinbruchs noch bis Saisonende aus, wirkte jedoch glücklich, auch wenn er noch immer nicht richtig rund laufen kann. Wenig später fuhren Kimmich und Müller vor, für 18.30 Uhr war der Rest des Teams geladen.

Leroy Sané kam zu einem Teamabend des FC Bayern erneut zu spät. © Weis/TEAM2sportphoto/Imago

Teamabend beim FC Bayern: Lucas Hernandez als Fahrer für Pavard

Nach und nach trudelten alle anderen Bayern-Stars ein. Winter-Neuzugang Daley Blind kam um 18.19 Uhr, Serge Gnabry drei Minuten später – wie auch Yann Sommer, Ryan Gravenberch, Paul Wanner und Noussair Mazraoui. Kurz vor Beginn erreichen Leon Goretzka und Sadio Mané, der gegen Union vor seinem Comeback steht, das Forsthaus. Auch Julian Nagelsmann, gemeinsam mit Josip Stanisic, kommt pünktlich, wirkt dem Bericht zufolge aber nicht besonders gut gelaunt.

Die beiden Kumpels Dayot Upamecano, der am Sonntag gesperrt fehlt, und Eric Maxim Choupo-Moting kamen im Anschluss. Genauso wie der verletzte Lucas Hernandez (Kreuzbandriss), der Benjamin Pavard, der im vergangenen Jahr betrunken am Steuer erwischt wurde, mitgenommen hat. Es gab jedoch auch ein paar Nachzügler.

Wenig überraschend kam Leroy Sané zu spät zum vereinbarten Termin. Der 27-Jährige kam der Bild zufolge erst als Vorletzter um 18.38 Uhr zum Teamabend - einzig Kingsley Coman war demnach noch ein wenig später dran. Es war nicht das erste Mal, dass Sané durch Unpünktlichkeit negativ beim FC Bayern auffällt.

Bereits vor einer Woche verpasste Sané die Abfahrt zum Auswärtsspiel nach Mönchengladbach und musste dem ohne ihn abgefahrenen Bus mit dem eigenen PKW Richtung Flughafen nachfahren. Sané soll in München zu Trainingseinheiten und Terminen notorisch zu spät kommen. Innerhalb der Mannschaft sollen sogar Witze über die Unpünktlichkeit des Offensivspielers gerissen werden.

Droht Bayern-Zuspätkommer Sané erneut die Bank? Nagelsmann will intern Gespräche führen

Ob Sané deshalb bei der 2:3-Pleite gegen Gladbach zur Strafe zunächst auf der Bank saß? Nagelsmann widersprach etwaigen sportlichen Konsequenzen und will die Thematik intern besprechen. Beim Teamabend, zu dem Sané nun erneut zu spät kam, dürfte es nun wieder Redebedarf gegeben haben. Es bleibt abzuwarten, ob Sané gegen Union Berlin wieder beginnen darf? Thomas Müller bekam von Nagelsmann eine Startelf-Garantie. (ck)